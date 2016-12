Start

Nu drar robotarna i fält 2856

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Greenbot är designad för de gröna näringarna. Den kan själv välja optimal väg, eller följa instruktion. Foto: Dutch Power Company. Mikael Bergqvist räds inte framtiden. Han lever den redan nu.

Sedan några månader tillbaka är han svensk representant för företaget Precision Makers AB med uppdrag att sälja fältgående robotar till svenskt lantbruk. Som en grön jättelik insekt rullar Greenboten fram över åkermarken. I bakre lyft­armarna sitter en rotorharv. Roboten har varken förarhytt eller förare, det behövs inte, för nu har vi tagit steget in i framtiden.

”Robotarna är inte längre något som kommer sen, i en framtid. De är redan här och går att köpa i detta nu.”

Mikael Bergqvist låter nästan lite överraskad själv när han konstaterar att även fältarbetet har fått sin egen autonoma, mekaniska dräng.

Lantbruket har under senaste decennierna hunnit vänja sig vid tanken att robotar mjölkar lika bra, eller bättre, än människor. Vi har sett utfordringsrobotar rulla på eget bevåg över gårdsplanen och små gödselrobotar skrapa rent runt kornas klövar.

Nu är det dags för nästa steg. Själv­gående maskiner ska ge oss en hand även i fältarbetet. Egen mjukvara

Efter flera år i företaget Datalogisk inledde Mikael Bergqvist under hösten en helt ny karriär. Datalogisk såldes av de danska ägarna DLG till nederländska Dutch Power Company och dess dotterbolag Precision Makers AB är numera Mikaels arbetsgivare. Hans uppgift är att lansera en helt ny teknik på den svenska marknaden.

”Vår organisation består av fyra persone­r, två säljare och två service, i Sverige och Danmark. Och vi har en hel bunke av unika produkter att sälja. Förutom Greenbot marknadsför vi bland annat kontrollsystem för förarlösa traktorer, sensorstyrd sektionsavstängning för sprutor och skördekarterare för rotfruktsupptagare.”

Ägaren Dutch Power Company är ett privatägt företag med flera dotterbolag. Ett av dem är Probotiq som ingår i företaget sedan 2013 och utvecklar mjukvara och elektronik för bland annat Greenbot. Roboten tillverkas av företaget Conver och marknadsförs i Precision Makers, även de företag i samma grupp. ”Nederländska Dutch Power Company gör inte enbart robotar, de tillverkar även sensorstyrd sektionsavstängning för sprutbommar samt skördekarterare för rotfruktsupptagare”, berättar Mikael Bergqvist. Stort intresse

Den gröna dragaren har designats med de gröna näringarna som målgrupp. Den premiärvisades i höstas på tyska maskinmässan Agritechnica och intresset var stort.

”Vi fick inte ens med maskinen hem från utställningen, mässexemplaret såldes direkt”, berättar Mikael.

Tanken är att Greenbot envist och ensamt ska utföra de sysslor som ständigt återkommer inom lantbruk och trädgård. Jordbearbetning, sprutning och gödsel­spridning nämns av tillverkaren som lämpliga uppgifter. Mikael Bergqvist håller med, men har ett intressant tillägg.

”Vi vet nog inte ännu allt om hur den kommer att användas. Det är lite grann som när vi fick mobiltelefoner. Vi tyckte det var jättepraktiskt att kunna ringa utan sladd. Ingen anade hur många olika saker den idag kan göra för oss.”

Att minska markpackningen genom att låta en eller flera robotar sprida gödsel med hjälp av relativt små tankar och utplacerade tankstationer, eller punkt­behandla ogräs, är bara startskottet menar Mikael. Den nya flexibiliteten innebär att nya grödor och odlings­metoder blir möjliga. Två bredder

Rent tekniskt har roboten utformats för att ge så bra viktfördelning som möjlig­t. Designen är robust och kompakt, företaget poängterar att oväsentliga komponenter utelämnats för att ge så lågt underhållsbehov som möjligt.

Greenbot tillverkas i två spårvidder, en 1,0 meter bred maskin tänkt att passa i fruktodlingar samt en 1,8 metersmaskin för fältarbete i lantbruket. Markfrigången är 35 centimeter, men kan göras högre med hjälp av profildäck.

