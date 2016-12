Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

”Bättre beslutsstöd behövs i svampbekämpningen” 31040

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: I tio fall av 25 är det inte lönsamt att behandla mot bladsvampar i höstvete i Skåne. Men problemet är att veta vilka de tio åren är.

På senare år har utvecklingen av produktiviteten i växtodlingen kommit att hamna i fokus”, förklarar Lars Wiik, forskningsledare på SLU i Alnarp och som i höstas disputerade genom att sammanfatta 25 års erfarenheter av bekämpning av bladsvampar i höstvete.

”Många har visat trender som pekar på stagnerande och i vissa fall minskande skördar. Men i de försök jag har tillgång till, och även från nationell statistik framgår att femårsmedeltalen visar på fortsatt stigande skördar. I mitt försöksmaterial har skördarna gått från cirka 6 ton/ha år 1983 till omkring 12 ton 2005”.



Även obehandlat stiger

Det är alltså fråga om en fördubbling av skördenivåerna på 23 år. Nu handlar det om försök som så gott som alltid har högre skörd än i praktisk odling, men även där visar skördeutvecklingen alltså samma tendens.

”Det intressanta med försöken är att skördenivån stiger lika mycket oavsett om grödan behandlats med svampmedel eller inte. Det innebär alltså att de ökande avkastningsnivåerna alltså måste ha en annan förklaring än användning av svampmedel”.

Lars har speciellt undersökt bladfläcksvampar på höstvete och effekterna av behandling med svampmedel, främst azoler i Tilt-preparaten och strobiluriner i exempelvis Amistar. De svampar det handlar om är främst brunfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka, svartpricksjuka, mjöldagg och brun- och gulrost. Av dessa är det främst bladfläcksvamparna – samlingsnamn för svartpricksjuka, brunfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka – och mjöldagg som är av betydelse.

”Vid enstaka behandling med azoler eller strobilurin kan effekten mot bladfläcksvamparna förklara 74 procent av den uppmätta skördeökningen, medan 20 procent av skördeökningen kan förklaras av effekten på mjöldagg. Effekten på rostvamparna kan bara förklara några enstaka procent av den skördeökning som en behandling ger”.



40 procent fel

Förekomsten av svampar varierar mycket mellan åren, från någon enstaka procent vissa år till över hälften angripna plantor andra år. Som en följd av skillnaden i angrepp mellan åren varierar också det ekonomiska utbytet av en kemisk behandling.

”Med vårt sätt att räkna, där vi räknar med alla kostnader för en behandling inklusive de kostnader som en ökad skörd medför, visar det sig att kostnaderna blir större än intäktsökningen i tio fall av 25. Detta talar för att vi behöver utveckla prognosmodeller som hjälper oss att hitta de år då vi inte behöver behandla mot svamp och därigenom förbättra både hushållningen med insatser och lönsamheten i odlingen”.

Kunde vi minska användningen och bara behandla de år det verkligen lönar sig skulle även risken för utveckling av fungicidresistens minska. Det i sin tur skulle innebära att svampmedlen får en längre livslängd med fler år att skriva av utvecklingskostnaderna på.

”Men problemet är att vi inte har några tillförlitliga prognosmodeller framme”.

Därför undersökte Lars en rad faktorer, främst temperatur och nederbörd, och fick fram en grov men fungerande modell.



Majregn styr

”Nederbörden i maj och därmed ökande fuktighet verkar spela en viktig roll, framförallt när det gäller bladfläcksvampar och har ett nära samband med avkastningsökning vid behandling. Men när vi sedan försökte använda nederbörden i maj som prognosfaktor visade det sig att vi i åtta fall av 25 fick fel prognos. I fyra fall skulle vi behandlat i onödan, intäkten från skördeökningen täckte inte kostnaden för behandling trots att nederbörden indikerade ett behandlingsbehov”.

”Värre var dock att i fyra fall skulle prognosmodellen ha sagt att vi inte skulle behandlat, men de åren gav en behandling rejäla skördeökningar”.

För att få en bättre modell inkluderade Lars även nederbörden i oktober och temperaturen i februari i modellen. Då halverades antalet felaktiga prognoser. I bara ett fall gav modellen ett falskt negativt, det vill säga den rekommenderade att inte behandla då en behandling hade varit ekonomiskt motiverad. De andra tre felaktiga prognoserna innebar en rekommenderad behandling som inte skulle varit lönsam.



Risk att inte behandla

Fyra av 25 år hade modellen korrekt förutspått att behandling inte skulle löna sig och då man alltså hade kunnat spara in en behandling. Sammanlagt var besparingarna från de korrekta prognoserna större än kostnaden för de felaktiga.

Men i det enskilda fallet kan skördeminskningen på grund av en utebliven behandling bli så stor att med den osäkerhet modellen har skulle risken bli för stor. Därför resonerar den enskilda lantbrukaren utifrån ett försäkringstänkande, där risken att förlora vid en utebliven behandling bedöms som större än förlusten vid en onödig behandling.

”Vi vet att behandlingar görs i onödan, men kostnaden för att missa en behandling som behövs är större än att behandla i onödan”, konstaterar Lars.



Önskar enkel fuktmätare

”Även om vi fångat in de viktigaste faktorerna med temperatur och nederbörd behöver vi förbättra modellen. Det bästa vore om vi kunde mäta fuktigheten i det enskilda fältet, eftersom den har nära samband med svampens utveckling. Temperaturen varierar inte lika mycket mellan fälten och där kan vi få integrerade värden från SMHI”.

Lars efterlyser därför någon slags enklare mätutrustning som kunde användas på det enskilda fältet och som kunde kopplas ihop med ett datoriserat beslutsstöd.

I vår kommer Lars att lämna SLU och börja som verksamhetsansvarig för hushållningssällskapens försöksbolag HUSEC, som arbetar med att utföra kvalitetssäkrade prövningar åt kemiföretagen i så kallade GEP-försök (Good Efficacy Practice).

”Jag har fått sammanfatta 25 års resultat från fältförsök inriktade på bekämpning av svampsjukdomar och jag vet att det finns mycket mer att göra. Innan jag slutar hoppas jag hinna med att sammanställa resultat från fältförsök inriktade på bekämpning av potatisbladmögel och bearbeta dem på samma sätt som försöken i höstvete. Vi vet att det finns samma variation mellan fält och år som för bladsvampar i vete och det behövs nya prognosmodeller för bladmögel för att bättra tajma behandlingarna”.

Kemi på topp

Lars skulle gärna vilja göra motsvarande sammanställning på vårkorn, men det finns det inte tid till.

”Jag har dock en del pengar kvar och tanken är att anställa en kunnig forskare som kan sammanställa och analysera även de försöken. I korn förväntar jag mig att vi skulle finna ännu fler år som inte är lönsamma.”

”Vi förstår problemet, men vi har fortfarande svårt att fånga in de avgörande faktorerna, och kanske har vi hittills hindrats av att den enklare lösningen med kemiska medel som finns lätt tillgängliga. Men med den nya EU-förordningen och ett mer integrerat synsätt där behandling kommer in som en sista utväg och inte utgör grunden behöver vi bättre prognosmodeller grundade på god forskning och på kunskap om hur växodlingen går till i praktiken”, avslutar Lars.





Av Lennart Wikström

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in