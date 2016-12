Start

Friska satsningar syntes på Sima 26420

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Agco fortsätter sin mycket offensiva satsning och på Sima i Paris låg fokus på Massey Ferguson. Agco tillverkar och säljer fyra varumärken parallellt när det gäller traktorer. Det är Challenger, Fendt, ­Massey Ferguson och Valtra. Varje fabrikat har sin huvudanläggning när det gäller tillverkning, men om det är en fördel för produktionen kan fabrikaten mycket väl tillverkas i samma fabrik.

Agco är noga med att hålla isär varumärkena och vissa lösningar är unika i respektive fabrikat. Exempel på det är den steglösa transmissionen Direct som endast finns i Valtra.

På Sima i Paris visade Agco en ny serie teleskoplastare och nya traktormodeller från Massey Ferguson. Teleskop­lastaren tillverkas egentigen av Bobcat, men eftersom Bobcat säljer de flesta av sina vita maskiner till entreprenadbranschen är de som säljs i MF-rött mer anpassade för lantbruket.



Nya fabriker

De nya traktorerna från MF är fyra modeller i 5400-serien. Det är fyra modeller, 5420, 5430, 5440 och 5450, i effektintervallet 60–79 kW (82–107 hk). Alla fyra har fyrcylindriga motorer på 4,4 liter tillverkade av Perkins. De tre minsta väger 3 800 kilo och den största 3 900 kilo.

Eftersom Agco gått mer och mer från Perkins, och istället monterar de egna motorerna från Agco Sisu Power i ­Massey Ferguson, är det lite över­raskande att det blev Perkins-motorer i dessa fyra nya modeller. Agco har även tillverkning i Brasilien och kommer att starta en ny traktorfabrik i Afrika. Den ska vara igång senast år 2012, enligt uppgift från Agcos vice vd Gary Collar.



På Kuhn Cultimer 400 drivs fläkten till frölådan automatiskt. Köpintresse

På ett pressmöte i samband med Sima berättade Agcos koncernchef Martin Richenhagen att företaget planerar fler traktorfabriker och att nästa troligtvis öppnar i Ryssland eller i Kina. Martin Richenhagen är en offensiv företags­ledare och just som de rykten om att Agco skulle köpa CNH, företaget som tillverkar Case IH och New Holland, lagt sig togs diskussionen upp på nytt på detta pressmöte. Svaret från Martin Richenhagen är att Agco är intresserat av att köpa CNH.

”Vi vill köpa CNH, men i dagsläget är företaget inte till salu.”

Han berättade att om Agco köper CNH kommer företaget att få av­yttra vissa anläggningar så man inte blir för stor på berörda marknader. Han tror inte det är något bekymmer vad gäller traktorer i Nordamerika eller tröskor i Europa, men tvärtom kommer konkurrens­myndigheterna att ha åsikter om affären. För att den ska bli av är det många pusselbitar som måste falla på plats. Det blir således ännu svårare att sy ihop än när Case IH och New Holland gick ihop år 1999.



Flera uppköp

Agco har redan köpt en hel del företag under de senaste åren. Först köpte ­koncernen resterande delar i Laverda­fabriken i Breganze. Det är den anläggning där det bland annat tillverkas tröskor som Laverda, Challenger, Fendt och Massey Ferguson. Med affären följde den tyska vallmaskinstillverkaren Fella. Säljare var italienska Argo, före­taget bakom Landini och McCormick.

Sedan köpte Agco hela reservdelsspecialisten Sparex och nu senast köpte man 50 procent av amerikanska Amity Technology. Detta företag tillverkar stora maskiner för jordbearbetning och sådd.

Alla dessa nya investeringar, ­exempelvis Fella och Laverda ­fortsätter att marknadsföras avskilt från Agcos egna försäljningsorganisation.

Agrisem är en fransk tillverkare av stora maskiner för jordbearbetning och sådd. Här en maskin med tallrikar både före och efter kultivatorpinnarna.

Den heter Maximulch. Större tröskor

För Laverda är det en fördel med Agco som ägare. Företaget har med hjälp från Agco lyckats utveckla nya större vallmaskiner. Enligt Martin Richenhagen är Fella en mycket duktig tillverkare av kvalitetsmaskiner, men under den ­senaste tiden har företaget inte riktigt hängt med i utvecklingen vad ­gäller stora och rationella maskiner. Med Agcos hjälp kommer denna utveckling nu igång.

För övrigt är Martin ­Richenhagens plan att Agco ska nå 25 procents ­marknadsandel för tröskor. Ett stort steg i den riktningen blev det med köpet av Laverda. Agco planerar även för större tröskor och den nya V12 motor som ­håller på att tas fram på Agco Sisu Power i Finland kan mycket väl hamna i en tröska framöver.



Medaljer

På Sima delas det ut medaljer till ­innovativa produkter. En av dem som fått medalj är Case IH för ett nytt steglöst kraftuttag till traktorer. Med denna transmission kan föraren ställa in kraftuttagsvarvet steglöst och oberoende av motorvarvtalet. Enligt uppgift kommer det att minska bränsleförbrukningen vid körning med kraftuttagsdrivna redskap, framförallt sådana som inte kräver så stor effekt.

En annan fördel med systemet är att det går att starta kraftuttaget ­mycket försiktigt, steglöst från exempelvis 0–540 rpm, även under belastning. Detta minskar slitaget på såväl maskin som traktor.

Case IH fick även en medalj för ett slavsystem mellan tröskan och traktorn som kör följevagnen. Med en trådlös kommunikation kan tröskan överta ­kontrollen för traktorn som kör följevagnen. På så sätt följer detta ekipage tröskan exakt. Detta är dock ingen ­revolutionerande nyhet eftersom det redan finns på självgående exakthackar.



Tyska Lemkens nya plog Juwel finns med vanliga vändskivor eller som här med ribbor. Som extrautrustning finns alvluckrare som då arbetar under plogsulan . Nya plogar

Även om mycket fokus ligger på reducerad jordbearbetning kommer det hela tiden nya plogar som visas på mässorna. En av dem är Lemken Juwel.

Tyska Lemkens nya plog Juwel finns med vanliga vändskivor eller som här med ribbor. Som extrautrustning finns alvluckrare som då arbetar under plogsulan . Nya plogar

Även om mycket fokus ligger på reducerad jordbearbetning kommer det hela tiden nya plogar som visas på mässorna. En av dem är Lemken Juwel.

Lemken säger att gjorda forskningar visar att plogen är bäst lämpad för en optimal utveckling av rapsroten och skapar en grund för hög och tillförlitlig avkastning genom en riktad losstagning samt luftning vid de viktigaste om­råden på roten. Lemken Juwel finns med hydraulisk stenutlösning och hydraulisk tiltbreddsinställning. En av finesserna på plogen är att den är mycket enkel att ställa in, så att den går rakt bakom ­traktorn och plöjer jämnt. Av Anders Niléhn

