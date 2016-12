Start

Styrd flytgödsel ger jämnare skörd 16255

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Styr spridningen av flytgödsel efter fältets fosfortal. Anpassa sedan kvävegivan med hjälp av sensor eller en omvänd styrfil.

”Det ger en bra möjlighet att utnyttja stallgödseln rätt”, säger Lars Wijkmark på Växa Sverige. Lars Wijkmark arbetar som rådgivare i Halland, där intensiv djurhållning och jordar med skiftande fosfortal ställer höga krav på noggrann styrning av fosforgivorna. Att variera stallgödselgivan efter ett näringsämne är inga problem med dagens teknik. Men stallgödsel innehåller flera näringsämnen och en varierad giva påverkar dem alla.

Sedan några år tillbaka arbetar Lars Wijkmark med att styra flytgödselgivan efter behovet av fosfor och kompensera kvävegivan med hjälp av sensor, eller helt enkelt en omvänd styrfil.

”För att det ska löna sig att göra detta måste det finnas en tydlig variation i fältets fosforklassning”, berättar han.

Exakt hur stor variationen måste vara vill han inte uttala sig om. Men om olika delar av fältet pendlar mellan klass 3 och klass 4, kan det vara en god idé att överväga en styrning av givan.



Lista punkter

Första steget är att ta en god titt på markkarteringen. Lars råd är att lista upp alla provpunkterna i ett excelark och titta på variationerna.

”Om sju av tio punkter är lika kanske det inte är så aktuellt med en styrning av fosforgivan. Då går det lika bra att göra en manuell justering av givan i fält, till exempel köra lite extra i något hörn.”

Om fältet istället visar sig ha en tydlig variation i fosfortal, tycker Lars att nästa steg blir att bestämma sig för vilken nivå som ska eftersträvas.

”Allt ska anpassas efter hur hög nivån av fosfor bör vara på fältet och vad en sådan flytgödselgiva innebär för hur kvävet då måste varieras.”



Vettig variation

Som exempel nämner Lars spridning av biogasgödsel som kan ha en halt av cirka 0,6 kilo fosfor per ton, samtidigt som kväveinnehållet kan ligga på 3,5–3,7 kilo per ton.

”Tio ton flytgödsel ger då sex kilo fosfor och 35 kilo kväve, medan 30 ton gödsel ger 18 kilo fosfor och 105 kilo kväve. Det är inte vettigt att variera kvävegivan så mycket.”

Lars är tveksam till obalansen mellan hur stor andel av kvävet som kommer från biogasgödseln och som kommer från handelsgödsel. Det medför också att spridningstidpunkterna skiljer sig för mycket mellan de olika gödselslagen.

”Detta gör att det är väldigt svårt att säga generellt när det lämpar sig att styra stallgödselgivan efter fosforinnehållet. Det är avhängigt av det sammansatta näringsinnehållet i gödsel och ur stor variationen är i åkern.”



Planera i tid

Kommer du så långt i planeringen, är det dags att besluta sig för den konkreta strategin. Detta ska ske i samband med att växtodlingsplanen fastställs, anser Lars.

”Det är ofta här som det fallerar. Bedömningen måste göras redan på hösten, på våren är det för sent.”

Det är också här som det börjar bli lite komplicerat. I olika grödor kan det finnas olika behov av när den kompletterande kvävegivan ska spridas.

”I vårsäd kanske kvävegivan ska varieras så att den är anpassad till en flytödselspridning längre fram. Eller så kanske flytgödseln körs tidigt på våren och kvävet ska komma senare.”



Bestäm strategi Lars Wijkmark på Växa Sverige hoppas att fler börjar sprida flytgödsel med varierad giva.

Lars målar upp ett stort antal variationer som var och en kräver sin egen strategi och anpassad teknik. Om den kompletterande kvävegivan ska spridas före stallgödseln, ska till exempel styrfilerna för den kommande fosforgivan redan ligga klara. Prover ska ha tagits på gödseln och det ska finnas ett beslut om hur givorna ska varieras över fältet. Detta beror på att kvävesensorer inte går att använda vid tidig spridning av den kompletterande kvävegivan och inte heller vid spridning strax efter att stallgödseln lagts på.

”N-sensorn går inte att använda för hastigt efter spridning av stallgödsel. Det måste helst ha gått en månad för att grödan ska hinna ta upp kvävet och visa riktiga värden”, konstaterar Lars.

När kvävesensor inte fungerar används istället omvända styrfiler.



