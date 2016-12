Start

Frihandelsavtalet: EU och USA på kollisionskurs 17023

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Gigantiska värden står på spel när EU och USA förhandlar om ett frihandelsavtal. Risken för en frontalkrock är dock stor när två vitt skilda modeller för lantbruk ställs mot varandra.

Som vi tidigare berättat om i Lantbrukets Affärer ­i ­september i år, drog för­handlingarna om ett fri­handelsavtal igång den 8 juli. För USA:s livsmedels­producenter hägrar möjlig­heten att få in en fot på den idag svårtillgängliga Europa­marknaden. EU:s bönder och konsument­organisationer varnar däremot för risken... ...att dränkas av billigt amerikanskt kött, ofta producerat under former som inte är tillåtna i EU.

Eftersom tullarna mellan ­kontinenterna redan är låga (med undantag för en del jordbruks­produkter finns de i intervallet 3–5 procent) kommer fokus snarast att ligga på att eliminera de tekniska och administrativa hinder som idag begränsar handeln.

Kyckling och nötkött är ­ekonomiskt sett de tyngsta branscherna i USA:s jordbruksproduktion. År 2011 ­produ­cerade de båda totalt sett ­nästan

42 miljoner ton kött. En stor del ­konsumeras på hemmaplan. Den ­amerikanska köttkonsumtionen är ­skyhög och exempelvis så förtärs cirka 50 kg kyckling per capita och år, ­jämfört med EU:s cirka 23 kg. Det är ingen tillfällighet att en amerikansk kyckling som är slaktad väger 1,6–1,7 kg, medan en svensk kyckling har en slaktvikt på 1,2–1,3 kg.

Kött för miljarder

Under 2011 uppgick värdet av USA:s export av nötkött, fläsk och matfågel till närmare 110 miljarder kronor. En stor del av exporten går till ett begränsat antal länder och framför allt Mexiko, Japan, Kanada och Egypten. Även Kina och Ryssland är stora importörer av amerikanskt kött, men här är volymerna mer fluktuerande. Det svarta hålet i USA:s köttexport är EU.

Den från LRF fristående bransch­organisationen Svensk Fågel, var tidigt ute i offentligheten med att vädra sin oro inför vad ett frihandelsavtal kan komma att generera.

”Att välkomna en undermålig, ­billigare produkt att välla in i landet vore förödande ekonomiskt för de svenska bönderna. Men det är också en viljeyttring politiskt som hotar svenskt smittskyddsarbete”, hette det i ut­talandet.

”Vi får signaler om att fenomen som klordoppad kyckling inte är så viktigt för de svenska förhandlarna och då kan vi inte sitta tysta. Tanken med frihandel kan väl inte vara att tillåta dumping med undermåliga produkter utan att främja en produktion i framkant”, säger Svensk Fågels vd Maria Donis.



Överflöd av antibiotika

Hon visar en tabell över förekomsten av salmonella i matkyckling, där USA ligger i särklass högst.

”Vi har haft studiebesök från USA, Kanada och Japan som velat se en ­produktion där kvaliteten väger tungt på alla plan. Därför blir det så konstigt för lantbrukarna om politikerna nu skulle säga att vi ska hålla tillgodo med den här importvaran.”

I amerikansk kycklingproduktion används antibiotikabehandling från dag ett, påpekar Maria Donis. Det finns inga krav på att utgödsling ska ske efter varje omgång djur. ­Frekvensen av ­resistenta bakterier är hög och anti­biotikan används även i tillväxt­främjande syfte.

”Vi lever i helt olika världar. Hela det kitt av åtgärder som vi använder, bland annat förebyggande smittskyddsarbete, friska djur utan antibiotikabehandling och bra djurvälfärd, saknas på andra sidan Atlanten, sammanfattar Maria Donis.



Anläggningar slits ned

Det är mycket svårt att få en samlad bild av de amerikanska regelverken för djurhållningen i och med att dessa skiljer sig från delstat till delstat. De storföretag som särskilt på fågelsidan i hög grad styr USA:s köttproduktion håller sig även med egna standarder. Karaktäristiskt är att produktionen sker i så kallade units, enheter som innehåller alla led från kläckning till slakt. Här pågår produktionen som regel i 10–12 år. Därefter är anläggningen så sliten att den helt sonika läggs ned.

Nötköttsproduktionen betingas av dels de väldiga arealer betesmark som står till buds och dels det torra klimatet som gör det möjligt att samla ihop och slutgöda djuren i system av boskaps­fållor, så kallade feedlots. I fållorna ökar djuren på 3–4 månader från 300 kg till runt 480 kg. För att få fart på vikt­ökningen och hålla nere foder­kostnaderna, tillförs boskapen så kallade beta-agonister*. Även antibiotika används rutinmässigt vid slutgödningen.



Kockar i protest

Den amerikanska animalieproduktionen är dock ständigt utsatt för hård kritik på hemmaplan. Denna debatt kan även ta ytterligare fart när nu den stora konfrontationen med europeiskt jordbruk stundar. För en tid sedan signalerade slakterijätten Tyson Foods, att de inte längre vill ta emot intensivuppfödda köttdjur på grund av deras dåliga hälsoläge.

I slutet av september skrev 530 amerikanska stjärnkockar ett öppet brev till den av presidenthustrun Michelle Obama initierade hälsokampanjen Let´s Move! I brevet argumenterade kockarna med kraft för att få bort det rutinmässiga användandet av antibiotika i djurhållningen.

Inför president Barack Obamas Sverigebesök, tog LRF till orda i en debattartikel publicerad i bland annat Göteborgs-Posten.

”Inspirera amerikanska kött­producenter till en mer hållbar produktion och möjliggör en friare handel på justare villkor”, var det budskap LRF-ordföranden Helena Jonsson ville förmedla till den amerikanska ­presidenten.



Röda linjer

”Vi kan inte ställa oss på ­barrikaderna mot ett avtal. Men för jordbruket finns flera känsliga sektorer till exempel köttet där dagens gränsskydd är viktigt, säger Christina Furustam på LRF.

”Det amerikanska sättet att producera kött är från ett europeiskt perspektiv inte hållbart, men USA:s ­producenter kommer att ligga på för att få tillträde till EU. Det här är en ödesfråga för oss.”

Christina Furustam ­konstaterar att EU-­kommissionens ordförande José Manuel Barroso deklarerat att det finns ”röda linjer” som EU:s förhandlare inte kommer att överskrida. Här kan före­teelser i ­amerikansk djurhållning som ­hormoner, beta-agonister och antibiotika tänkas kunna in­rymmas. Samtidigt är det ­globala regelverket kring fri­handel inte skapat för att tillgodose höga krav på miljö och djuromsorg.



Påvisa fel

I en bilateral förhandling som denna är det möjligt ta upp och diskutera produktions­villkor i förhandlingarna. Men därifrån är vägen lång till en uppgörelse där det kan undantas produkter från ökad handel. Enligt Världshandels­organisationens, WTO:s regler måste det gå att påvisa fel på produkten vid gränsen för att få stoppa den med hänvisning till miljö och hälsa.

Har ni någon chans att få gehör hos handelsminister Ewa Björling?

"Vår regering tillhör de mest ­entusiastiska i EU för ett frihandels­avtal och i det mesta betraktas jord­bruket som vilken sektor som helst. Men det finns förståelse för att säga nej till ­amerikanskt kött från djur som fötts upp med antibiotika och andra kemiska ­substanser", påpekar Christina ­Furustam. Av Sven-Olov Löv

