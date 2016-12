Start

Myller av ekomärkningar försvårar handel 15197

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Det vimlar av olika ekologiska märkningar på den internationella marknaden. Allt fler matproducenter väljer att gå över till någon form av ekologisk produktion, men djungeln av märkningar kan bli till ett problem. I juni i år samlas företrädare för den ekologiska matindustrin till möte i Amsterdam. Vid mötet ­Sustainable Foods Summit, kommer framtiden för näringens många olika märkningar att diskuteras. Arrangörerna konstaterar att den nya stora trenden inom mat­industrin är så kallade clean labels. En clean label kan deklarera allt från GMO-frihet till frihet från allergi­framkallande ämnen.

Att förse sin produkt med en clean label har blivit ett sätt att konkurrera om kunderna. Tillverkarna anpassar numera sin produktion för att kunna ge slutprodukten en intressant märkning. Samtidigt väljer allt fler konsumenter varor efter vilka märken som sitter på dem. Enligt Sustainable Foods Summit gäller det dock att vara uppmärksam på åt vilket håll utvecklingen går. Inte alla märkningar överlever. Här som överallt annars har modet en huvudroll. Uppsjö av märken

Samarbetsorganisationen Inter­national Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM, uppskattar att det finns hundratals olika ­standarder för ekologisk produktion runt om i världen. Några av dem är styrda av statliga reglementen, medan andra är baserade på helt privata initiativ. Detta gör att många av dem är mycket lokala och begränsade till en region eller ett land, som till exempel Svensk Sigill och KRAV. Andra tillämpas internationellt.

Det pågår ett kontinuerligt ­arbete med att jämföra olika standarder med varandra för att möjliggöra inter­nationell handel. Uppsjön av olika certifieringskrav gör att det är svårt, att veta hur en produkt förhåller sig till en annan. Detta medför att handel av ekologiska varor försvåras. Vid Sustainable Foods Summit i Amsterdam kommer deltagarna därför att diskutera vad som kan göras för att förenkla situationen. Svenskt samarbete

Inom EU finns sedan 2009 en ­standard för vad som kan få kallas ekologisk mat och hur den ska märkas. Inte heller ­denna har dock lyckats bli allena­rådande i Europa. Under dess paraply finns ytterligare elva olika nationella standarder, däribland svenska KRAV. Länder som Italien, Cypern, Turkiet, Schweiz och Frankrike har även de egna av EU godkända standarder. Italien och Tyskland har till och med två.

Inom EU ökar långsamt med säkert den ekologiska produktionen. I Sverige finns för närvarande cirka 4 000 KRAV-certifierade lantbrukare. För att stimulera en ökad försäljning av ekologiska produkter, har nyligen 35 företag och organisationer inom den ekologiska livsmedelskedjan skapat ett nytt nätverk. Målet är att ekologisk mat ska utgöra 20 procent av den svenska marknaden vid år 2020. Av Sofia Barreng

