Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Effektivitet och sänkta produktionskostnader i fokus 30466

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Bekväma och effektiva traktorer med modern utrustning sparar stora pengar för lantbruket. Autostyrning med GPS, vändtegsautomatik och automatisk transmission är exempel på sådan utrustning.

JOHN DEERE 8R Modell Maxeffekt kW (hk) Max med effektstyrning kW (hk) 8245R 180 (245) 206 (280) 8270R 198 (270) 224 (305) 8295R 217 (295) 243 (330) 8320R 235 (320) 261 (355) 8345R 254 (345) 279 (380) 8295RT 217 (295) 243 (330) 8320RT 235 (320) 261 (355) 8345RT 254 (345) 279 (380) På en pressvisning av John Deeres nya stortraktorer 8R, vilka ersätter nuvarande 8030-serien, fokuserade John Deere på effektiviseringen i lantbruket.

”Trots den just nu rådande lågkonjunkturen och vikande efterfrågan investerar vi mycket för att ta fram nya effektiva produkter”, berättade Christoph Wigger, chef för John Deeres försäljning i bland annat Europa.

Att spannmålspriset just nu är på väg ner bekymrade honom inte det minsta. Han menade på att det inte spelar så stor roll för lantbruket vad spannmålspriset, eller priset på andra grödor samt lantbruksprodukter, är eftersom historien visat att priserna för insatsvarorna alltid följer med både upp och ner. Differensen, vinsten för lantbrukaren, brukar vara den samma.

”För att nå vinst i lantbruket måste man effektivisera och sänka produktionskostnaderna kontinuerligt”, sa Christoph Wigger. Automatiken vann

På ett enkelt sätt visade John Deere hur stor skillnaden kan vara. Två exakt likadana traktorer med samma redskap körde samma sträcka samtidigt. Arbetet bestod i att harva några hundra meter, vända med redskapet upplyft och köra tillbaka i draget bredvid med minimal överlappning.

Den ena traktorn kördes manuellt vad gällde allt. Den andra hade automatik i transmissionen, automatisk styrning med GPS samt även automatisk styrning på vändtegen. Detta inklusive automatisk redskapsmanövrering, så kallad vändtegsautomatik. Givetvis kom den med den senare utrustningen först i mål och enligt John Deeres uträkningar sänkte det ekipaget kostnaderna med cirka 100 kronor per hektar. Detta till följd av färre timmar för maskin samt redskap, vilket därmed ger lägre kostnader för arbete, bränsle, underhåll och värdeminskning.

”Till detta kommer även förarens hälsa och välbefinnande. Den som kör en bekväm och lättkörd traktor orkar längre, är mer alert samt gör färre misstag jämfört med den som har en sämre arbetsmiljö”, berättade Christoph Wigger. EGR-teknik

Naturligtvis har nya John Deere 8R allt detta som Christoph Wigger på John Deere förespråkar, konstigt hade det varit annars.

Lantbrukets Affärer har provkört John Deere 8R och kan konstatera att den är bättre än 8030-serien på en del punkter, men inte på alla.

John Deere 8R finns i fem storlekar från 180–254 kW (245–345 hk). Motorn är en sexa på nio liter som uppfyller avgaskrav steg III. Tekniken för detta är EGR, det vill säga återcirkulation av avgaserna vilket John Deere avser hålla kvar vid så länge det går. Motorn har effektstyrning, vilket innebär att den kan ge ytterligare 26 kW (35 hk) vid behov i transport och vid kraftuttagsdrift. Det innebär att den största John Deere 8345R har som mest 279 kW (380 hk) och lägger sig därmed överst bland alla konventionella traktorer efter att passerat Fendt 936 Vario, Valtra S352SCR samt Massey Ferguson 8690 Dyna-VT. Ny hytt ger fördelar

John Deere 8R har mycket gemensamt med den nuvarande 8030-serien och där framme är det inga större skillnader, men väl lite längre bak. Hytten är nämligen ny. Den har en ljusgrå inredning istället för brun och det är smakfullt. Passagerarstolen har tre lägen: för medåkande, som bord eller helt bortfälld. Det är bra. En annan sak som är bra är alla möjliga förvaringsfack runt om i hytten, även det ett argument för att öka kapaciteten. Föraren kan få med sig allt som behövs på en gång.

Höger armstöd har alla funktioner samlade på ett bra sätt. Monitorn är monterad längst fram och följer därmed med i stolens rörelser. I och med att inga reglage längre finns i högerpanelen är det större plats ut till höger. Det innebär att förarstolen kan vridas mer åt höger och det är bra. Fem yttre hydrauluttag är numera standard och luftkonditioneringen ger 30 procent mer luft. Detta utan att fläkten behöver jobba mer och därmed väsnas. Nackdelen med hyttventilationen är att filtret flyttats upp till taket. Det är sämre än när det satt i bröstnivå. Mindre modeller

Trepunkten bak lyfter 11 762 kilo på samtliga modeller och hydraulflödet är 167 liter per minut som standard samt 227 liter per minut med extrastor pump. Traktorerna i 8R-serien kan belastas upp till 16 ton.

Nya John Deere 8R finns även i en bandversion med tillägget T. Dessa har nya bandställ med bättre fjädringsegenskaper för att traktorn ska kunna köras snabbare över fältet. John Deere 8RT kan belastas upp till 18 ton.

Men John Deere har inte enbart nya stortraktorer från USA. Från Tyskland, Italien och Indien kommer mycket nytt. John Deere 6534 är ett exempel. Traktorn har 107 kW (145 hk) men ändå bara fyra cylindrar. Det innebär en lättare traktor som tar mindre bränsle men som ändå är stark. Eftersom John Deere har ramkonstruktion är det samma längd som motsvarande sexcylindriga storlek.

Ännu mindre är nya 5M och 5G. Det är enklare traktorer som vänder sig till deltidslantbruk och mindre djurgårdar. John Deere räknar med att marknaden för mindre enkla traktorer uppgår till 60 000 detta år enbart i EU 27. I dessa mindre serier har John Deere även traktorer som är smalspåriga för frukt- och vinodlingar samt maskiner utan hytt.

Text och foto: Anders Niléhn

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in