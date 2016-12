Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Öka lagringskapaciteten med slang 29241

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Bröderna Larsson köpte spannmål för runt en krona per kg så sent som i april i år. Lagren blev överfyllda och när de skulle tröska sin egen spannmål fick de lagra den i slang. För de animalieproducenter som är likvida är det en god idé att skapa sig tillräckligt med lagerkapacitet för att kunna köpa foderspannmål när priserna är de rätta. De svängningar vad gäller spannmålspriser som vi sett de senaste fem åren är det troligt att vi får leva med även framöver.



Att som bröderna Måns och Carl Larsson utanför Kristianstad köpa foderspannmål för strax under en krona per kg denna vår visade sig vara en bra affär. Två månader senare var priset 50 procent högre och vinsten med affären var given. Problemet för bröderna Larsson var att deras spannmålslager var överfullt när det var tid att ta fram den egna tröskan för säsongen.

På gården finns 280 suggor och varje år levereras cirka 7 000 grisar till slakt. Varje år tröskar de 230 hektar foderspannmål och de har egen tork och silos.



Två alternativ

När silorna är fulla finns det två sätt att lösa detta på. Om man tror att nuvarande prisnivå inte kommer att vara bestående, utan att priset på spannmål återigen sjunker i vinter, ska man naturligtvis sälja spannmål nu och köpa ny till djuren i vinter och under våren 2011. Tror man att nuvarande prisnivå står sig, eller att priset till och med går upp ytterligare, måste man finna lagringskapacitet på gården på annat sätt. Ett sätt är att lagra spannmål i slang.

Per Christerson på Farm Mac säljer sådan utrustning. Han berättar att tekniken har en stor fördel eftersom den inte kräver någon investering i byggnader och fasta inventarier. Det enda som behövs är en markyta som är fast och hård med avrinning, så att vatten inte blir stående. Det går mycket väl att använda en vändteg på en åker och kostnaden är cirka 8–10 öre per kg inklusive slang. Det går utmärkt att lagra spannmål i slang när vattenhalten är mindre än 20 procent. Då blir det ingen ensileringsprocess och spannmålen kan tas ut såväl till bröd- som till fodersäd. Är vattenhalten större kan det ske en ensilering men ska varan användas i en blötutfodringsanläggning är det inget bekymmer.



Investera själv

Tekniken med spannmålslagring i slang är just nu i sin linda i Sverige. Frågan är om det är maskinstationer som ska tillhandahålla tekniken eller om lantbrukarna själva ska köpa utrustningen. Måns Larsson tror dock inte att det fungerar med maskinstationer för den här tekniken.

”Maskinen måste ju stå uppställd på gården under en lång period och vara beredd att ta emot spannmål när det är tjänligt att tröska. Det blir omöjligt för en maskinstation att logistiskt få det att fungera”.

Han tror att de som ska lagra i slang måste investera i den här maskinen själva, eventuellt tillsammans med en granne.

”Ska man ha maskinstation är det troligtvis bättre att leja bort tröskningen och sköta om inlagringen i slangen själv”.

Själva maskinen för att lägga in spannmål i slang kostar inte mer än 150 000 kronor och förvaras den inomhus när den inte används bör den hålla länge. Det som kostar pengar är således traktorn som driver maskinen samt slangen. Av Anders Niléhn

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in