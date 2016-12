Start

Många orsaker till stagnerande skördar 14636

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Skördeökningarna i höstvete har minskat från 49 kg till 7 kg per år. Orsakerna är många och stora skillnader mellan enskilda gårdar visar att det finns mycket att göra på gårdsnivå. Det var bättre förr, åtminstone veteskördarna. Stagnerande veteskördar har diskuterats så mycket att det börjat bli en sanning som inte behöver ifråga­sättas. I Sverige togs frågan upp för ­första gången av Torbjörn Lovang för snart tio år sedan. Efter en trend med tydligt stigande skördar under ­1990-talet verkade det som om

ökningarna avtog.

I Storbritannien gjordes samma ­iakttagelser. Som vi kunde berätta i Lantbrukets Affärer för ett år sedan

har det brittiska forskningsinstitutet

­National Institute of Agricultural ­Botany (NIAB) gjort en omfattande genomlysning av skördeutvecklingen i höstvete från 1980 och framåt. På nationell nivå visar utvecklingen en tydlig trend med vikande skördeökningar, från 105 kg/ha och år mellan 1980 och 1995 till 16 kg/ha och år under de följande femton åren.



Genetik och klimat

Några av de faktorer som de brittiska forskarna tror förklarar utvecklingen är att den genetiska avkastningspotentialen i det odlade materialet har ut­nyttjats. Lantbrukarna har helt enkelt blivit ­duktigare på att ta vara på de odlade ­sorternas egenskaper. Därtill kommer

ett gradvis ändrat klimat. Stigande medel­temperatur och fler soltimmar i juni har förkortat kärnfyllnadsperioden, vilket antas leda till lägre kärnvikter.

De stagnerande skördarna sammanfaller också med en ökad tillämpning av reducerad jordbearbetning. Kväve­gödslingen har varit relativt konstant under den undersökta perioden, vilket innebär ett förbättrat kväveutnyttjande i takt med ökad skörd. Samtidigt har de nya sorterna högre gödslingsoptimum, något lantbrukarna alltså inte anpassat sig till.



Kostnadsfokus och läglighet

De svenska observationerna stämmer i stor utsträckning med de brittiska.

I den svenska diskussionen har dock det allmänna bördighetsbegreppet varit mer centralt, parallellt med en diskussion

om avklingande framsteg i växtförädlingen. I Sverige präglades tioårs­perioden från mitten av 1990-talet och framåt av en ökande prispress, det som en spannmålshandlare målande kallade ”enkronas­träsket”. Det ledde till ökat fokus på minskade kostnader, ökad ­effektivitet och mindre fokus på höjd avkastning.

Regniga höstar och besvärliga skördeförhållanden har också lyft fram markpackning och behovet av fungerande täckdikning.

För två år sedan presenterade ­Växtråds Anders Krafft den ­intressanta iakttagelsen att växtodlingsgårdar i ­Mellansverige med höstvete på en stor del av arealen började få läglighets­problem vid ökande arealer kring 500-hektarstrecket. Med ökande areal höstvete blev det allt svårare att pricka rätt i skörde- och såtidsfönstren.



Mot nya höjder

De synbarligen stagnerande skördarna föranledde Odling i Balans att till­sammans med Hushållningssällskapen, SLU och Växtråd hösten 2012 starta projektet Höstvete mot nya ­höjder. ­Projektet är upplagt som en första ­kunskapsinventering och redovisas i samband med Odling i Balans temadag i Linköping den 28 januari i år.

Ansatsen i projektet är att lant­brukarna själva kan påverka många av de bakomliggande faktorerna. I ett tidigare pilotprojekt som undersökte skördeutvecklingen på några av Odling i Balans pilotgårdar identifierade lantbrukarna markpackningen som en av de viktigaste faktorerna, liksom besvärliga skördeförhållanden – ”vädret”.



Plusvarianter

En viktig del i projektet är intervjuer av lantbrukare på ”normalgårdar” och ”plusgårdar” för att undersöka vad som skiljer dem åt. Sammanlagt har 32 lantbrukare intervjuats. De faktorer som skiljer gårdarna med höga skördar i höstvete från dem med normalskördar är att de lyckas bättre med att komma rätt i tid med sina insatser, främst sådden, de har bättre växtföljd, bättre kontroll på växtskyddet och ett högre växtnäringsutnyttjande.

Forskarna som deltar i projektet pekar också på just timing, fungerande ­dränering, behov av sorter med högre genetisk avkastningspotential och bättre växtnäringsstyrning.

Kunskapen från denna första del i projektet kommer att sammanställas i en handbok för odling av höstvete och förhoppningen är att i nästa steg initiera nya forskningsprojekt för att täcka upp de kunskapsluckor som projektet hittat. Resultaten ska också användas till att utforma försök som kan ge bättre svar på lantbrukarnas och forskarnas frågor.



Millennieskiftet brytpunkt

Vi har i Lantbrukets Affärer under en följd av år också följt skörde­utvecklingen. I våra beräkningar utgår vi från en medelskörd beräknad på totalskörd och odlad areal för respektive gröda. För att utjämna års­variationer och se trenden över tiden räknas medel­skörden om till ett rullande femårs­medeltal. Dessa ­värden analyseras sedan med regressionsanalys, det vill säga vi försöker hitta den kurva som bäst beskriver ut­vecklingen.

För höstvete kan vi konstatera att utvecklingen liknar mycket den i ­Storbritannien. Mellan 1987 och 2000 ökade skörden med i genomsnitt

49 kg per år, medan ökningen från 2001 och framåt endast är 7 kg per år. Efter ett par år med högre skördar drog de besvärliga åren 2010 och 2011 ner en utveckling som annars började peka uppåt åren innan.



Råg och höstraps ökar

Korn följer höstvetets utveckling, ­medan rågen verkar ha en fortsatt ­positiv avkastningsutveckling, även om den böjt av något de senaste åren. Havren åker berg-och-dalbana. Höstrapsen har en stabil och tydlig uppgång efter några besvärliga år i slutet av 1990-talet.

På regional nivå grumlas bilden. Höstvetets vikande skördar kan ­tydligt ses i Mälardalen och i Skåne, rågen ökar stabilt i Östergötland medan råg­skördarna viker i Skåne och ­Västra Götaland. För kornet är trenden ­positiv i Östergötland, Skåne och Västra ­Götaland.

Om man går ner på gårdsnivå som Odling i Balans gjort på några av sina pilotgårdar går det bara att dra några slutsatser om avkastningen i höstvete i Skåne och där är trenden vikande efter rekordåret 2000.



Tydligast trend i söder

Vi kan alltså se en tydlig trend med vikande skördar i höstvete och korn och det är främst i södra Sverige som detta är tydligt. På gårdsnivå är det dock mycket svårare att se det lika tydligt. Det beror sannolikt på stora olikheter mellan de olika gårdarna, vilket antyder att det skulle gå att åtgärda de bakomliggande orsakerna. Men det förutsätter att dessa kan identifieras.

Ett intressant steg är taget med ­projektet Höstvete mot nya höjder, där jämförelsen mellan gårdar med normal skörd och hög skörd kan ge värdefull information. Med tillräckligt med bakgrundsdata vore det också ­möjligt att göra en analys av flera faktorer ­samtidigt, så att man inte bara gömmer frågorna i det vaga begreppet bördighet. Av Lennart Wikström