Långsiktig strategi

En omvänd styrfil är precis vad det låter. Det är helt enkelt en styrfil som tar hänsyn till hur mycket kväve som sprids med stallgödseln och hur mycket som återstår att sprida med handelsgödsel. Om bara en kompletterande kvävegiva ska ges, anser Lars att det fungerar bra att använda sig av en omvänd styrfil. Men vid flera kvävegivor rekommenderar han istället en kvävesensor. Detta om det går att genomföra tidsmässigt.

”Nu finns det flera olika sorters kvävesensorer på marknaden och med deras hjälp går det att få till riktigt jämna proteinhalter i det färdiga vetet.”

Beroende på gröda och gödslingstillfällen, är det inte alltid möjligt att samstyra givorna av flytgödsel och handelsgödsel under ett och samma odlingsår. Lars tycker det är bättre att se det som en strategi som löper över flera år.



Uppgradera program

För att kunna använda de färdiga styrfilerna krävs lite olika arrangemang. Styrfilerna måste kopplas samman med de aktuella GPS-koordinaterna. Denna information ska sedan föras vidare till gödseltunnans terminal.

Om traktorn redan är utrustad med autostyrning finns oftast möjlighet att läsa in styrfiler i terminalen. Till vissa av dessa terminaler kan det krävas en uppgradering av programvaran till ett pris av 7 000–8 000 kronor. Programvaran finns redan i terminalen, allt som krävs är en kod som öppnar upp programmet. Flera andra typer av terminaler går också att använda.



Nya kretskort

Datorterminalen i traktorn skickar instruktioner till gödseltunnans terminal, om de olika givorna på fältet. I regel är fältet uppdelat i rutor om 24 gånger 24 meter och det krävs att spridaren kan reglera med korta intervaller. De nyaste stallgödselspridarna är redan försedda med både flödesmätare och datorterminal för att kunna sprida varierat. På äldre tunnor kan nya kretskort behövas.

”Om en helt ny terminal krävs kostar det ungefär 15 000 kronor”, uppskattar Lars.

För spridare som saknar både flödesmätare och terminal, kan det krävas en investering på mellan 35 000 till 40 000 kronor.



God dialog

Hur mycket pengar det går att spara eller tjäna med hjälp av precisionsspridning av flytgödsel vill Lars Wijkmark inte spekulera i.

”Det är svårt att uppskatta eftersom det är mycket komplext. Jag ser styrningen som en möjlighet att utnyttja stallgödseln på ett bra sätt i ett längre perspektiv. Det medför också positiva miljöeffekter med minskad urlakning när gödseln utnyttjas optimalt.”

Detta ger en god utgångspunkt för en bra dialog med myndigheterna om spridningsmängder, poängterar Lars.

”En underskattad aspekt är problemen med liggsäd. Den kostar mycket tid och pengar, både genom att sänka tröskningskapaciteten och kostnaderna för torkning.”



Även kalium

För att verkligen dra så stor nytta som möjligt av tekniken bör den följas upp, både med skördekartering och regelbunden markkartering. Än så länge tror Lars Wijkmark att det bara finns en handfull lantbrukare som använder sig av precisionsstyrning av sina stallgödselgivor, men han är övertygad om att tekniken har framtiden för sig.

"Vi har tittat lite på att istället styra stallgödselgivan efter kaliumtalen. Det kan vara intressant för gårdar som odlar grovfoder. För höga halter av kalium i fodret är inte bra och för låga halter kan ge sänkt skörd."

Att skapa sina egna styrfiler är inte längre en övermäktig uppgift. Data från markkarteringar är numera helt kompatibla med växtodlingsprogrammen. Till de flesta växtodlingsprogram finns även möjligheten att köpa till tilläggsmoduler för styrfiler. För den som så önskar finns gratisprogram att prova, till exempel på hemsidan till Precisionsodling Sverige.

Lars Wijkmarks råd är att börja med att gå en av de kurser som börjar bli allt vanligare. Därefter tycker han att det kan vara värt pengarna att betala för en modul till växtodlingsprogrammet.

”Då ingår support och trasslet minskar”, säger han. På det här fältet vid Lilla Böslid varierar P-Al mellan klass tre och fyra. Illustration: Lars Wijkmark Det ger en flytgödselgiva som varierar nästan tio ton inom fältet. Illustration: Lars Wijkmark En omvänd styrfil berättar hur mycket kväve som ska spridas. Illustration: Lars Wijkmark Av Sofia Barreng

