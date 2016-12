Start

Landsbygdens utveckling vilar på produktionsjordbruket 17162

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Landsbygdsstödet har varit uppe i ringen för att få sig en rejäl omgång. I samband med att Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, i början av augusti

lämnade sin rapport ”Bonde söker bidrag” hamnade frågan om stödet till lantbruket och lands­bygden högst upp på mediadagordningen.

En genomläsning av studien mer än antyder att det rör sig om ett beställningsarbete, där Finansdepartementet vill bädda för ett ned­trappat stöd till lantbruket. I rapporten finns flera formuleringar och ställningstaganden som är minst sagt tvetydiga.



Resultatförbättrande men effektlöst?

Enligt rapporten har företag som fått investerings­stöd och förädlings­stöd visserligen investerat mer än företag som inte fått stöd, men investeringarna har inte haft några effekter på företagens produktivitet eller konkurrenskraft jämfört med liknande företag som inte tagit emot stöd. Enligt studien skulle investeringarna gjorts i 90 procent av fallen även utan stöd.

Samtidigt säger författarna att de stödmot­tagande företagens ekonomiska resultat för­bättrats, men att detta inte beror på stödet – hur man nu kan komma till den slutsatsen.

Startstödet för unga lantbrukare har haft positiva effekter genom att göra det möjligt med tidigare start av verksamheter, något som alla med erfarenhet av företagande vet kan vara helt avgörande för att verksamheten ska överleva.



Riktade stödet effektivt

Vidare har stöden till turism, mikroföretagande och diversifiering haft positiv effekt på både sysselsättning, entreprenörskap, diversi­fiering och livskvalitet samt visat på spridningseffekter. Detta är verkligen inte fy skam – stödet har haft avsedda effekter. Men vad som lätt glöms bort är att en förutsättning för att det ska finnas några mottagare av dessa riktade stöd och att de ska få effekt är att den finns ett lönsamt produktionsjordbruk i botten, som ger basförsörjning och infrastruktur.

Fältmätningar och modellberäkningar tyder enligt rapporten på att miljöstödet för att motverka näringsläckage har haft effekt. Beräkningar som Lantbrukets Affärer gjort visar att kväveffektivi­teten i jordbruket ökat med mellan 20 och 30 procent under de senaste 20 åren. SLUs övervakning av åar och vattendrag i intensiva jordbruksbygder visar också på drastiskt sjunkande nivåer. Men detta är förändringar över flera decennier och ett resultat av jordbrukets ökade produktivitet, inte av åtgärder de senast sex åren. De effekterna ser vi först om flera år.



Förvandlar minus till plus

En av rapportens huvudpoänger är att stöden – även de riktade – främst är inkomststöd. Men detta måste vi acceptera om vi vill ha ett produktionsjordbruk även i glesbygden. Det svenska jordbruket har ett produktionsvärde på cirka 50 miljarder kronor. Jordbruksstödet på sex miljarder om året motsvarar alltså en åttondel av produktionsvärdet. När kostnader för insatser, avskrivningar, arrenden och räntenetto dragits av blir jordbrukets rörelseresultat exklusive stöd minus 2,5 miljarder kronor. Landsbygdsstödet på sex miljarder är alltså ett generellt och nödvändigt intäktsstöd – inte ett inkomststöd, som författarna påstår.

Författarna reserverar sig och säger att det är möjligt att utvärderingen underskattat de positiva effekterna av stödet, men alltså inte att man har överskattat dem. Detta säger en hel del om vilken grundsynen i rapporten var från början.



Plattform för utveckling

Utan stödet skulle en stor del av jordbruken – framför allt i skogs- och mellanbygd – försvinna med allt vad det för med sig. Så även om stödet är ett generellt företagsstöd kan ingen med hedern i behåll påstå att effekterna av det är marginella. Utan ett levande produktionsjordbruk kommer det att förutom på den tätortsnära landsbygden inte finnas en plattform för utveckling av andra verksamheter och kvaliteter.

