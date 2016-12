Start

Logistikkedjan sträcker sig utanför gården 15865

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Transporter slukar stora pengar inom lantbruket varje år. Förbättrad logistik är inte något bara för speditionsfirmor och storföretag. Även på svenska gårdar finns ett behov av att tänka i logistiska termer. Logistik är läran om effektiva materialflöden. Termen används som samlingsnamn för alla verksamheter som ska se till att rätt sak, finns på rätt plats vid rätt tid. Med hjälp av god logistik ska företagets kostnader minska och intäkter öka. Vid flera av Sveriges universitet utbildas och forskas kring logistik, så också vid SLU. David Ljungberg forskar och undervisar om logistik i lantbruks- och livsmedels­kedjan.

”Logistik handlar inte bara om transporter, det är ett flödestänkande. Transporterna är en del i en kedja som även består av effektiv hantering av material, lagerplanering och hur olika aktivteter lokaliseras.” Styra flöden

Att tänka i logistiska termer faller till stor del inom kategorin sunt förnuft. Lean-filosofin grundar sig exempelvis till stor del på att pusselbitarna i det dagliga arbetet ska hanteras på ett logistiskt bra sätt. Tankesättet är alltså långtifrån nytt. Men genom att formulera några grundbegrepp och arbetsmetoder har logistiken skapat verktyg, som gör det lättare att komma fram till vilken

lösning som är den bästa.

”Logistikkedjan brukar delas in i tre olika flöden. Det handlar dels om det fysiska flödet som går från A till B. Det ekonomiska flödet går i omvänd riktning. Det tredje flödet är ett informationsflöde som kan gå i båda riktningarna”, förklarar David Ljungberg.

Informationen ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt för att styra de andra aktiviteterna i kedjan. David Ljungberg på SLU, tycker det är viktigt att tänka på att spannmålens logistikkedja sträcker sig utanför gården. Foto Ingrid Nordmark Lång kedja

”Även om målet är att organisera logistiken inom gården, så är den färdiga produkten ofta förädlad i senare led i kedjan. Då handlar det egentligen om en och samma logistikkedja, som börjar med primärproduktion på gården och sedan går via förädling ända fram till slutkonsument.”

David Ljungberg påpekar att det finns gårdsbaserade aktiviteter, som påverkar hur produktens värde blir för förädlaren och även för slutkonsumenten. Därför är det av intresse att redan från början tänka i en längre logistikkedja.

”Det kan till exempel handla om ifall spannmål ska torkas och lagras på gården eller levereras direkt. Där styrs besluten av vem produkten levereras till. I en idealisk logistikkedja ska alla delar i kedjan samverka på bästa sätt. Detta för att resultatet till slutkunden ska bli så bra som möjligt.” Stort informationsflöde

Ur detta perspektiv är det en fördel med ökad lagringskapacitet på gården, eftersom det ger större möjlighet att styra och fördela transporter under en längre tidsperiod.

”Det är inte bara lantbrukarens uppgift att se till att detta uppstår. Alla måste samverka.”

Hur informationsflödet flyter inom gården är statt i förvandling. Tröskor kan idag automatiskt och kontinuerligt rapportera in till gårdsdatorn, hur stor avkastningen är på enskilda fält och

vilken vattenhalt spannmålen har. En tork kxan fjärrstyras och traktorerna kan själva beställa hem reservdelar.

”För torkning och lagring innebär detta att informationen kan förmedlas mer effektivt och korrekt, om vilka kvantiteter och kvaliteter som finns hemma hos olika lantbrukare. Frågan är bara om lantbrukaren verkligen vill det”, konstaterar David Ljungberg. Mikael Olsson från Tornum, anser att dagens lantbrukare har bra funderingar om logistik. Foto Privat Inga genvägar

Vid planering av en ny anläggning eller optimering av en existerande, tycker David Ljungberg en bra början kan vara att titta närmare på hur många traktortimmar som går åt för transporter.

”Var insatsmedel och produkter lagras har stor betydelse, liksom hur händelseförloppet av olika saker ter sig. Lagringsbehoven kan variera mycket över tid.”

”Det handlar om att få en överblick över flödena. Någon genväg finns inte. En återkommande uppgift är att samla in bra data detta krävs för att få rättviade belsutsunderlag.”

Med ny teknik ökar möjligheterna att skapa bättre logistik. David Ljungberg berättar något förvånande att eleverna vid logistikkurserna på SLU främst är civilingenjörer och inte inriktade på lantbruk. När teknikagronomprogrammet fortfarande existerade på SLU, ingick dock logistik som en del av kursplanen. Rätt ställe

Mikael Olsson på Tornum diskuterar dagligen logistikfrågor med sina kunder. Han ser tydligt hur viktigt ett logistiskt tänkande är vid planering av nya system.

”Ta till exempel hantering av löslagrad spannmål som ligger på fel ställe. Det finns inget som är mer tidskrävande”, konstaterar han och jämför hanteringen med att äta välling med synål.

”Ett planlager som ligger på fel ställe fungerar inte och argumentet att det går att använda till något annat, tror jag inte på. Jag har varit på ställen där maskinerna står ute för att spannmålen lagras i maskinhallen. Det blir tokigt eftersom maskinerna betingar ett högre värde än spannmålen.”

Mikael Olsson påpekar att det finns många aspekter på lagringsfrågan. Varans kvalitet kan försämras av dålig lagring.

”Jag vill inte äta spannmål som lagrats där fåglar kan flyga in. Vi får inget förtroende från konsumenterna om vi inte är mer noggranna.” Nytt gårdscentrum

Hur produkten ska användas har alltså stor betydelse för hur hanteringskedjan ska se ut. Vid planering av en ny anläggning, anser Mikael Olsson att arbetet börjar med en behovsanalys. Allt från ägarstrukturen till hur hanteringen av lösgödsel går till måste vägas in.

”Det gäller att tänka efter var anläggningen ska ligga. Gårdens centrum kanske inte finns på samma ställe längre, det kanske till och med är på en annan gård. Med dagens teknik är det inga problem att sköta torken på distans.”

Något som Mikael Olsson är helt säker på, är att det kan vara vanskligt att ta genvägar.

”Ta det lugnt och arbeta igenom hela systemet för att undvika fallgroparna. Annars kan det bli mycket kostsamt när all hantering under hela användnings­tiden räknas in”, avslutar han. Av Sofia Barreng