Motorn är en 3,4 liters dieselmotor på 100 hästkrafter från Perkins. Framtill sitter en trepunktskoppling med lyft­kapacitet på 750 kilo, trepunktkopplingen bak har en lyftkapacitet på 1500 kilo. Maskinen är utrustad med hydrauliska hjulmotorer på samtliga fyra hjul och är dessutom fyrhjulsstyrd. Den kan bära med sig 85 liter diesel och hydraul­olja. Det finns möjlighet att montera ytterligare en bränsletank för att uppnå 24-timmars drifttid. Utvecklingsarbete pågår för att ta fram en takmonterad tank för till exempel sprutmedel. Egen väg

För att hitta rätt kräver Greenbot GPS med RTK. En GPS-antenn sitter montera­d i skyddat läge i robotens tak.

Det finns flera metoder för att styra Greenbots körmönster. En metod är att först registrera körmönstret med hjälp av en traktor och sedan föra över instruktionerna till robotens dator. Det går också att instruera den med hjälp av en fjärrkontroll. Till detta kommer att roboten även kan programmeras för att själv kunna planera sin väg och sin verksamhet. Den kan till exempel hitta mellan olika fält. Naturligtvis är den även utrustad med säkerhetsbrytare som får den att stanna vid hinder.

Greenbot är dock inte företagets första eller enda självgående maskin. Sedan några år tillbaka säljs Probotiqs system Dynamow för styrning av gräsklippare. Det består av ett kontrollsystem som integreras i en konventionell klippare. Flera klippare rullar redan på golfbanor i Australien, Nederländerna och Danmark. En förprogrammerad traktor kan förarlös sköta repetitiva uppgifter på gården.

Foto: Dutch Power Company. Steglös transmission

Nu anses detta system moget för introduktion i lantbruket och på förra årets maskinmässa i Borgeby visades det integrerat i en lantbrukstraktor.

”Det var första gången vi demonstrerade tekniken i Sverige. Den har tidigare visats i Danmark där det redan rullar en traktor i kommersiell fruktodling”, berättar Mikael.

Traktorn styrs med hjälp av ett system som kontrollerar allt från motor och styrning till hydraulik och kraftuttag. Systemet finns idag redan för montering på flera traktormärken, en förutsättning är dock att traktorn har steglös transmission, annars blir installationen mycket dyrare.

Nuvarande version av kontrollsystemet styr traktorns arbete med hjälp av ett ”record and play”-system där samtliga moment under en körning i fält registreras för att sedan upprepas. Nästa år l­anseras programvara som tillåter att traktorns dator programmeras med uppgifter om fältets begränsningslinjer och traktorn kan sedan själv välja körmönster. Drönartraktor

Dutch Power Company är dock inte ensamma om att tro på en framtid för så kallade agbotar. Flera metoder för att skapa självgående traktorer har lanserats de senaste åren. I amerikanska Fargo marknadsför Autonomous Tractor Corporation sin Spirit ATC 400, en självgående dragare och redskapbärare utan förarhytt. Samma företag har även valt att konstruera ett kontrollsystem för eftermontage på vanliga traktorer som verkar kunna utföra ungefär samma sorts prestationer som Probotiqs kontrollsystem.

Amerikanska maskintillverkaren Kinze presenterade för några år sedan ett system som tillåter en maskinförare att k­ontrollera en eller flera slavmaskiner förutom den egna maskinen. Traktorerna programmeras att följa en annan maskin och tar hjälp av radar, laser samt GPS för positionering. Bättre än manuellt

Vem är då först att tillämpa den nya tekniken?

”Jag tror att vi kommer att se själv­gående gräsklippare och därefter traktorer”, spekulerar Mikael Bergqvist och menar att det nog kommer att ta ett tag innan den första Greenboten rullar i Sverige.

”Det handlar om att det är svårt att sätta sig in i hur den bäst ska användas.”

Prislappen har ju också sin betydelse, en Greenbot säljs för 120 000 Euro, drygt 1,1 miljoner kronor. Att förse en traktor med kontrollsystem kostar från 350 000 kronor plus moms.

”Ännu har vi inte sålt något kontrollsystem för traktor, men vi är nära. Snart är de här och det gäller att komma ihåg att de är menade att göra ett minst lika bra jobb som en manuellt körd traktor, ofta bättre. Maskinen tycker ju inte saker, den mäter och agerar därefter”, konstaterar Mikael Berqvist. Av Sofia Barreng

