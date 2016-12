Start

Dags att dra ut i fält... 27849

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Borgeby Fältdagar är Nordens största lantbruksmässa och lockar tusentals besökare. Från hela Sverige vallfärdar människor till evenemanget som i år hålls den 24–25 juni. Lantbrukets Affärer tog pulsen på några som tänker bege sig dit. Hur ser dina planer för årets Borgeby ut? Vad betyder Borgeby för dig? Vad betyder Borgeby för branschen? Brukar du vara på plats? Borgeby är en inspirationskälla



Vi från oljeväxtodlarna i Stockholm och Uppsala kommer att åka ner. Vi försöker att få ihop 50 personer och nu i början av juni är vi 30 anmälda”.

”Det stora med Borgeby är väl att det är en inspirationskälla. Det är också en trevlig miljö där det finns tillfälle att träffa andra representanter”.

”För branschen är Borgeby en inspiration för alla. Upplägget är trevligt och lagom stort så att det går att få grepp om allt. Ämnesområdena är intressanta”.

”Jag försöker att komma ner varje år. Under de senaste åren har det i alla fall blivit så”.

Borgeby har en mångfald som jag hoppas består



Jag hoppas kunna dyka upp under den andra dagen, men det är tveksamt om jag hinner. I vilket fall som helst kommer personer från spannmålsodlarna att finnas där”.

”Borgeby betyder mycket. Du får direktkontakt med alla maskintillverkare och alla leverantörer som du arbetar mot. Har du problem kan du prata direkt med motparten. Det går till exempel att se olika typer av utsädeskvaliteter och maskiner i arbete. Det är en mångfald som jag hoppas består”.

”För näringen är Borgeby berikande. Samma sak gäller för familjerna eftersom det är en folkfest. För många blir det som en lill-semester innan rapsskörden drar igång i mitten av juli. Folk har oftast tid att andas ut och fruarna är glada över att se sina gubbar framför grillen istället för på en traktor på kvällen”.

”Jag är på plats varje år”.

Det är positivt att det är ute i fält



Jag ska åka till Borgeby för att till exempel titta på maskiner, bland annat vallskördsmaskiner. Vår LRF-avdelning anordnar en bussresa så förmodligen blir vi ett 50-tal som åker ner”.

”Det är trevligt att vara på Borgeby eftersom det är ute i fält. Skillnaden mot Elmia är att det här är mer ’live’. Det går att titta på fältförsök, maskiner som är igång samt gropen”.

”Jag tror att de flesta tycker att det är positivt att Borgeby är ute i fält. Jag tror att det är därför som det har blivit så stort och ökat”.

”Det är tredje året som jag är på plats på Borgeby”.







Det är rätt att växtodling och maskiner mixas



Jag brukar absolut ta en titt ner till Borgeby. Det är en träff för hela Sveriges lantbrukare och det är ett tillfälle att plocka upp de senaste idéerna. Där finns mycket folk som jag bara träffar en gång om året”.

”Borgeby är ett intressant evenemang som jag ser fram emot. Sedan är det bara att hoppas på bra väder och att man får ut något av besöket”.

”Jag tror att Borgeby är rätt viktigt för branschen, just när det gäller försöken och tekniken. Sedan tror jag att det är rätt att växtodling och maskiner mixas där. Det viktiga är inte de stora maskinerna i sig utan just handhavandet och tekniken. Det gäller att kunna använda den på rätt sätt”.

”Jag är alltid på plats om jag kan”.



Av Christian Persson

