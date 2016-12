Start

Färsk mjölk i butik – kan ge klirr i kassan 3344

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: En av dem som gjorde vad han kunde för att sprida entusiasm på årets Elmia-mässa var Lars-Gunnar Samuelsson. Lars-Gunnar Samuelsson berättade om sin mjölkautomat för bröderna Håkan och Torbjörn Håkansson från Gräsgärde. Han presenterade en mjölkautomat som ska placeras i butik där kunderna själv fyller sina flaskor med mjölk. Kunderna efterfrågar allt oftare högkvalitativa lokalt producerade råvaror och de betalar gärna lite extra för färsk mjölk direkt från mjölkgården. Detta har Lars-Gunnar Samuelsson från LG Husdjurstjänst tagit fasta på och han presenterade en mjölkautomat på Elmiamässan. Tanken är att mjölkbonden ska göra en överenskommelse med butiksinnehavaren i närområdet om att få placera automaten i deras butik. Då får bonden en möjlighet att sälja sin mjölk till andra än den egna mejeriföreningen och då givetvis till ett bättre pris. En automat med lokalproducerad färsk mjölk kan bli ett dragplåster för livsmedelsbutiken. Slipper fördyrande mellanhänder

Marknaden styr priset och det varierar enligt Lars-Gunnar från 10 till 25 kronor per liter. Det är mjölkautomatens placering som avgör och högst pris går att ta i storstadsområdena.

”Som ägare av en automat kan du tjäna pengar på din mjölk, du slipper fördyrande mellanhänder och du får väldigt nöjda kunder”, berättade Lars-Gunnar.

Mjölkautomaterna har olika stora kärl och de går att få från 50 upp till 200 liter. Det går även att välja om man vill ha en eller två dörrar på automaten, den sistnämnda varianten rymmer därmed 400 liter mjölk. Automaten håller mjölken kyld till 4°C, den har automatisk omrörning och den kan lätt göras ren. Flaskorna säljs separat, av mjölkbonden eller av butiken. Kunden får sedan diska dem själv och använda dem igen och igen. Pastöriserar själv

Det går att välja mellan kortbetalning i automaten eller att kunderna betalar till butiken. Detta är en överenskommelse bonden får göra med butiksinnehavaren. Lars-Gunnar passade även på att ge ett tips:

”Bästa argumentet när idén ska säljas in till butiken är att efterfrågan på lokalt producerad färsk mjölk ökar och att automaten kan bli ett dragplåster för butiksinnehavaren.”

Den mjölk som säljs via dessa automater är pastöriserad. För att lösa den detaljen säljer Lars-Gunnar även pastöriseringsmaskiner. Mjölkbonden själv får själv söka tillstånd för livsmedelsverksamhet hos Miljö- och hälsoskyddskontoret i den egna kommunen. När ett tillstånd är klart gäller det även för andra mejeriprodukter vilket kan vara intressant för bonden.

Vad kostar det då att investera i en mjölkautomat?

”Beroende på vilken storlek du väljer, ligger priset på 110 000 kr upp till 180 000 kr.” Blåklint

Lars-Gunnar som tror på ett hållbart svenska lantbruk var tidigare mjölkproducent på Öjeby gård i Askeby i Östergötland, där ställde han om till ekologisk produktion 1998. Nu har gården tagits över av familjen Sundström som driver den vidare med samma inriktning.

Lars-Gunnar som inte har tid att gå i pension, har tagit initiativet till Blåklint, ett varumärke för ekologiska varor från östgötska producenter samlade under ett tak. Blåklintsmjölken kommer från ovan nämnda Öjeby och från Hulterstad utanför Mjölby. Av Agneta Lilliehöök

