Minskad markpackning med lättare stål

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Höghållfasta stål har länge använts inom transportnäringen för att minska vikter och därmed vinna högre lastkapacitet eller bättre bränsleekonomi. Nu är de nya stålkvaliteterna på väg in i lantbruket.

”Vi ser lantbruk som ett av våra nya nyckelområden”, säger Johan Mattsson från stålföretaget SSAB. Med höghållfast stål kan maskinvikter minskas med 30–50 procent menar Johan Mattsson, som är specialist vid den nyskapade avdelningen för lantbruk och skogbruk vid SSAB.

Det är en häpnadsväckande siffra som genast sätter igång fantasin. Första tanken går naturligtvis till vårt nya gissel, den ständigt ökande markpackningen. Johan Mattsson är helt övertygad om att höghållfasta stål kan bidra väsentligt till konstruktioner av lättare maskiner, vagnar och redskap.

”De redskap och maskiner vi har idag har ofta vuxit fram bit för bit. Det kanske började med en mindre harv som sedan gjordes större utan att konstruktionen egentligen förändrades i grunden. Det lades bara till några balkar och förstärktes lite här och där.” ”Vi sparar svetstid vid tillverkningen och får dessutom lägre kostnad för varmförzinkning”, berättar Christer Lundquist vid Nilssons Plåtindustri AB som tillverkar grindar och foderhäckar bland annat. Foto: SSAB Färre svetsar

Sedan 1970-talet har flera nya stålkvaliteter sett dagens ljus. Hållfastheten har ökats till det dubbla, till och med mångdubblats. Detta innebär enligt Johan Mattsson att lantbruksnäringen har fått en helt ny chans.

”Istället för att bara fortsätta i gamla spår kan de nya materialens egenskaper utnyttjas för ett helt nytt konstruktionstänkande.”

Han nämner som exempel hur en vagnstillverkare har kunnat minska vikten på ett flak från 1 335 kilo till 595 kilo.

”Det höghållfasta stålet behöver inte vara lika tjockt som vanligt stål. Men det handlar också om förändringar i konstruktionen. Genom att ersätta påsvetsade balkar med bockningar minskas materialåtgången.” Franska AMBS Vittorale har tillverkat en tippvagn för transport av sockerbetor och potatis. Vagnen kan lasta 25 procent mer tack vare sin lägre egenvikt. Foto: SSAB Lägre vikt

Sedan något år tillbaka har SSAB identifierat lantbruk och skogsbruk som nya och viktiga affärssegment för företaget.

”Beslutet kom för att vi såg en stor potential för utveckling, framförallt inom lantbruk.”

Redan tidigare hade dock SSAB inlett ett arbete med flera av de större tillverkarna av lantbruksmaskiner. Johan Mattsson berättar bland annat om ett samarbete med John Deere.

”De har använt sig av vårt höghållfasta stål och skapat ett nytt skärbord för majs. Genom att bland annat ersätta svetsar med pressat stål, har de lyckats minska antalet detaljer i skärbordet och fått ner vikten med 600 kilo. De har dessutom sänkt produktionskostnaderna eftersom tillverkningen förenklats.”

Andra projekt som genomförts är bland annat en självgående spruta från Hardi-Everard, som fått ett helt nytt nitat chassi med 60 procents lägre vikt. Vagnen från AMBS Littorale har en central balk istället för ett ramverk. Foto: SSAB Större lass

”Den franska tillverkaren AMBS Littorale har i en vagn lyckats sänka egenvikten med ett ton, samtidigt som lastkapaciteten ökade från 28 till 34 kubikmeter. De valde att tänka helt nytt och bygga vagnen runt ett chassi med en central balk istället för ett ramverk.”

Transporter av grödor från fältet står för en stor del av den farliga djupgående markpackningen. Problemet borde rimligtvis kunna lösas med lättare vagnar. Men som i exemplet AMBS Vittorale kan det istället bli så att den intjänade egenvikten används till att öka lastvikten. Johan Mattsson har lagt ner tid på att undersöka vad tillverkare och kunder anser om saken.

”Jag har en känsla av att lastvikten kommer att öka upp till en gräns. Om lantbrukare kan minska lasten med tio procent verkar det inte vara aktuellt. Om vikten istället minskar med 20–30 procent, då anses det vara tillräckligt värdefullt för markpackningens skull.” Längre livslängd

Lantbruket befinner sig i ett gränsland mellan ny och gammal teknik som Johan Mattsson känner igen från transportnäringen.

”Det tar alltid tid att se fördelarna med nya tekniska lösningar. I transportsektorn gick det dock snabbare, eftersom det var väldigt lätt att se de ekonomiska fördelarna med lättare fordon och därmed minskade bränslekostnader och koldioxidutsläpp.”

Han tycker att den nya generationen lantbrukare börjar bli mogna för att göra sig fria från gamla föreställningar om hur maskiner och redskap ska se ut. Johan Mattsson hoppas även på en produktutveckling som kan bjuda på helt nya maskinlösningar.

”Förutom lägre vikt och minskad markpackning har det höghållfasta stålet även andra fördelar. Dess speciella egenskaper kan exempelvis användas för att konstruera säkrare maskiner. Det har även högre slitstyrka, vilket ger redskap med längre livslängd och ett minskat underhållsbehov.” Lättare foderhäck

Ett företag som tagit steget och gått över till höghållfast stål är Nilssons Plåtindustri AB i Säffle.

”Vi har kunnat minska materialåtgången för våra grindar och foderhäckar”, konstaterar vd:n Christer Lundquist. ”Det höghållfasta stålet är cirka tjugo till trettio procent dyrare, men det kompenseras av att vår foderhäck bara väger 60 kilo jämfört med konkurrenternas 200 kilo.”

Christer Lundquist berättar att företaget valde att gå över till höghållfast stål för att stärka sin konkurrenskraft. Förutom en skillnad i kostnader för råvaran har det nya materialet inneburit att tillverkningen kan ske snabbare.

”Vi har kortat svetstiden och sparar dessutom pengar på att varmförzinkningen debiteras per kilo”, fastslår han. Av Sofia Barreng

