Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Tydlig strategi viktigt för lantbruksföretagen 26540

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Att leda ett företag är som att köra bil, kommer man till ett trafikljus och det slår om till rött måste man flytta foten från gasen till bromsen och stanna. I trafiken är detta för de ­flesta en självklarhet och ­uppsatta ­regler följs. Men när det ­kommer till det egna lantbruks­företaget är det inte många som har en ­tydlig strategi. Uppmaningen ­kommer från den danska ­lantbruksekonomen Palle Jakobsen på rådgivnings­företaget Agrocom. Vad han menar är att lantbrukarna måste ha en strategi för när man ska köpa och när man ska sälja.

”Det behöver inte vara en lång avhandling, tre rader för varje produktionsgren räcker”, konstaterar han.



Ta hjälp

På första raden skriver man till vilket pris man är villig att sälja, på rad två till priset man kan tänka sig att köpa. Då vet man vad man är ­villig att ­förlora. På tredje raden skriver man kort vad strategin går ut på. Detta ­gäller såväl handel med terminer som med fysiska varor.

”Sedan gäller det att man håller sig till detta på samma sätt som att det är självklart att inte köra mot rött ljus i en korsning.”

Palle Jakobsen rekommenderar alla lantbrukare att göra denna plan tillsammans med en rådgivare eller ­kollega. Att räkna och agera helt på egen hand är riskfyllt.

När priserna på det man har att sälja stiger under en lång period är det ­frestande att vänta och sälja eftersom man hoppas på att priset stiger lite till. Detta är dock riskfyllt.

”Girighet är den värsta fienden och näst efter det kommer obeslutsamhet”.

Palle Jakobsen menar att det ofta är svårt att fatta rätt beslut och att man därför bara låter tiden gå. Det är just mot dessa tvivel den nedskrivna ­strategin är en medicin.



Klar strategi

Palle Jakobsen arbetar dagligen med priser och får anses vara en av dem inom lantbruket som har bäst koll på vart priserna är på väg och varför. Trots denna kunskap om marknaden är han helt övertygad om att man tjänar mer pengar på att ha en strategi enligt ovan och följa den till punkt och pricka än att man köper och säljer med hänsyn taget till kunskapen om marknaden.

Det är framförallt vad man som mest är villig att förlora som är nyckeln till framgången, men det är också det som är svårast att följa. När priset faller är det för många svårt att sälja och ta ­förlusten.

”Man hoppas på att felet man gjort ska rätta till sig igen och många väntar att sälja till situationen blir ohållbar, det vill säga när värdet av produkten är större än den framtida förhoppningen.”



Fokusera rätt

Ett bra exempel på senare år är när spannmålspriserna från toppen 2007/2008 gick från över två ­kronor per kilo och ner. På vägen ner mot en krona per kilo var intresset för att sälja litet eftersom det var två ­kronor man hade för ögonen. Men våren 2010 var priset runt en krona per kilo och då ­sålde man utan vidare till det ­priset eftersom man då inte hade någon ­förhoppning till högre priser. Nu ­efteråt vet vi att det var fel, för ett ­halvår senare var spannmålspriset åter­igen på tvåkronorsnivån. Av Anders Niléhn

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in