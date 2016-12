Intelligent lantbruk för ökad lönsamhet

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Krokodilgapet har nått maskintillverkarna. En av dem som uppmärksammat problemet är John Deere som nu har fullt fokus på att sänka produktions-kostnaderna i lantbruket. När man ser på utvecklingen för kostnaderna för insatsvaror i lantbruket och intäkterna för de produkter lantbruket säljer, och ritar kurvor för dessa båda, uppstår två kurvor. Den för kostnader pekar uppåt och den för intäkter pekar neråt. Denna graf har sedan länge fått namnet krokodilgapet.

För att nå lönsamhet i en tid då produktpriserna kontinuerligt minskar medan kostnaderna ökar krävs kontinuerlig produktionsökning och effektivisering.

På ett informationsmöte med John Deere i Kaiserslautern i slutet av juni visade den multinationella tillverkaren exakt detta krokodilgap. Det är således inte enbart ett svenskt fenomen, utan ett förhållande som gäller i stort sett alla lantbrukare i världen.



Effektivisering

John Deere har tagit fasta på problemet. Företaget menar att vägen till ökad lönsamhet är effektivisering och kostnadssänkning i produktionen. Detta ska ske med maskiner och teknik. John Deere kallar det i-Farming, det vill säga intelligent lantbruk, och tanken är att med elektronik använda såväl maskiner som insatsvaror på ett effektivare sätt. I i-Farming ingår många olika system från John Deere. Grunden är autostyrning och positionsbestämning med satelliter.

Utgångspunkten för att lantbruket har kunnat påbörja denna tekniska resa är att militärens satelliter blev tillgängliga för civilt bruk. Det är amerikanska GPS, ryska Glonas och europeiska Galileo med flera satelliter vardera. Inom kort räknar man med att det finns cirka 70 satelliter tillgängliga för lantbruket.

Anledningen till att det behövs flera satelliter är att vissa ibland kan skuggas av byggnader och träd. Med flera alternativ blir det alltid mottagning mellan traktor och satellit.



Ny anläggning

John Deere började sin bana inom det elektroniska lantbruket redan 1997, med utrustning för att mäta avkastning och vattenhalt. Då låg utvecklingen av dessa system i Zweibrücken där John Deere tillverkar tröskor. År 2001 lanserade John Deere den första autostyrningen med GPS och terminalen GreenStar. Inom kort förstod John Deere att detta med i-Farming skulle bli stort och avgörande. Företaget ansåg sig behöva en speciell avdelning till detta. I juni i år invigde därför John Deere sin nya anläggning i tyska Kaiserslautern. Det är en avdelning för teknikutveckling enbart inom i-Farming.

Thomas Engel är chef för avdelningen som nu sysselsätter 90 personer, men som inom kort ska ha 200 anställda. Han berättar att John Deere i början av 2000-talet inte hade någon exakt linje om vad som utvecklades och kom fram på marknaden.

”Vissa produkter utvecklades för att det fanns ett kundbehov, andra enbart för att tekniken fanns”.

Nu är John Deeres strategi att ta fram kompletta lösningar för varje maskin. Lantbrukaren ska inte behöva välja utrustning och kombinera i en traktor eller tröska.

”Allt det som behövs i en tröska ska finnas där som en enhet”.



Satsar på RTK

Autostyrning med GPS är fortfarande grunden i systemen, oavsett maskin. John Deere erbjuder fyra nivåer. Den enklaste heter Egnos och har en noggrannhet på +/-40 centimeter, Star Fire 1 har en noggrannhet på +/-20 centimeter, Star Fire 2 har en noggrannhet på +/-10 centimeter medan RTK har en noggrannhet på +/- 2 centimeter.

John Deere har tidigare legat lågt vad gäller RTK, autostyrning med markburen korrektionssignal, och i stället hävdat att Star Fire 2 med 10 centimeter är tillräckligt bra. Nu svänger John Deere och marknadsför RTK fullt ut. Anledningen är att de märkt att deras kunder hela tiden efterfrågar större och större noggrannhet när de byter system.

”Det är därmed bättre att gå direkt på de bästa systemen när man investerar”.

