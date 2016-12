Start

Ny plog för ökad flexibilitet 19925

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Nu tar Överum steget upp på land. Med en ny on-land­plog möts efterfrågan från lantbrukare som strävar efter att kunna plöja både on-land och i fåran.

”Nu slipper lantbrukaren montera av dubbelmontaget vid plöjning”, konstaterar Ingemar Svensson vid Överums Bruk. Överums har tillverkat on-landplogar förut. Det var på 1970- och 80-talet och plogarna var bogserade tegplogar, främst sålda på den nord­amerikanska marknaden.

Nu är det dags för on-land igen och två faktorer har gjort tiden mogen. En strävan efter att minska markpackningen har fått många lantbrukare att använda dubbelmontage i allt större utrsträckning. Traktorer med band har också blivit vanligare.

Dubbelmontagen är naturligtvis inte alls lämpliga vid plöjning i fåran, men bandtraktorerna får ofta göra tjänst framför plogen med en osnygg första tilta som resultat.

Den andra faktorn som banat väg för on-landplogar är att GPS-styrning har blivit allt vanligare.



GPS drivit på framsteg Överum lanserar en buren on-land växelplog med fem, sex eller sju skär. Modellen heter Vari Flex EX On-land. ”On-land plöjning öppnar möjligheter för plöjning med bandtraktorer”, konstaterar Ingemar Svensson.

GPS-styrningen underlättar vid körning med traktorn uppe på land. När det inte längre finns en fåra att ta hjälp av kan det vara knepigt att styra för hand. Ingemar Svensson menar att det inte råder någon tvekan om att möjligheten till GPS-styrning, har drivit på on-landtekniken. Men är det blött och halkigt är on-landplöjning inte aktuell, inte ens med GPS-styrning.

”Det måste vara torrt för att ­on-landtekniken ska fungera och GPS-styrningen ska vara till hjälp. Om det är blött är det i alla fall bättre att köra i fåran istället”, säger Ingemar Svensson.

On-landtekniken lämpar sig onekligen bäst under torra förhållanden. Efter några rejäla regn, kan slirningen bli för stor uppe på det oplöjda och körning i fåran ger då mer dragkraft och även bättre sidostabilitet.



Flexibel lösning Peter Falk på Åhs gård, gör snävare vändningar med on-landplogen.

Ingemar kommer reflekterande in på en av finesserna med den nya plogen. Överum har valt att göra sin on-landplog flexibel. Den går lika bra att köra uppe på det oplöjda som nere i fåran.

”Grundtanken med plogen var att den skulle gå att köra både on-land och i fåran. Den europeiska väderleken blir allt mer ombytlig. Kommer en blöt höst, så är det bra att plogen lätt går att ställa om.”

Omställningen är enkel. När plogen körs i on-landläge behöver den inte rätas ut vid vändning. När plogen istället ska köras på konventionellt sätt, kopplas uträtningen in och plogen går automatiskt ner till minsta arbetsbredd för att hjulet inte ska slå i marken vid vändningen.



Vänder snävt Plogen inställd för körning on-land. Observera hur kolvarna i den stora dubbelcylindern i parallellogrammet är fullt ute och ramen har stor vinkel mot körriktningen. Foto: Överums Bruk AB.

Peter Falk på Åhs gård i östgötska Örtomta, har provkört den nya överumsplogen efter sin Challenger 765 med 320 hästkrafter.

”Jag höstplöjer i vanliga fall 210 hektar med en åttaskärig delburen växelplog som har strimlade vändskivor”, berättar han och menar att det inte riktigt går att jämföra de två plogarna.

Peter konstaterar dessutom att han har överkapacitet i Challengern för den sexskäriga överumsplogen.

”Men jag märker att traktorn drar bättre när jag kör med den på det oplöjda. Viktfördelningen blir bättre när traktorn går plant.”

Markerna på Åhs är mycket om­växlande och på samma fält finns både svarta mulljordar och tung östgötalera.

”Visst har Challengern lite för mycket hästkrafter för den här plogen på ­mulljorden, men på leran får den verkligen jobba.”

Peter Falk uppskattar också att han kunnat göra vändtegarna smalare, eftersom vändningarna tar mindre plats när plogen inte behöver rätas ut. På detta sparar han både arbetstid och bränsle.



Kraftig modell Plogen inställd för körning i fåran. Nu är kolvarna i den stora dubbelcylindern i parallellogrammet fullt inne och ramen har liten vinkel mot körriktningen. Foto: Överums Bruk AB.

Den nya on-landplogen har fått namnet Vari Flex EX On-Land, vilket anger att den till största delen är baserad på företagets konventionella växelplog Vari Flex EX. Modellen är Överums extra kraftiga plog för tuffa förhållanden och den har en väl tilltagen huvudram, EX.

On-landplogen har fått med sig plogkroppar, åsar och hydraulisk stenutlösning från sitt konventionella syskon. Toppen och vändcylindern är dock kraftigare. Liksom på en vanlig Vari Flex ställs arbetsbredden hydrauliskt. Men en on-landplog ställer lite extra krav på geometrin och för att lösa detta har den nya plogen försetts med en större parallellogram.

”Parallellogrammen gör att plogen flyttas i sidled när arbetsbredden ändras. Ramröret är fäst mitt på plogen och när arbetsbredden minskas och plogen rätas ut i körriktningen får den annars inte med sig första tiltan”, berättar Ingemar Svensson.

I parallellogrammen sitter en stor dubbelcylinder som tillsammans med en bakre cylinder, både vinklar huvud­ramen relativt körriktningen och för den ­parallellt i sidled.



Samma dragkraft Topp och vändcylinder har gjorts kraftigare.

Ingemar räknar med att plogen har samma dragkraftsbehov som en ­konventionell plog, eftersom de enskilda kropparna har samma utformning. Rekommenderad effekt på traktorn för den sexskäriga modellen är 210–300 hästkrafter, vilket är detsamma som för den vanliga sexskäriga Vari Flexen.

On-landplogen tillverkas med fem, sex samt sju skär. Ingemar rekommenderar inte att dra en femskärig plog efter en för bred traktor eller en traktor med ­dubbelmontage.

”Traktorn blir för bred och det blir inte gynnsamt. De femskäriga plogarna är i första hand tänkta för en bandtraktor som ju är smalare.”

On-landplogen är dock något tyngre än den konventionella och kräver därför mer lyftkraft av traktorn. Lyftkrafts­behovet för en sexskärig plog beräknas till 8 500 kp, jämfört med 8 000 kp för den konventionella plogen.



Mer GPS

Plogen går i produktion inför hösten 2014 och den har ännu inte prissatts. Ingemar Svensson kan inte heller ge någon gissning om hur stora volymer som kan förväntas, men han ser flera tecken på att plöjning blir allt vanligare ut i Europa.

”Dels kommer det mer regn än tidigare, dels har intensiva kulturer gett problem med ogräs som till exempel renkavle.”

I framtiden anar Ingemar att olika former av GPS-styrning kommer att få allt större betydelse.

”Det blir nog så att inte bara traktorn, utan även plogen kommer att styras med GPS”, förutspår han.

