Skyll inte på mig!

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Alla talar om berättelsen, att det är berättelsen som säljer. Och då har svenskt lantbruk en fantastisk berättelse. Svenska bönder har funnits i landet och skrivit in sin historia i landskapet i minst sextusen år. I Småland finns (fanns?) marker kvar som brukats med betande djur och små odlingstegar sedan yngre stenålder.

Den snabba utvecklingen i jordbruket sedan 1800-talets slut ökade produktiviteten och frigjorde arbetskraft och resurser. Det gjorde det möjligt för Sverige att ta klivet från ett U-land som över en fjärdedel av befolkningen lämnade, till ett modernt post­industriellt land som åtminstone i sina egna ögon är ett av de högst utvecklade i världen idag.



Svenskt lantbruk går före

Svenska lantbrukare lever upp till världens strängaste djurskyddslagar och har i mycket gått före i omställningen till integrerad växtodling med minskat beroende av kemiskt växtskydd. Den svenska växtodlingen tillhör de resurseffektivaste i världen och ska du välja klimatsmart mat är det svenskt som gäller.

Det här borde vara en berättelse som går rakt i hjärtat, lätt för människor att ta till sig. Men istället har lantbruket blivit en slagpåse i ett allmänt skyll-på-någon-annan-spel. Frågan om närings­läckage är ett sådant exempel. Under fältropet ”Rädda Östersjön” drar en här av professionella tyckare och forskare som lever på att leverera larm ut och pekar finger åt lantbruket.



Bisarra effekter

Även om forskningen kring orsakssamband och utvecklingen i Östersjön inte är helt samstämmig är de flesta nog överens om att de största källorna för fosfor och kväve inte ligger utmed den svenska kusten. Ändå bygger de nationella åtgärdsprogrammen på hur lång kust vi har. Det kan få smått bisarra konsekvenser, som till exempel att Sverige ska minska sina utsläpp av fosfor med 120 procent (läs artikeln på sidan 40) Redan där borde varningsklockorna börja ringa.



Växtnäringsflödena har minskat

I jakten på källor som går att kontrollera och som inte skulle innebära miljardinvesteringar för kommunerna, blir det lantbruket som får ta huvudansvaret. Detta trots att, som Lantbrukets Affärer tidigare visat och påpekat i flera olika sammanhang, den svenska växtodlingen har sedan början av 1990-talet minskat läckaget av kväve från åkermarken med omkring 20 procent.

SLU har i en rapport från 2012 också visat hur växtnärings­flöden i åar i intensiva jordbruksbygder tydligt minskat. Det gäller framför allt fosfor som i vissa åar halverats på 20 år. I genomsnitt har läckaget av fosfor via åar som avvattnar jordbruksmark till södra Östersjön minskat med 27 procent.



Letar där det är ljusast

Mot bakgrund av detta borde det vara den goda berättelsen om det svenska jordbruket som gäller. Men i det allmänna medvetandet är det fortfarande det svenska jordbruket som bär skulden för bland annat växtnäringsläckaget.

Det har alltid varit tacksamt att reglera jordbruket. Som ett särintresse med begränsat politiskt och ­medialt in­flytande är det lätt att tvinga på jordbruket nya åt­gärder. Det på­minner om his­torien om mannen som letar efter sin borttappade nyckel under en gatlykta, inte för att det var där han tappade den, utan för att det var ljusast där.

