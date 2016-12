Start

Landsbygden hamnar i skuggan 14118

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: ”Med Miljöpartiets Åsa Romson kommer mycket av den lantbrukspåverkande miljöpolitiken att gå på kollisionskurs med näringens behov och önskemål” När detta skrivs är den nya rödgröna regeringsförklaringen och ministären bara några timmar gammal. I vanlig svensk anda skulle vi då kunna skriva att det egentligen är för tidigt att uttala sig och att tiden får utvisa om det blir skit eller kanel, som dansken säger.

Men en så fullständigt riskfri ståndpunkt kan inte Lantbrukets Affärer ta. Självklart kommer tiden att visa om det är bra eller dåligt att lägga ner Landsbygdsdepartementet och fördela det på Näring- och Miljödepartementet samt att sätta ett före detta norrbottniskt kommunalråd som ansvarig för landsbygdspolitiken. Det finns dock anledning att med denna färska kunskap analysera vad som sagts, gjorts och utsetts. På kollisionskurs

För det första kan vi konstatera att landsbygdsutveckling kommer att underordnas den generella näringspolitiken och att den önskan om ett livsmedelsdepartement som vi ser i flera av våra grann- och konkurrentländer och som många tidigare uttalat sig positivt om, nu blivit ännu mer avlägsen än någonsin.

Vilka specifika lantbruksfrågor som kommer under Miljödepartementet vet vi ännu inte, men vi vet att med Miljöpartiets Åsa Romson kommer mycket av den lantbrukspåverkande miljöpolitiken att gå på kollisionskurs med näringens behov och önskemål. Förstår inte frågan

”Vi vill använda landsbygdsprogrammet för att styra till större ekologisk produktion”, ”lyfta de ekologiska mervärdena” och ”vi vill fasa ut kemiska bekämpningsmedel ur produktionen” svarade Kew Nordqvist på vår enkät vi gjorde med anledning av de olika åtgärder som föreslogs i Konkurrenskraftsutredningens delbetänkande.

”Jag är rädd att jag inte förstår frågan”, svarade han när vi frågade om hur han såg på det vetenskapliga underlaget för stödet för ekologisk produktion.

Den nye landsbygdsministern Sven-Erik Bucht beröms för att ha besökt mjölkbönder i östra Norrbotten och att ha lockat Kamprad att bygga ett IKEA-varuhus i Haparanda. Success by accident skulle den illasinnade säga. Vi misstänker att det främst var EUs fria rörlighet för människor, varor och tjänster som lockade smålänningen till gränsälven. En livsmedelsstrategi

I regeringsförklaringen sade den före detta metallbasen:

"Vi behöver en långsiktig livsmedelsstrategi för både svensk och ekologisk produktion."

Detta uttalande innehåller flera intressanta delar. För det första kan man fråga sig hur viktig en livsmedelsstrategi blir om den som tidigare var underordnad ett landsbygdsdepartement, där livsmedel var den huvudsakliga näringen med en omsättning närmare 400 miljarder, nu blir inordnad i ett näringsdepartement där livsmedel hamnar i skuggan av de av socialdemokrater traditionellt omhuldade verkstads- och byggindustrierna. Okritisk ställning

Den andra delen är att uttalandet skiljer mellan ekologisk och svensk produktion, vilket kanske inte är helt fel eftersom ekologisk produktion av konkurrensskäl tenderar att hamna i andra länder. Det inbjuder i så fall till en livsmedelsstrategi som långsiktigt kan gynna den svenska hållbara konventionella produktionen.

Det är också extra oroande att flera aktörer, inte minst LRF och Livsmedelsföretagen, okritiskt tar till sig förändringarna och är positiva.

Att regeringen sedan måste förhandla både till höger och vänster för att kunna genomföra sin politik är ett alldeles eget kapitel.

