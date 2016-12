Start

Eko från 80-talet

Det är väl ingen idé att argumentera om ekologiskt eller konventionellt. Den debatten är över". Så bruka­r många – i synnerhet förespråkare för ekologisk odling – styra bort från en sansad diskussion baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. För att i nästa andetag kasta in ett som regel ogrundat påstående till den ekologiska odlingens fördel. "Min pappa är i alla fall starkare än din!"

Tyvärr saknar vi en sansad, nyanserad och intellektuellt hederlig diskussion om den framtida livsmedelsproduktionens inriktning. I brist på samsyn och ledarskap försöker förespråkare för än den ena, än den andra inriktningen ge sina meningsmotståndare tjuvnyp i olika former. Ökad hållbarhet

Den konventionella odling som förespråkare för ekologisk odling argumenterar emot bedrevs möjligen på 1980-talet. Mycket har hänt med utfasning och minskad användning av kemiska bekämpningsmedel och anmärkningsvärt förbättrad produktivitet, inte minst i form av förbättrad kvävehushållning och därmed minskat läckage. Produktionen fortsätter att utvecklas mot ökad hållbarhet och den växtodling som svenska lantbrukare kommer att bedriva om 15 år kommer att skilja sig från dagens i många avseenden. Det är bara att blicka lika många år bakåt i tiden och jämföra med dagens odling. Fiktiv fiende

Även förespråkare för ekologisk odling inser att dagens eko-regelverk inte är hållbart, utan måste utvecklas. Produktivitete­n i den ekologiska produktionen måste höjas för att uthålligt tillgodose framtidens konsumenter med livsmedel. Lösningen kallas agroekologi (en omskrivning för integrerad odling) och brukar innefatta någon form av klinisk användning av mycket väldokumenterade växtskyddsmedel och även tillgång till mer lättlösliga gödselmedel, särskilt fosfor.

Någonstans i fjärran går de här spåren ihop, men för att inte förlora dagens gynnade position i den politiska debatten och för att positionera den ekologiska produktionen gäller det att utmåla den konventionella produktionen som ett hot och ekologiskt som lösningen. Kraftigt subventionerat

Hittills har de ju lyckats rätt väl, i alla fall i opinionen. Idag subventioneras ekoproduktionen på flera sätt. Förutom ett merpris på marknaden, som får anses avspegla konsumenternas betalningsvilja för mervärdet av eko, får ekologiska lantbrukare 611 miljoner kronor i direktstöd utöver det generella gårds­stödet. Det motsvarar 17 procent av de olika formerna av extrastöd som ingår i landsbygdsstödet.

Till detta kommer bidrag för marknadsföring av ekologiska produkter som en del av stödet till mervärden i jord- och skogsbruksprodukter på sammanlagt 48 miljoner kronor.

Politiskt finns målet att 25 procent av de offentliga ma­tinköpen ska vara ekologiska produkter och många k­ommuner har gått längre än så i sin politiska korrekthet. F­örra året var 23 procent av de kommunala inköpen ekologisk­t. I realiteten utgör även detta politiska åtagande ett stöd till ekologisk produktion genom att diskvalificera sådan produktion som inte är ekologisk men som i övrigt uppfyller villkoren i upphandlingarna. Forskningspengar

Inom forskningen är det inte helt tydligt hur stor andel av finansieringen som går specifikt till forskning på ekologisk p­roduktion. År 2012 gick 16 procent av SLF:s medel till forskning inom detta område. Av SLU:s nettoforskningsmedel på knappt en miljard fick enbart Epok, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion som vid sidan av viss forskning fungerar som en intern lobbyorganisation, tre p­rocent eller cirka 30 miljoner. Till detta kommer alla övriga projekt med inriktning mot eko. Värnar intresset, inte miljön

Stödet till den ekologiska produktionen är alltså massivt. Trots detta var andelen ekologiska livsmedel i handeln bara 3,8 procent av den totala volymen, varav en stor andel importerade. Det är mot bakgrund av detta som vi måste se debatten. Det handlar inte om miljö, mångfald eller säkra livsmedel, utan om pengar. Om skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt inte är så stor och om målet med ökad hållbarhet kan uppnås med andra medel, varför ska då den ekologiska produktionen särbehandlas?

