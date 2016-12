Start

New Holland – Tractor of the Year 2010 30903

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: New Holland tog storslam på Agritechnica i år. New Holland T7070 Autocommand fick både utmärkelsen Tractor of the Year 2010

för bästa traktor och The Golden Tractor för bäst design. New Holland T7070 Autocommand fick både utmärkelsen Tractor of the Year 2010för bästa traktor och The Golden Tractor för bäst design.

Det stod klart när juryn för Tractor of the Year sammanställt resultatet av höstens noggranna provkörning av de sex finalisterna. I finalen var det Case IH Puma 225 CVX, Deutz-Fahr Agrotron TTV630, JCB Fastrac 7270, John Deere 5100R, New Holland T7070 Autocommand och Valtra T202 Direct.

Juryn består av en teknikreporter från vart och ett av 20 länder i Europa. För Sveriges del är det undertecknad, teknikredaktör för Lantbrukets Affärer, som är med i den exklusiva juryn.

Varför segrade då New Holland?

Ja, vad gäller designen är det en synnerligen subjektiv bedömning som helt beror på de 20 jurymedlemmarnas personliga smak om vad som är en vacker traktor. Blå är ingen dum färg New Holland har blivit The Golden Tractor flera gånger förr.



Priset viktigt

För att bli Tractor of the Year krävs däremot mer än en snygg design och en vacker färg. Det jurymedlemmarna tittat på under höstens provkörningar är traktorns motor, transmission, hydraulik, elektronik, nya tekniska lösningar, komforten och priset per hästkraft. Det senare är en ren räkneoperation, men har dubbel kraft i poängbedömningen eftersom priset på en traktor är av stor betydelse för kunden.

Ser man det krasst kunde John Deere 5100R och JCB Fastrac 7270 räknas bort redan från start. Den gröna traktorn är mycket enklare än de andra, men ändå inte billigare per hästkraft. Därmed var John Deere chanslösa. JCB Fastrac 7270 är en intressant traktor, men mycket speciell. Den är dyr och måste ha användningsområde inom transport på väg för att få sitt berättigande. Traktorn toppar över 60 km/h, men i Sverige får den bara köras i 40 km/h. Det går därmed inte att utnyttja en Fastrac fullt ut på lagligt sätt i Sverige.



Liknande traktorer

Kvar har vi då Case IH Puma 225 CVX, Deutz-Fahr Agrotron TTV630, New Holland T7070 Autocomand och Valtra T202 Direct. Samtliga dessa traktorer har steglös transmission, är bekväma att köra, välutrustade och ungefär lika stora. Slaget har stått mellan Case IH och New Holland, två vad gäller huvudkomponenterna exakt likadana traktorer.

Att Deutz-Fahr Agrotron TTV630 inte hade en chans till seger beror på att den traktorn inte är lika ny i sin konstruktion. Det är en vidareförsädling på TTV, som kom redan 2002.

Valtra T202 Direct är en helt ny traktor, lanserad i oktober 2008, men här det valts en onödigt krånglig steglös transmission. Valtra Direct är en utveckling av den sexstegade powershiften som finns i Valtra Versu, kompletterad med en hydrostatdel. Det är givetvis en enkel väg för Valtra att gå eftersom det går att utnyttja befintliga komponenter från Versu, men alla andra tillverkare av steglösa transmissioner med hydrostatdel försöker att eftersträva minsta möjliga antal växelsteg. Till exempel har den steglösa transmissionen i John Deeres 8030-serie bara två steg. Färre växelsteg innebär en mindre transmission som är lättare att få plats med. På så sätt blir utrymmet för bränsletank och annat viktigt större.



En Smaksak

Case IH Puma 225 CVX och New Holland T7070 Autocommand är helt nya traktorer. De har till exempel CNH:s egen motor från Turin och CNH:s egen steglösa transmission, med fyra växelsteg, från Antwerpen. Den blå är utvecklad och tillverkas i Basildon i Storbritannien och den röda i St Vallentin i Österrike. Det som skiljer är reglagen i hytten och därmed lite i hur trak­torn manövreras. Vilken som är bäst av de två är helt och hållet en smaksak. Kan hända att New Hollands dominans i Europa, vad gäller dessa två, var avgörande för juryns totala bedömning.

I Tractor of the Year finns även en grupp för kompakttraktorer och där segrade Fendt 211 F Vario. De andra finalisterna i den gruppen är Carraro Ergit 100 TRX 10400, Case IH Quantum 95V och Same Frutteto 3 110 Continuo.

Nästa år är prisutdelningen för Tractor of the Year på Eima i italienska Bologna, även det i november.







Text och Foto: Anders Niléhn