Om man tar en tröska som exempel behöver den autostyrning med GPS och RTK för att styra sig själv över fältet utan överlappning och mistor. På så sätt blir kapaciteten stor. Den ska ha skördemätning och vattenhaltsmätare. Dessa uppgifter i kombination med positionsbestämningen med GPS innebär att tröskan kan sända uppgifter till gårdsdatorn som ritar ut exakt skördenivå på fältets alla delar. Elektroniken håller även reda på tröskans bränsleförbrukning samt när det är tid för service och underhåll. Lantbrukaren får komplett information om såväl avkastning som tröskkostnad, vilket är ett bra underlag för framtida beslut.



Allt högre krav

Med skördeinformationen styrs insatserna i kommande års växtodling. Såmaskin, gödselspridare och växtskyddsspruta styrs efter denna information.

Sektionsavstängning är en annan viktig sak. Detta gäller såmaskiner, gödselspridare och sprutor. På samma sätt som tröskan positionsbestäms under körning har systemet koll på redskapet och startar respektive stannar sektion efter sektion när vändtegen passeras. Framförallt minskar detta onödig överlappning då fältet spetsar och kostnaderna i produktionen minskar.

”Detta gäller inte enbart kostnaderna i lantbruket utan är även bra för miljön”.

Thomas Engel menar att lantbrukarna får allt större krav på att visa dokumentation över spårbarhet samt mängden kemikalier och gödsel i produkterna de säljer. Med dessa system, som minskar användningen av kemikalier och gödsel samt som dokumenterar allt, tillmötesgår lantbrukaren konsumenternas och myndigheternas allt större krav.

John Deere har utvärderat flera olika lantbruk som infört i-Farming med olika system. Detta har visat på en kostnadssänkning på 18 procent brutto och 10 procent netto. De 8 procenten är således kostnaden för all elektronik. Givetvis är det enklare för en större gård att räkna hem den här typen av investering, men eftersom utrustningen kontinuerligt blir billigare är det ingen utopi för ett medelstort lantbruk heller.



Fokus på ISOBUS

Även om John Deere helst ser att alla lantbrukare kör deras maskiner är de väl medvetna om att så inte är fallet. För att kunna erbjuda sin senaste teknik inom i-Farming arbetar John Deere mycket med ISOBUS-standard.

John Deere var en av de sju maskintillverkare som var med i ISOBUS-projektet från begynnelsen och idag är cirka 70 maskintillverkare runt om i världen medlemmar. ISOBUS innebär att maskin och traktor kan kommunicera samt att man exempelvis kan använda traktorns monitor för att styra redskapet.

John Deere har ett omfattande samarbete med maskintillverkaren Kverneland och garanterar att alla deras redskap som följer ISOBUS-standard fungerar med alla John Deeres utrustningar för i-Farming. FÖRBLIR EGR-TEKNIKEN TROGEN







John Deere håller fast vid EGR-tekniken när det gäller avgaskrav steg IIIB.



Den 1 januari 2011 börjar avgaskrav steg IIIA gälla för traktorer, motorredskap och anläggningsmaskiner med en motoreffekt över 130 kW (174 hk).

Flera motortillverkare såsom Deutz och Sisu har gått över till SCR-tekniken för att klara de nya avgaskraven. SCR-tekniken innebär att en urealösning, som kallas AdBlue, tillsätts avgaserna före katalysatorn. John Deere är dock nöjda med sin teknologi i de nuvarande PowerTech-motorerna. Det innebär att man fortsätter återcirkulera en del av avgaserna, kyler insugningsluften samt slipper extratank med AdBlue.



Lösning med fördelar

John Deere kommer att införa variabel turbo, så som det idag är på 8R-seriens traktorer, även på de mindre modellserierna. Efter motorn kommer traktorer som ska uppfylla avgaskrav steg IIIB ha en katalysator och ett partikelfilter.

Genom att hålla fast vid EGR-tekniken erbjuder John Deere en lösning som för kunden innebär att traktorn blir billigare i inköp, att man slipper lagra och fylla på AdBlue samt att man slipper ifrån problemet med att värma upp urealösningen på vintern.

Av Anders Niléhn

