Skörda rätt och öka vallens avkastning 15953

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Vallen är mjölkkornas främsta proteinkälla, men för att få ut mesta möjliga av den gäller det att välja rätt tidpunkt för skörden. I ett försök vid SLU i Skara, har Elisabet Nadeau studerat effekten av skördetidpunkt och sort på protein- och fiberkvalitet i rödklöver. Hon fann stora skillnader. Eftersom odling av inhemska proteingrödor är väsentlig för att stärka konkurrenskraften och förbättra näringshushållningen inom svensk djurproduktion, är det viktigt att veta vad du egentligen får ut av grödorna. Detta var utgångspunkten för rödklöverprojektet. Fem olika sorter av rödklöver skördades vid fem skördetidpunkter i förstaårsvall. Sorterna var Ares, Nancy, Roseta, Taifun och Vicky.

”Skillnaden mellan olika sorter kunde till stor del förklaras av vilket utvecklingsstadium sorterna hade vid skörd”, berättar Elisabet Nadeau.

Senare skörd av rödklöver ger ett protein som bryts ned långsammare i vommen och till stor del tas upp i tunntarmen. Men samtidigt ökar andelen osmältbar NDF – Neutral Detergent Fibre, alltså totala fiberhalten mer än andelen gynnsamt protein ökar.

”Detta talar för en tidig skörd, eftersom en ökad andel osmältbar NDF kan minska konsumtionen hos djuren. Dessutom kan smältbara fibrer utnyttjas som energikälla för att bygga upp mikrobprotein från det mer vomnedbrytbara proteinet.” ”Utgångspunkten för rödklöverprojektet var att undersöka grödornas potential”, berättar försöksledaren Elisabet Nadeau. I försöket användes en vanlig Jaguar 940. Foto: Annika Arnesson Den klassiska placeringen av munstyckena för tillsatsmedel är efter knivtrumman. Den placeringen är bra, men inte bäst. Foto: Annika Arnesson Bäst resultat med tillsatsmedlen oavsett typ, erhölls då appliceringen skedde vid inmatningselevatorn. Foto: Annika Arnesson Användbart protein

Vallen är den främsta källan för idisslarnas behov av protein- och fiberförsörjning, eftersom de kan utnyttja näringen i grovfoder genom symbios med mikrober i vommen. Viktigt att tänka på vid skörd är att ju senare skörd desto lägre proteinhalt. Detta eftersom fiberhalten ökar vid senare utvecklingsstadium hos växten, eftersom stjälkandelen då ökar på bekostnad av bladandelen. Val av sort och skördetidpunkt är beroende av vilket vallskördesystem som används på gården.

AD-lösligt – Acid Detergent protein bryts ned relativt långsamt och tas till stor del upp i tunntarmen, medan AD-olösligt protein inte utnyttjas av djuren. Väsentligt i foderstaten är det så kallade sanna användbara proteinet. Detta kan delas upp i buffertlösligt protein, ND-lösligt – Neutral Detergent protein och AD-lösligt protein.

”Protein som är fiberbundet bryts ned långsamt under en längre tid i vommen. Det passerar även vommen för att brytas ned och tas upp i mag-tarmkanalen. Detta protein är det önskvärda eftersom det kan utnyttjas på bästa sätt”, poängterar Elisabet Nadeau. Tydliga sortskillnader

I försöket minskade halterna av råprotein och sant protein ju senare skörden gjordes. Sorterna skiljde sig också åt. Rozeta hade den lägsta råproteinhalten och även lägre halt av sant protein, än de övriga sorterna. Ares och Nancy hade den högsta halten. Vicky och Taifun låg i mellanskiktet. Ares och Nancy är sena sorter, medan Rozeta och Taifun är tidiga. Välj lämpliga grässorter beroende på ditt val av rödklöversort.

”Genomgående kunde vi konstatera att andelen blad var avgörande för innehållet av sant protein. Ökar bladandelen, så ökar också proteinhalten.” Kombinera rödklövern

Skillnaden i avkastningen spelar också in. Högst skörd gav Taifun och Rozeta med 4 500 kg ts per hektar, medan Ares och Nancy gav 4 000 kg ts per hektar i genomsnitt på tre skördar.

”Men skillnaderna mellan sorterna kan alltså till stor del förklaras av skillnader i sorternas utvecklingsstadier vid skörd, vilken i försöket skedde samtidigt för alla. Tidiga eller sena sorter av rödklöver bör därför kombineras med lämpliga grässorter i en vallfröblandning”, summerar Elisabet Nadeau.

Men totalt talar den över tiden stigande andelen osmältbar NDF för en tidig skörd, när det gäller att nå det bästa proteinutbytet. Sämst resultat med tillsatsmedlen i försöket blev det när appliceringen skedde i exakthackens akter. Foto: Annika Arnesson Tillsätt långt fram

När vallen väl bärgats gäller det också att bevara proteinet och där har tillsatsmedlen en avgörande betydelse. I ett annat försök har SLU i Skara i samarbete med Agroväst, undersökt var i exakthacken tillsatsmedlen bäst appliceras för att få maximalt utbyte. Resultatet var entydigt.

”Så långt framme i exakthacken som möjligt. Den bästa nyttan och minsta variationen i ensilaget får du om tillsatsmedlen tillsätts vid inmatningselevatorn till hacken. Där är det heller inte vindkänsligt alls”, säger försökstekniker John Jakobsson på Agroväst.

De andra appliceringspunkterna som användes, var dels den klassiska mellan kniven och acceleratorn och dels i utloppsröret. Syrapreparat visade sig vara mer känsliga än saltvarianterna. Jämnast resultat

”Men generellt blir skillnaderna större ju längre bak som tillsatsmedlen adderas. Dock hade vi inte lika stora skillnader som ett liknande försök i Finland gav. Troligen hade de munstycket ända ute på ’flärpen’, där utkastvinkeln styrs. Vid fel vinkel blir det då ingen kontakt alls mellan ensilaget och preparatet”, konstaterar John Jakobsson.

Han har också tittat på anläggningar där ensileringen har gått snett.

”Vid kontroll visar det sig då ofta att det är väldigt låga nivåer på tillsatsmedlen. Att tillsätta dem längst fram ger bäst och jämnast resultat och det sparar dessutom ensileringsmedel”, fastslår han.

Av Ulf C Nilsson

