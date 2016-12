Start

Socialdemokratisk manikyr 14181

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Nu börjar vi sakta men säkert komma ihåg hur det kändes före 2006, hur det var att leva i socialdemokratins Sverige. Det är dock inga trevliga minnen som nu återkommer. Reformistisk socialism

Socialdemokraterna har dominerat svensk politik under en stor del av 1900-talet i kraft av två grundläggande ­egenskaper som kännetecknar den reformistiska socialismen. Den ­första är att med stor skicklighet och fingertoppskänsla införliva ­traditionella borgerliga värderingar och politiska medel i den egna verktygslådan. Därmed framstår de som ett valbart ­alternativ även utanför den närmaste kretsen.

Den andra är framställa sig själva som ett samarbetsparti, där samarbete definieras som att få stöd för den egna ståndpunkten utan egentligen behöva förflytta sig i för­hållande till sin motpart. Idag ser vi det i formuleringar som att de ­sträcker ut en hand till borgerligheten, samtidigt som de ­lägger fram en budget som direkt slår mot samhällets ­borgerliga ryggrad i form av småföretagandet. Små steg

I det politiska spelet använder sig S också av en form av ­politiska hot som får de faktiska förslagen att framstå som ­tämligen lindriga och därför lättare att acceptera. Man kan likna det vid att de hotar med att hugga av handen, men ­nöjer sig med att klippa naglarna.

Resultatet av denna framgångsrika politiska arbetsform har resulterat i de små stegens tyranni. Den kännetecknas av att varje enskild förändring kanske inte verkar så avskräckande eller upplevs som ett hot, men tillsammans leder de till ett systemskifte. Ett exempel var skattepolitiken före den nu­mera urholkade skattereformen från 1991, som ledde fram till marginal­skatter på över 70 procent.

Idag ser vi hur flera av de här dragen hos det största regerings­partiet går igen, men de framstår kanske som ­mindre väl kamouflerade. Låt oss börja med samarbets­inviterna. ”Samarbetsregeringen”

Både statsministern och landsbygdsministern talar om sam­arbete. ”Låt oss bli vänner”, flörtar landsbygds­ministern oblygt med den nyblivna riksdagsledamoten Kristina Yngwe (C). Det har till och med drivits så långt att den nya ­regeringen ­kallar sig för ”samarbetsregeringen”, något som kanske inte har så mycket att göra med att samarbeta över blockgränserna som det faktum att 2+1-lösningen med ­koalition med MP och V som stödparti faktiskt kräver just samarbete. Ett samarbete som i realiteten kraftigt ­begränsar möjligheterna att i såväl stort som smått närma sig de ­borgerliga partierna.

För jordbruket är det bland annat höjda arbetsgivar­avgifter och aviserade skattehöjningar i form av handelsgödsel­skatter och vägskatter. Nu kom inte handelsgödselskatten med i ­budgeten för nästa år utan ska istället bli föremål för en ut­redning som om den skulle vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Egentligen kan utredningen bara resultera i en slutsats, nämligen att den inte medför någon förbättring för miljön – snarare tvärtom – och försämrar förutsättningarna för landsbygdens utveckling. Orättfärdig beskattning

Den aviserade kostnaden för handelsgödselskatten ­skulle ligga på cirka 300 miljoner kronor. Sannolikt kommer ut­redningen att komma fram till ett lägre belopp, något som kommer att ses som en förhandlingsframgång för LRF, men som fortfarande innebär en orättfärdig beskattning av ­konventionellt jordbruk.

Den aviserade vägskatten ska inbringa en summa som ­varierat med tiden, men socialdemokraterna själva nämner fyra miljarder kronor. Detta är förstås en skatt på allt som rör sig utanför kollektivtrafikens domäner, det vill säga mer­parten av svenskt landsbygd. Som kompensation ska landsbygden få nålpengar i form av stöd för en idag obefintlig närservice. Även denna föreslagna landsbygdsskatt parkeras i en utredning med ett klart syfte. I övrigt, se ovan.

Inför hotet att förlora hela handen kan en social­demokratisk manikyr kännas som ett ringa offer, men den är som regel ­första steget i en marsch mot fortsatta ingrepp i rörelsefriheten.

