Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Rågvetets framtid oviss 31176

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Rågvete har varit robust, friskt och med god avkastning. Men det senaste året har förutsättningarna ändrats. Innebär gulrostens härjningar och årets svaga övervintring slutet för rågvetet? Har rågvete en plats i växtföljden eller finns det bättre alternativ? Svaret på frågan är både ja och nej! Till hösten är det knappast värt att odla Dinaro eller Cando. De avkastar förvisso mycket bra men numera bara under förutsättning att man är mycket alert i svamp­bekämpningen. Det gör att de numera bör jämföras med höstvetesorter snarare än med rågvete på det sätt vi varit vana vid. Avkastningen är mycket god och tidsperioden för sådd och skörd breddas. Däremot är halmen mindre eftertraktad än höstvetehalm. I lägen där man har glädje av halmen bör man istället över­väga att välja Olivin. Olivin ger strålängd, god övervintring och är troligen friskare än Dinaro och Cando inför 2011. Eller ska det kanske väckas liv i Kosack?



Lämnar ett tomrum

Den som söker ett rågvete på det sätt vi varit vana vid skall inte så Dinaro eller Cando utan bör välja någon av de övriga rågvetesorterna som inte är lika känsliga för gulrost, till exempel Tulus. Tyvärr lämnar Dinaro något av ett tomrum efter sig och utbudet känns något tunt. Det är inte bara få andra sorter att välja på, mängden tillgängligt utsäde av dessa är otillräckliga.

I ekologisk odling är bekämpning av givna skäl inte ett alternativ. Därmed är Dinaro och Cando helt uteslutna. Där är det tvunget att hitta en ersättning antingen i någon av de andra rågvetesorterna eller i en höstvetesort som till exempel Stava.



Gulrosten anpassar sig

Gulrost är en rostsvamp med mycket, mycket hög förmåga till anpassning. Ur en mix av olika gulrostraser kliver olika raser fram olika år beroende på vilken ras som har de bästa förutsättningarna för spridning. Olika rågvetesorter är olika känsliga för gulrost som sådan, men framförallt är de olika känsliga för olika raser. Dinaro och Cando är mycket känsliga för den ras som fick fäste och förutsättningar under säsongen 2009. Resultatet blev därför på många håll katastrofalt, med åtskilliga tons skördesänkning.

Att Dinaro är en så dominerande sort är en del av problemet. Det är kanske inte sorten i sig, utan att den odlas över stora arealer och att sortvariationen i landskapet är så låg. Det gör att uppförökningen av gulrostrasen som Dinaro är känslig för blir mycket snabb och allomfattande. En säsong som den 2009, i kombination med stor areal av angripen gröda, gjorde även att vi kunde vara säkra på att få problem även i år. Gulrost övervintrar enbart på levande plantor, spillplantor eller sena grönskott. Därför ökar sannolikheten att gulrosten övervintrar ju större areal som finns av mottagliga sorter. Risken är således relativt stor även inför 2011.



Överraskande – men ändå inte

Att Dinaro har fått så stort genomslag är inte förvånande. Sorten har fantastiska egenskaper i övrigt. Vi minns etanol­tävlingen i Östergötland 2007 där Dinar­o återfanns på de sex första platserna! Det är lätt att rekommendera en sådan sort och givetvis har det resulterat i stora marknadsandelar. Även i sortprovningen har Dinaro och Cando varit svårslagna för andra sorter. Detta har inneburit att intressanta sorter som avkastat något sämre försvunnit redan i provningen. Frågan är dock, på ett övergripande plan, om det har varit så klokt. Gulrostproblematiken är ingen nyhet, även om vi i Sverige blev överraskade i fjol. Effekten hade inte varit lika drastisk om vi hade haft en större variation och fler sorter i odling. Varför väljer handelsleden att satsa på så få rågvetesorter?



Svårt att värdera

Olika raser av gulrost förekommer i olika områden. Spridningen av smitta är dock mycket stor och raserna vandrar över kontinenten. Växtskyddscentralern­a arbetar för att hålla graderingen av rostkänslighet för olika sorter så korrekt som möjligt. Tyvärr skjuter man på rörligt mål och det gör värderingen vansklig, trots årliga uppdateringar. Gulrostraserna ändrar sig hela tiden.

Graderingen ligger på en skala 1–9. Det är en sammanvägning av erfarenheterna i Sverige, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Erfarenheterna kan komma snabbt, som i fallet med Dinaro och Cando. Inför 2009 värderades rostkänsligheten till 6 för Dinaro och 4 för Cando. Inför 2010 är de siffrorna justerade och ligger nu som 9 respektive 8. Motsvarande uppdatering har gjorts för höstvetesorten Oakley när det konstaterats stor känslighet för en gulrostras i Storbritannien. Oakley har gått från en värdering 2 till 7. Det enda sättet att totalt sett minska känsligheten för gulrost är att ha ett så stort antal sorter, med olika känslighet som möjligt i odling.



Oklar framtid

Rågvete har en funktion att fylla där det strävas efter att sänka intensiteten i bekämpningen, där tidsperioden för sådd och skörd vill breddas och där en ersättning till andraårsvete behövs. Vi har sorter på marknaden redan idag som presterar tillräckligt väl. Det är fler sorter är på väg, dock inte så snart som till höstsådden 2010. Förutsättningen för rågvete är dock att man bibehåller den robusta karaktären med friskhet, god övervintring och god avkastning. Dessutom bör handeln överväga att skapa större variation. Ingen enskild sort eller sorter med alltför likartad resistenskaraktär bör t­illåtas få för stor utbredning. Av Malin Lovang, Lovanggruppen

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in