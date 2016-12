Start

Mix för max effekt 32400

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Det bästa av varje ras. Så resonerar de på Wanås utanför Kristianstad när de söker korsningseffekter för att nå den bästa lönsamheten. ”Men det är inte så lätt som man kanske tror. Det är svårt att riktigt veta hur avkomman blir”, säger Anders Bergkvist, ladugårdsförmannen som är ansvarig för verksamheten. En tredjedel Holstein, en tredje-del SRB och en tredjedel korsningar mellan Brown Swiss, Holstein och SRB. Så lyder receptet som Wanås sedan cirka fem år tillbaka arbetar efter. Men arbetet med att nå korsningseffekter började redan 1994 och 1999 övergick godset till ekologisk mjölkproduktion. Orsaken till att korsningsarbetet kom igång var att SRB-korna helt enkelt mjölkade för lite. En spermaimportör föreslog då att korsa med Brown Swiss, vilket gav ett fantastiskt resultat.

”När man börjar korsa, med renrasiga djur, får man ju en förstagångseffekt. Man blev riktigt tänd på det och tänkte att här hade vi verkligen hittat världens bästa ras”, skrattar Anders.

Men riktigt så lätt var det som sagt inte. När nästa generation kom, som till 75% bestod av antingen SRB eller Brown Swiss, gick effekten tillbaka igen. Det tog också cirka tre år innan Wanås visste vad den första generationen gav och ytterligare lika lång tid innan något resultat kunde ses för den andra. För att behålla korsningseffekten, som beräknas till tio procent, sattes därför Holstein in för cirka fem år sedan. Rasen som till en början valdes bort på grund av sjukdomarna.

För- och nackdelar

Wanås korsar idag inte på de renrasiga djuren, utan dessa sparas för framtiden. Istället väljs de sämsta djuren från varje grupp ut till korsningen. På så sätt är målet att det efter några år ska visa sig vilken ras som det ska satsas på. Det är många faktorer som ska vägas in. Holsteinen producerar mer mjölk, men med lägre fett- och proteinhalt. Rasen är också känsligare att ha i ett ekologiskt system med mycket bete. SRB producerar mindre, men mjölken har högre protein- och fetthalt. Den är också mindre sjukdomskänslig. Brown Swissen har svarta klövar, ger mer kött och har bättre ben samt juver än SRB. Och fastän Wanås har korsat i ett antal år och nu har börjat att gallra har Anders Bergkvist inget klockrent svar på åt vilken ras som har lyckats bäst.

”Vi favoriserar ingen ras utan nu får alla de här tre grupperna en chans. Det är inte så många kogenerationer som vi har fått fram fastän vi hållit på ett tag, så om några år bör vi kunna se vart det lutar. SRB tenderar dock att öka lite, vilket delvis kan förklaras av att när vi ökade vår besättning råkade djuren som var till salu vara röda. Rasen har också gynnats av att vi inte har börjat gallra på avkastning än. Då åker kanske fler av de röda”.



Massproduktion lönsam

Wanås producerar cirka 3 000 000 kilo mjölk per år. Cirka en tredjedel av denna går till tillverkningen av osten Wanås Ädel (se separat artikel). Men trots en ras som Brown Swiss, vars mjölk lämpar sig extra bra för osttillverkning, sepa-reras inte den mjölken från den övriga.

”Det kanske man skulle kunna önska ibland. Men det hade blivit för bökigt för oss just nu. Vi har två tankar och då skulle vi fått ha korna i olika grupper, så det är inget som är aktuellt. Men jag vet ju att det i Danmark till exempel finns Jersey-mjölk. Och ju mer man kan profilera sig desto bättre är det”. För att fungera väl i det ekologiska systemet

är det viktigt att ha en tålig ko, till exempel

behövs bra ben. Tre miljoner kilo ekologisk mjölk producerar korna på Wanås per år. Men Anders Bergkvist menar att det egentligen är lite dåligt betalt för fetthalterna i mjölken. Visst fås några ören extra för fetthalten, men alla kravtillägg baseras på antal liter.

”Betalningssystemet fungerar ju så att det lönar sig att producera mer, men tunn, mjölk. Periodvis har det ju klagats på att fetthalterna varit för låga, men då får mejeriet kanske titta på systemet”.



Vissa resultat

Om det nu lönar sig att producera mer och tunnare mjölk, varför väljer då Wanås att blanda in raser som ger mindre mjölk? Självklart är tanken att deras strategi ska löna sig i längden.

Om några år hoppas Anders Bergkvist kunna dra fler slut-

satser av korsningseffekterna. Till dess får alla raserna

på Wanås chansen att visa vad de går för. ”Vi anser att vi får tillbaka pengarna med friskare kor och lägre veterinär-kostnader. Till exempel måste korna ha bra ben i ett ekologiskt system”.

Att dra några slutsatser kring vilken ras som kommer att ’vinna’ på Wanås går som sagt inte att göra. Men en del resultat har i alla fall kunnat sammanfattas. Anders Bergkvist menar att de har fått fram en ko som mjölkar mer än renrasig SRB gör och med bättre fetthalter än vad Holsteinen har. De röda och korsningarna ligger på ungefär samma nivå sjukdomsmässigt medan de svarta ligger lite sämre.

”Fruktsamhetsmässigt skulle jag tro att de röda och korsningarna ligger ungefär på samma”.

Om några år vet vi förmodligen mer.





WANÅS GODS Ägare: Carl-Gustav Wachtmeister

Areal: Knappt 600 hektar odlat, 260 hektar naturbete och 3 000 hektar skog

Antal djur: 470 kor plus rekrytering. Sammanlagt har de 950 nöt.

Producerar: Mjölkkvoten är 3 000 000, miljoner kilo per år. 2008 var siffran 3 250 000

Anställda i kostallet: 7 personer





















Text och foto: Christian Persson

