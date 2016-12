Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

LRF står för notan för LRF Växtodling 13638

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Sent omsider har LRF fått branschorganisationen Växtodling på plats, dock utan Spannmålsodlarnas medverkan.

"Det har landat på ett bra sätt och vi har inget att förlora på att vara med", säger Stärkelsens ordförande Pål Nilsson från Västra Vram. När Lantbrukets Affärer skrev om LRF Växtodling i somras hade projektet gått i baklås. Bland de intressenter vi talade med var initiativtagaren, LRF:s vd Anders Källström, rätt ensam om att vara positiv. Tidigare kritisk

Ordföranden i Sveriges frö- och oljeväxtodlare, SFO, ­Lars-Johan Merin tillhörde i somras ­kritikerna. Det är svårt se för­delarna med att samla ett så brett och heterogent område under en hatt, resonerade han bland annat. På frågan varför han nu har svängt blir svaret:

"Vårt nej i somras gällde det erbjudande vi då fått och som bland annat innehöll krav på medfinansiering" säger ­Lars-Johan Merin. "Nu har vi omförhandlat det och jag är nöjd med vår förhandlings­insats. Vi har fått ett treårsavtal med optionen att kunna hoppa av efter ett år om vi inte fått ut det vi vill."

Att handeln finns med i LRF Växtodling är dock Lars-Johan Merin liksom förut avog till. Jag har fått böja mig på den ­punkten, konstaterar han. Att handeln finns med i LRF Växtodling är Lars-Johan Merin, SFO, fortfarande negativt inställd till. Står för starten

LRF betalar nu start­kostnaden för organisationen, runt en ­miljon kronor, samt lönen för den halvtidsanställde Kjell ­Ivarsson. Ordförande i LRF Växtodling blir SFO:s vice ­ordförande Carl-David Trozelli och vice ordförande blir Lennart Nilsson från LRF:s riksförbunds­styrelse.

Ska det tolkas som att Trozelli är ännu mer entusiastisk än du för LRF Växtodling?

"Nej, så är det inte. Vi är helt överens i styrelsen och det handlar helt enkelt om en intern arbetsfördelning", säger ­Lars-Johan Merin. "Inget att förlora"

Stärkelsen är en organisation med helt annan uppbyggnad än riksorganisationen SFO. Den är regionalt begränsad till nord­östra Skåne och västra ­Blekinge och den har dessutom en egen industri. Ordföranden Pål ­Nilsson påpekar att han saknat den tunga representationen för växtodlingen i LRF.

"Det är rätt givet vilka som beviljas audiens till den nya regeringen. Den organisation vi ställdes inför i januari var för stor, nu har vi landat på ett bra sätt. Det har funnits en del tvekan på sina håll, men jag såg ingen anledning att inte våga testa. Vi har inget att förlora. Skulle det mot förmodan inte bli bra kan vi lämna efter ett år." SpmO går inte med

Spannmålsodlarna står dock fast i sitt nej till LRF Växtodling.

"Vi vill förbli en fristående organisation tills någon annan gör vårt jobb bättre" säger Spannmålsodlarnas ordförande Per Sandberg.

"Att både intresseorganisa­tionerna och handeln ska ­rymmas i samma organisation är fel. Erfarenheterna visar också att organisationer som LRF Växtodling alltför ofta leder till icke-marknadsmässiga branschöverenskommelser, som den om GMO." Sänkt Växtodlingsråd

"I och med tillkomsten av LRF Växtodling förtas också en del av styrkan i Växtodlingsrådet" (som bildades i maj och där alla organisationer med bäring på växtodling är välkomna, red anm), säger Per Sandberg. "Vi ser det som ett misslyckande för LRF-ledningen att de nu inte lyckades få med andra än de organisationsmedlemmar de redan har anslutna."

Per Sandberg avrundar med att han ändå, med tanke på växtodlarnas bästa, önskar LRF Växtodling framgång. Av Sven-Olov Lööv SFO står utan vd

Henrik Strindberg har ­lämnat jobbet som vd för SFO, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Om han har fått sparken eller valt att ­lämna själv, det är i ­skrivande stund oklart. Men de uttalanden som Lantbrukets Affärer har tagit del av tyder i alla fall på att det var en inte helt enig ­styrelse i SFO som valde att säga ja till LRF Växt­odling. ­Henrik ­Strindberg har tydligt uttryckt att han var negativ till ett medlemskap och detta har han framfört vid flera ­till­fällen. Därmed var det för­modligen ­omöjligt för honom att sitta kvar som vd.

Oavsett om det finns fler orsaker till den uppkomna situationen så beklagar vi den, det gagnar inte SFO.

Red.

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in