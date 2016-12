Start

Ett nostalgiskt tankeexperiment 16545

Behöver verkligen landets växtodling organiseras och samordnas? Det anser i all fall LRF som låtit sitt strategiska utredningsorgan Macklean ta fram en plan för en gemensam branschorganisation i likhet med de som gjorts inom skog, trädgård, mjölk och nu senast kött.

Som intäkt för behovet av samordning tas det stora antalet organisationer inom växtodling, inkluderande de ekonomiska aktörerna Lantmännen och Stärkelsen, samt de stagnerande spannmålsskördarna. Saknad regleringsekonomi

Med förlov sagt undrar vi hur Macklean har tänkt den här gången. Eller rättare sagt, vi förstår kanske alltför väl hur LRF tänkte när man kom med uppdraget.

Det är alldeles tydligt att LRF saknar den gamla regleringsekonomin, där samordning och det näringspolitiska upp­draget var förutsättningar för en väl positionerad förhandling. Med avregleringen försvann LRFs förhandlingsroll liksom de ekonomiska föreningarnas riksorganisationer. Letandet efter en ny roll håller på att ge LRF andnöd och marknadseko­nomin och konkurrensen sprängde sönder det som med stolthet omnämndes som lantbrukarnas föreningsrörelse. Idag återstår som enda fasta klippa Lantmännen, som bevisligen klarar sig alldeles utmärkt utan LRF.

Men med de nya ”branschorganisationerna” ser LRF just en ny roll. Rensning bland förtroendeuppdragen

Visst finns det en poäng med att i takt med minskande andel lantbruksföretag minska på antalet förtroendeuppdrag och därmed åstadkomma en effektivisering, men vi misstänker att det inte var riktigt det som LRF tänkt sig.

Motiven är enligt utredningen att öka det näringspolitiska inflytandet, samordna forskning och utveckling och samordna kommunikation. Det här är saker som LRF gör redan idag.

De kommersiella aktörerna inom växtodlingen, som Lantmännen, Stärkelsen, Svenska Foder, BM Agri och Söderslätts spannmålsgrupp vill nog ogärna lämna över sin strategiska kommunikation till LRF. De är också redan med och finansierar forskning och utveckling via SLF och det är tveksamt om ett LRF Växtodling skulle tillföra något i det avseendet.

Återstår gör näringspolitiken och där kan det säkert

finnas vissa fördelar, framförallt för de mindre odlarorganisationerna. Men det är sådant som LRF redan idag gör – eller borde göra. Stagnerande tankar?

Och så var det frågan om de stagnerande spannmålsskör­darna. Det är en högst praktisk och odlingssystemteknisk fråga. Den har dessutom utretts tämligen väl både utomlands och i Sverige, nu senast i projektet Höstvete mot nya höjder. Så vitt vi vet har det inte i något sammanhang framgått att stagnationen skulle bero på brist på samordning.

I stället nämns orsaker som ökad markpackning, brist på nya anpassade sorter och management, brister som i alla fall vi betvivlar att en ny branschorganisation för den svenska växtodlingen i LRFs regi skulle avhjälpa.

Utan att uttala oss om de redan existerande bransch­-

dele­gationerna är det vår uppfattning att ett LRF Växtodling tillhör de företeelser som kanske bör testas i teorin men inte med nödvändighet bör sjösättas. Växtodlingen som om­råde är så brett och heterogent att det knappt låter sig samlas under en hatt. Intressena för de olika organisationerna är också så olika att det blir svårt att se minsta gemensamma nämnare utöver det LRF redan gör i form av näringspolitik och SLF.

