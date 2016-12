Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Sören Kihlberg, Bjärsäter: ”EDF kapar mina kostnader” 17482

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Fastän mjölkgården Bjärsäter ligger i en av Sörmlands viltrikaste trakter, jagar ägaren Sören Kihlberg främst kostnader i det egna företaget. I arsenalen finns ett viktigt redskap, nämligen medlemskapet i European Dairy Farmers (EDF).

”Det går att tjäna pengar på mjölk även i Sverige”, konstaterar Sören Kihlberg. Sören Kihlberg tillhörde länge Arlas inre krets. Från 1989 till 1996 var han revisor i ”gamla” Arla. Från 1996 till 2007 var han styrelseledamot och som sådan delaktig i det för svensk mjölkproduktion så avgörande beslutet att fusionera med MD Foods.

För jämnt 100 år sedan tog Sören Kihlbergs farfars far över arrendet av Bjärsäter, en halv mil från Björkvik utanför Katrineholm. År 1985 började den då 30-årige Sören och hans hustru Lena arrendera gården som friköpts 1924. År 1990 blev de sedermera ägare till Bjärsäter.

Till skillnad från många andra ”styrelse­proffs” i lantbrukskoopera­tionen, höll Sören Kihlberg upp gårds­produktionen under alla åren som förtroendevald. Ett 60-tal kor i en traditionell uppbunden lagård sköttes till stor del av inhyrd personal. Till gården hör 70 hektar åker och 50 hektar skog. Spannmålsodlingen är begränsad till 10 hektar som Sören hanterar med egen tröska och tork.



Söker share milker

Sedan han lämnat Arlastyrelsen har besättningen utökats med ett 15-tal kor. En heltidare arbetar i lagården. Sören tar själv avbytarturerna och håller greppet om hela ensilagekedjan.

Eftersom ingen av de tre högutbildade och utflyttade sönerna är beredda att ta över gården, har makarna Kihlberg valt att inte expandera produktionen. Det är en process som också skulle kompliceras av att korna är uppbundna. Det betyder dock inte att Bjärsäters mjölkproduktion är uträknad.

”Vi söker efter en ”share milker” som är beredd att stegvis ta över produktionen. Det systemet är vanligt på Nya Zeeland. En sak som krånglar till det i Sverige är att vi är mer bundna till gården som bostadsplats. På Nya Zeeland är ägarna inte så känslosamma”, påpekar Sören Kihlberg.



En tyst förening EDF förenar mjölkföretagare i Europa. Ett knappt 50-tal svenka mjölkbönder är medlemmar.

Foto: Agneta Lilliehöök

Sören Kihlberg sticker ut hakan med påpekandet att det går att tjäna pengar

på mjölk även i Sverige.

”Vägen dit går genom stenhård kostnadskontroll. Vi köper också in kvalificerad rådgivning. Bra rådgivning och duktig personal lyfter hela verksamheten. Jag gör de saker som jag är bra på och gillar att syssla med. Resten lejer jag bort.

År 1999 blev Sören Kihlberg medlem i EDF, som då hade funnits i tiotalet år. Den tyskbaserade föreningen har som målsättning att mjölkbönder från hela Europa ska kunna träffas och utbyta erfarenheter om lönsamhet, produktionssystem, politiska villkor med mera.

EDF gör dock inte mycket väsen av sig. För åtskilliga svenska bönder är föreningen mest känd för att ha haft en svensk ordförande, Per-Åke Sahlberg från Skaraborg. Sahlberg blev så uppskattad att han valdes om flera år efter att han upphört med mjölkproduktionen.



Värdefulla möten

En förening för inbördes beundran, hör man ibland?

”Ja, eller ’mjölkböndernas Rotary’, säger Sören Kihlberg och skrattar.

”Visst är det kul att vara med i EDF. Men det roliga består i att kunna jämföra sitt företag med andras och att få hela gårdsekonomin genomlyst av EDF:s experter. Där får du den återkoppling som behövs i jakten på att kapa kostnaderna.”

Varje år arrangeras även en interna­tionell konferens och ett uppföljningsmöte på nationell nivå.

”Diskussionerna på dem är lika öppenhjärtiga som prestigelösa och väldigt värdefulla. Gårdsbesöken i andra länder ger också mycket.”

Sören Kihlberg visar hur den egna gårdens styrkor och svagheter framgår av EDF-analysen samt hur Bjärsäter ligger till. Jämförelserna görs både med andra anonymiserade, svenska EDF-gårdar och med företag i de 20 länder där EDF-medlemmar är verksamma. Det är ett mycket omfattande sifferunderlag, hämtat från Bjärsäters Jordbruks AB:s bokslut som ligger till grund för analyserna.



Lönsamt Bjärsäter

Påminner den om den gamla SLA-analysen?

”Nej, den utgick i hög grad från framräknade kostnader och inte från de faktiska. När du gjort den kändes det alltid som att det är lika bra att lägga av direkt. I EDF-analysen jämförs de existerande gårdarna med varandra. Här handlar det inte om typgårdar”, konstaterar Sören Kihlberg.

Utan att vara indiskret kan vi konstatera att Bjärsäter ligger bra till ur lönsamhetssynpunkt. Riktigt bra till och med, även vid en jämförelse med gårdarna i andra EU-länder. Sören Kihlberg pekar på ytterligare några viktiga förklaringar till det.

”Vi har alltför bråttom i Sverige med att avveckla anläggningar. Ladugårdar kan ofta användas bra mycket längre än vad många verkar tro. Detsamma är det med maskiner. Att få till bra samarbeten med kollegor är också väldigt viktigt. Genom att inte köpa på sig saker i onödan sparar du mycket pengar. Den ’vill ha’-faktor som så tydligt känns av inte minst på lantbruksmässor, måste hållas kort.”



Inga stora belopp

Ett medlemskap i EDF kostar knappt

2 000 kronor om året. Uppföljnings­mötet som är näst intill ett måste kostar ytterligare 2 500 kronor. I sammanhanget är det inga stora belopp.

Varför har inte fler än ett knappt 50-tal svenska mjölkbönder gått med i EDF?

”Engelskan kan vara en spärr, men det är synd för den lär man sig snabbt. En del kanske också tycker att det är skämmigt att lämna ut gårdens alla resultat”, förklarar Sören Kihlberg.

Svensk Mjölk har sedan 1990–talet varit huvudman för EDF i Sverige. När organisationen upplöstes i fjol tog Växa Sverige över den uppgiften. Erik Engelbrekts som är EDF-ansvarig på Växa, berättar att ”svenska” EDF får lite utvecklingspengar för att få fler medlemmar.

”EDF som hittills saknat en egen organisation i Sverige håller nu också på att skaffa sig en sådan”, upplyser Erik Engelbrekts. Av Sven-Olov Lööv

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in