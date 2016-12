Start

En spännande spannmålsmarknad 28848

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Återigen blir vi påminda om hur svårt det är att sia, i synnerhet om framtiden. Just nu tyder nedskrivning av globala skördar och svåra väderförhållanden på södra halvklotet på fortsatt stigande spannmålspriser. För fyra år sedan var det enkelt att uttala sig om framtida priser på spannmål – de skulle fortsätta att sjunka som de gjort under ett drygt decennium, och att vara spannmålsodlare handlade om kostnadsjakt, rationalisering och ökad produktivitet.



Säkert fel

Att säkra eller inte säkra är den eviga frågan. I början av 2007 vågade de mest optimistiska spannmålsprofeterna hoppas på ett höstvetepris på 1,30 kr/kg vid årets slut. Det var mot bakgrund av en svårsåld skörd 2006 och erfarenhet av EU-marknad i balans. Sex månader senare låg världsmarknadspriset på 2,05. Det toppade ytterligare sex månader senare på 2,92, för att ytterligare sex månader senare ligga nere på 1,53. Några av de faktorer som används för att förutspå spannmålspriset är förhållandet mellan produktion och konsumtion och lagrens storlek i förhållande till konsumtionen.

”Prisutveckling på spannmål med pristoppen i mars 2008 var tydlig kopplad till balansen mellan produktion och konsumtion”, sade Patrik Eklöv, Jordbruksverket, på Växjö möte i början av december förra året.

”När lagren kommer under 20 procent av konsumtionen blir marknaden nervös och priserna börjar stiga.”



Uppgång 2010

Läget för närvarande är en tydlig uppgång under 2010 med en uppgång från 1,40 kr/kg i mars till 2,20 i december. Skörden 2010/2011 håller på att justeras ner, svåra väderförhållanden i Sydamerika och Australien i början av 2011 skapar ytterligare osäkerhet på marknaden. Allt talar för en fortsatt uppgång, åtminstone tills vi har prognoserna för 2011 framme i april. ”OECD skådar tio år framåt och säger att för spannmål finns goda förutsättningar, i synnerhet för fodersäd, styrt av ökad efterfrågan på animalier”, sade ­Patrik Eklöv. ”På tio års sikt förväntar sig OECD viss prisstegring på mejeriprodukter som mjölk, yoghurt och smör. Marknaden för kött och griskött förväntas inte genomgå några drastiska förändringar. En viss del av den växande marknaden för kött kommer att tas om hand av ökad produktion i Kina och Brasilien.”



Stigande efterfrågan

Men en analys av prisvariationerna visar en något mer komplex bild. Förhållandet mellan konsumtion och lager har alltid antagits spela en stor roll och 2006 och 2007 låg lagren för vete nere kring 20 procent av konsumtionen, de stigande priserna ledde till en kraftigt ökad odling och världsskörden av vete steg från omkring 600 miljoner ton 2006 till 686 miljoner ton 2008.

Lagren steg snabbt, finanskris och global lågkonjunktur dämpade efterfrågan och priserna sjönk. Den prisstegring vi ser nu är mer kopplad till en ökad efterfrågan än minskande produktion och krympande lager. Vid utgången av 2010 fanns lager som motsvarade 27 procent av den uppskattade årsförbrukningen. Trots denna historiskt sett relativt goda marginal har alltså priserna stigit, mycket beroende på en fortsatt ökad efterfrågan.



Konjunkturen driver

Detta borde föranleda analytikerna att titta mer även på andra faktorer som inte är direkt kopplade till spannmålsmarknaden, som exempelvis den ekonomiska utvecklingen på efterfrågemarknaderna.

En analys av de olika faktorerna som antas påverka spannmålspriset visar att just efterfrågan och en ökande konsumtion sannolikt i sig spelar en tydlig prisdrivande roll. Stigande efterfrågan och stigande priser ökar också produktionen, vilket gör att höga priser på höstvete ofta sammanfaller med hög produktion. Dynamiska förändringar, som hur mycket lagren förändras verkar ha större samband med priset på spannmål än en mer statisk faktor som lagrens storlek i förhållande till konsumtionen. Störande finansmarknad

En annan faktor som uppenbarligen påverkat spannmålspriserna i den senaste globala högkonjunkturen är finansmarknadens ökade intresse för råvaror. Prisrörelser lockar kapital till marknaden, vilket i sin tur leder till ökade prisrörelser. Resultatet är att spannmålspriset mindre påverkas av faktorerna på spannmålsmarknaden och mer av förväntningarna på finansmarknaden. ”De stora förändringarna i spannmålspriset kan inte enbart förklaras med fundamentala orsaker, utan en viss del av prisvariationerna styrs av handelshus som spekulerar i råvaror”, sade Patrik. ”Det finns en klart stigande trend sedan 2000 med inflöde av riskkapital från exempelvis indexfonder, vars intresse ligger i att spekulera i prisrörelserna.”

”Mycket talar för fortsatt höga priser, åtminstone så länge konsumtionen är större än produktionen. Totalt sett har vi den här säsongen en minskad höstsådd med något minskad rapssådd, men ökning av höstvetearealen.”



Lägre priser i Sverige

Om vi sätter ner termometern på spannmålsmarknaden så här i andra halvan av januari kan vi konstatera att Lantmännens pris på kvarnvete stigit med åtta procent och var 2,11 kr/kg. Det kan till exempel jämföras med priset till odlare i Tyskland på 2,27 kr/kg. För foderkorn är Lantmännens pris i skrivande stund 1,67 och har ökat med 2 procent sedan årsskiftet. Tyska odlarpriser på foderkorn är 1,80 kr/kg. Agronomics räknar fram ett tänkt svenskt marknadspris på spannmål genom att utgå från marknadspriserna på de närliggande tyska marknaderna minskat med en aktuell fraktkostnad till anläggning. Enligt deras beräkningar ska ett svenskt pris på kvarnvete ligga kring 2,23 kr/kg och för foderkorn 1,87. För svenska spannmålsodlare innebär detta med 2010 års skörd en samlad skillnad på 230 MSEK för höstvetet och 229 MSEK för kornet jämfört med Lantmännens prisnotering. En jämförelse mellan svenska och världsmarknadspriser indikerar också att spannmålspriset är lägre på den svenska marknaden än vad det borde vara med tanke på kringliggande marknader.



Dyrare gödsel och foder

Uppenbarligen finns krafter på marknaden som vill hålla nere det svenska spannmålspriset, vilket gynnar exempelvis fodersidan och etanoltillverkning. Å andra sidan sparar animalieproducenterna på den miljonen ton som går åt till foderblandningarna cirka 200 MSEK, eller cirka 30 öre per kg griskött.

Liksom under 2007–2008 tyder tecknen även denna gång på stigande gödselmedelspriser. Kvävepriset har på ett år stigit cirka 10 procent och kan med erfarenheterna från det tidigare prisrallyt förväntas fortsätta stiga under året. Detta gör att ett förväntat stigande gödseloptimum för kväve med de stigande spannmålspriserna i stället med dagens prisrelationer pekar mot relativt oförändrade optimala gödselnivåer till höstvete. Av Lennart Wikström

