Neonikotinoider: Inte en fråga om svart eller vitt 3454

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Neonikotinoider har varit omdisku­terade och misstänkts för att orsaka bidöd bland tambin. I en ny studie visar svenska forskare att honungsbin klarar nuvarande användning, medan framför allt solitära vildbin verkar påverkas negativt. Ställd på sin spets handlar frågan om vi ska kunna odla våroljeväxter eller inte; gula fält eller bin. Med nuvarande känd teknik finns det inga tillgängliga effektiva alternativ till betning för bekämpning av jordloppor i våroljeväxter, där klotia­nidin, den verksamma substansen i Elado, är effektivare än andra neoniko­tinoider och syntetiska pyretroider. Moratorium

De systemiska neonikotinoiderna har visat negativa effekter på pollinerande bin och då med fokus på honungsbin, något som föranlett EU att lägga ett moratorium på tre av substanserna. De flesta studierna är gjorda i laboratorier och där bin matats med aktiv substans. Observationer i fält har fram till nu varit av sporadisk karaktär och har alltså inte kunnat ligga till grund för några mer långtgående slutsatser.

I ett väldesignat försök med jämförelse mellan åtta behandlade och obehandlade fält undersökte forskare i Lund och på SLU i samarbete med Jordbruksverket effekten av en betning med klotianidin (Elado) på humlor, en ensamlevande vild biart och honungsbin. Dessutom undersöktes betydelsen av blomtäthet och storlek på blommor. Negativa effekter övervägde

I studien konstaterades att förekomsten av vilda bin inklusive humlor gynnas av blomtäthet mätt som antal och storlek på blommor och att blomtätheten är större i betade fält än obetade. Dessutom ökade förekomsten ju större raps­fälten var. De effekterna kan dock inte kompensera för den negativa effekt på förekomsten av vilda bin som betningen visade sig ha.

Solitära bin byggde inga bon medan humlekolonierna inte tillväxte om de befann sig nära betade fält, medan de negativa effekterna inte kunde ses i anslutning till fält som såtts med obetad raps. Betning med klotianidin hade dock ingen effekt på honungsbinas samhällen.

Andelen pollen och nektar som kom från raps varierade från 35 procent hos solitära bin, 58 procent hos honungsbin och 80 procent hos humlor.

Den aktiva substansen från betningen kunde återfinnas i högre halter i pollen och nektar hos både honungsbin och humlor. Dessutom återfanns klotianidin i växter som befann sig intill fälten med betad rapsfrö, vilket tyder på spridning från utsädet i samband med sådd. Läcker till grundvatten

Neonikotinoider har använts både längre och i mycket större omfattning i USA. Ett utbrett användningsområde är i potatisodling, där preparaten används både till betning av utsädet och appliceras i sättfåran i samband med sättning. I vissa områden har användningen varit av den omfattningen att relativt stora mängder kan återfinnas i ytligt grundvatten.

I en artikel av Anders S Huseth vid North Carolina State University och ­Russel L Groves, University of ­Wisconsin, i den vetenskapliga tid­skriften PLOS One beskriver författarna hur framför allt tillförsel i sättfåran leder till läckage till grundvattnet. I det undersökta odlingsområdet har halterna av thiamethoxam i grundvattnet kommit upp i sådana nivåer att man kan tala om recirkulering i samband med bevattning med grundvatten. Störst var läckaget när blasten bröts ned i samband med skörd. Thiamethoxam ingår i Cruiser som i Sverige är godkänt för betning av betfrö. Möjlig avvägning

Användningen av neonikotinoider är alltså inte helt oproblematisk, även om de tidigare påstådda effekterna på tambin inte kunnat beläggas i de svenska forskarnas studie. Det är heller inte belagt att preparaten i praktiskt bruk har en direkt dödlig effekt på vilda bin, utan förefaller vara mer hämmande. Samtidigt medför ökad odling av raps och betning av rapsfrö ökad mängd och täthet av rapsblommor, vilket i sin tur gynnar pollinatörerna.

Det är alltså – som så ofta – inte en fråga om svart eller vitt. Betning med neonikotinoider eller inte är snarast en avvägning mellan positiva och negativa effekter, vilket i sig talar för att det vore möjligt att hitta en balanspunkt där applikation och effekt mot skadegörare är tillräcklig, samtidigt som effekten på pollinatörer borde kunna minimeras. Andra grödor som gynnar pollinatörer kan också odlas som komplement och kompensation och därigenom minska de negativa effekterna av preparaten. Av Lennart Wikström

