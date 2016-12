Start

Luckrar och precisionssår med egen maskin 16606

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Chris Eglington räknar med att han lagt ner ungefär 60 000 pund på sin rapssåmaskin. Foto: Chris Eglington Sätten att etablera raps är många. Med eller utan kultivering, fröna slungade direkt ur gödselsnurran eller noggrant placerade med precisionssåmaskin. Engelske lantbrukaren Chris Eglington har kombinerat teknikerna och byggt en egen maskin. Efter många års rapssådd med djupkultivator började Chris Eglington utanför Dereham i Norfolk att fundera på om det inte skulle kunna gå att kombinera med precisionssådd.

”Vi hade under några år experimenterat med att reducera utsädes­mängden. Varje gång vi gjorde det såg vi hur ­skörden ökade”, berättar han.

Till slut var Chris nere i 35 plantor per kvadratmeter. Han kände att det inte gick att gå längre, utan att placera varje enskilt frö mer noggrant – än vad kultivator­sådden klarade av.

”Jag visste att jag ville fortsätta att djupkultivera, eftersom jorden ­behöver det och före rapsen är enda gången i växtföljden som kultivering passar in. Därför ville jag inte gå över till att så med en vanlig precisionssåmaskin.” Rejäl dragare

Lösningen blev att bygga sin egen rapssåmaskin. Inför sådden hösten 2013 var den klar. Maskinen består av en special­byggd djupkultivator från lincolneshire­baserade firman TWB, en Kverneland Monopill precisionssåmaskin samt en spridare av flytande gödning och en ­spridare av snigelpellets. De båda ­spridarna ger variabel giva med hjälp av en GPS.

Totalt är ekipaget elva meter långt. Det inleds med djupkultivatorn och avslutas med en packare. Dragkraftsbehovet för det fyra meter breda redskapet är rätt så rejält.

”Det är framför allt de sju kultivatorpinnarna – vilka jobbar på hela 32 centi­meters djup, som kräver kraft. Men jag har en traktor på 435 hästkrafter och den klarar det fint”, betonar Chris. Inför säsong två, har Chris plockat såmaskinen i småbitar och placerar istället såenheten längst bak efter packaren. Foto: Chris Eglington Färre plantor

Nu kunde utsädesmängden minskas ytterligare och hösten 2013, sådde Chris 120 hektar med sin nya maskin.

”Vi minskade till 21 plantor per ­kvadratmeter och de ser riktigt bra ut. Stammarna är tjocka som en tumme och plantorna är friska. Det finns ­ställen där det ser lite tunt ut, men jag vet av ­erfarenhet att det många gånger är där som avkastningen blir som bäst.”

Jordarna hos Chris Eglington varierar mellan styv lera och grusig morän. Han räknar med att det på hans 320 hektar stora gård finns hela tretton olika jord­arter. Det är nu flera år sedan han började med variabel utsädesmängd i spannmålsodlingen och det kan komma att bli så även i oljeväxtodlingen. Flyttar packaren

”Vi har GPS-utrustning på den nya såmaskinen, men kan ännu inte styra utsädesmängden med den. Istället har vi en skärm i traktorn, som vi använder för att manuellt ändra utsädesmängden. Med tiden ska vi se till att automatisera.”

Utvecklingsarbetet pågår nämligen fortfarande på rapssåmaskinen. Efter en första testsäsong, tyckte Chris att ­maskinen gjorde ett ojämnt arbete och rev hela ekipaget i småbitar.

”Nu ska vi sätta själva såenheten längst bak istället. Det blir nog ett bättre ­resultat om packaren kommer före ­sådden”, poängterar han. Av Sofia Barreng

