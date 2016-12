Start

Biologisk markkartering – ökad precision och höjda skördar 30845

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Biologisk markkartering innebär att kartlägga förekomst av olika skadegörare på fältet. Därmed får man ett bättre beslutsunderlag vid val av växtföljd och odlingsplats för känsliga grödor. I all växtodling är växtföljden den viktigaste förebyggande växtskyddsåtgärden. I ensidiga spannmålsväxtföljder sker snabbt en uppförökning av olika svampsjukdomar och för korta avstånd mellan oljeväxter eller ärter kan få ödesdigra effekter på skördar och produktkvalitet.

I takt med att marknaden blir mer svår att förutsäga har det inneburit att många lantbrukare skjuter upp beslutet om vad de ska odla till så sent som möjligt och i extremfallen blir växtföljderna ettåriga. När spannmålspriserna var som högst under 2007 och 2008 hade de i många fall större betydelse för lönsamheten än eventuella negativa växtföljdseffekter. Det gällde att få fram vara att sälja. Detta har i synnerhet gällt höstvete och maltkorn, som i stor utsträckning angrips av samma rotsvampar, bland annat rotdödare. De kan ge svåra skador och är svåra att bekämpa med växtskyddsmedel.



Mer problem väntas

Ökade efterfrågan på oljeväxter, inte minst som råvara till drivmedel, har också ökat priserna och därmed odlade arealer. Sedan år 2000 har oljeväxt­arealen fördubblats i landet, om än från en låg nivå. Odlingen har långt kvar innan den når de 200 000 ha som odlingen hade när den var som störst och som många intresserade hoppas på.

En så kraftig ökning av oljeväxtodlingen förväntas också ge uppförökning av växtföljdsberoende svampar som klumprotsjuka, verticillium och bomullsmögel.

Inom EU finns också en stark ambition att minska beroendet av importerad soja, vilket kommer att öka odlingen av ärter och andra baljväxter. Redan i dag är ärtrotröta ett stort problem i olika delar av landet och odlingen av konservärt i södra Sverige styrs till jordar där ärtodling tidigare inte varit så vanligt förekommande. Bland annat Findus kräver biotest som en del av odlingskontraktet.

Ett liknande problem börjar även dyka upp i vallodlingen, där klöverröta kraftig minskar uthålligheten hos klöverdelen på gårdar med återkommande vallar med klöver.



Öka odlingssäkerheten

”Visst är det viktigt med höga skördar, men minst lika viktigt är att undvika kraftiga skördeminskningar”, sade Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult i Örebro och forskare vid SLU, vid Odling i Balans temadag i Nässjö den 20 januari i år.

Ann-Charlotte har särskilt studerat markbundna svampsjukdomar i oljeväxter och arbetar nu tillsammans med professor Anders Johnsson vid institutionen för mark och miljö vid SLU i Skara med att utveckla nya metoder för biologisk markkartering.

Projektet är ett Tema-projekt på SLU och får halva sin finansiering från näringen.

Uppförökning av skadegörare hänger mycket på hur länge sporer eller vilkroppar kan överleva i marken. Beroende på art och förhållanden kan de finnas kvar i upp till 20 år i jorden. Traditionellt testas jordar med biotest, som innebär att prover tas på jorden från olika platser på fälten och sedan odlas den mottagliga växten i proverna. Graden av smitta an­ges sedan i form av ett index eller procent, som kan kopplas till påverkan på skörd.



Ny PCR-metod

”Även om den traditionella biotestmetoden är tillförlitlig och ligger nära verkligheten, är den omständlig, tar lång tid och kräver god framförhållning. Därför är det intressant att utveckla nya metoder, som är snabbare och som gör att vi kan börja mäta mer”, sade Ann-Charlotte.

Den metod som man ska använda sig av i projektet är en kvantitativ PCR-metod, som kan mäta förekomst av unika DNA-strängar i svamparnas arvsmassa.

”De jordbundna sjukdomar vi hittills har undersökt är klumprotsjuka, ärtrotröta och rotdödare. När vi testade PCR-metoden och jämförde med att räkna förekomst av klumprotsjukans vilsporer kunde vi få tillförlitliga värden ned till 500 sporer per gram jord”, förklarade Ann-Charlotte.



Stämmer väl överens

”Jämför vi sedan med förekomsten i fält stämmer PCR-värdena väl överens med de sjukdomsindex som vi får med biotest. Variationerna mellan olika delar av fälten stämmer också väl överens när vi överför analysdata till GIS-kartor”.

För ärtrotröta gäller samma goda samband mellan PCR-analysen och räkning av antalet oosporer i jorden. För ärtrotrötan är dock detektionsgränsen så låg som ner till en spor per gram jord. Även här är överensstämmelsen mellan sjukdomsindex från biotest och PCR mycket god, liksom den inomfältsvariation som framgår av GIS-kartorna.



Kunskapsluckor

”När det gäller rotdödare har vi inte kommit lika långt. Vi har tillgång till biotestmetod och GIS-modeller, men ännu har vi inte hittat de DNA-sekvenser som kan fungera som fingeravtryck”, berättade Ann-Charlotte.

I projektet kommer förutom klumprotsjuka, ärtrotröta och rotdödare även kransmögel, bomullsmögel, klöverröta och en ny sjukdom i ärter, besläktad med klumprotsjuka hos raps att undersökas.

”Kunskapsläget är relativt bra när det gäller klumprotsjuka och ärtrotröta, men för de andra svamparna behövs mycket mer kunskap, i synnerhet när det gäller fältdelen med biotest och fältförsök”.



Klimateffekter

Hur de jordbundna sjukdomarna kommer att påverkas av klimatförändringarna är också ett område där både forskare och rådgivare saknar kunskap i dag. För Sveriges del väntar sig forskarna att skadegörare som finns på kontinenten kommer att vandra in och sådana som finns i landets södra delar blir mer vanliga i landets mellersta delar.

”För att vi ska kunna följa och få en förståelse för vad som händer framför allt avseende ökande temperaturer och ökad nederbörd och vattenmättnad, så behöver vi ha tillgång till betydligt snabbare metoder som kan analysera flera olika organismer samtidigt”.



Del av ett paket

Den biologiska markkarteringen ska också ses som en del av ett helt paket med olika karterings- och mätmetoder, exempelvis mätning av markens ledningsförmåga, eller NIR-scanning, som annars främst används inom livsmedelsanalyser.

”Med biologisk markkartering baserad på DNA ökar vi precisionen i växtodlingen, vi kan få bättre växtföljder, styra odling av känsliga grödor till de lämpligaste fälten och därmed också höja skördepotentialen”, avslutade Ann-Charlotte. Av Lennart Wikström

