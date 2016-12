Start

Mobil tork en praktisk lösning 24208

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: När de tre ägarna till driftsbolaget Hålant AB utanför Bålsta i Uppland skaffade ny spannmålstork satsade de på en gasdriven mobiltork made in USA. Det har de inte ångrat. Hålant bildades för tio år sedan av de tre lant­brukarna Christer Frohm, Mats Mattsson och Peter Rickberg. De egna gårdarna plus arrenden ger en åkerareal på cirka 400 hektar; till det kommer lite salix, hästhagar och så vidare. Två av gårdarna hade spannmålstorkar med sig i boet, en dimensionerad för 180 hektar, en annan för 130. Torkkapaciteten var alltså redan från början underdimensionerad, en av anläggningarna var dessutom rätt sliten.

”För sex år sedan byggde vi till en utlastning vid torkanläggningen på Hällby gård. Men vi kom rätt snart på att det var för litet ändå. Torkningen blev en propp i skördearbetet, det kunde hända att vi hade tio otippade kärror när vi slutade på kvällen. Det begränsade nyttan med vår stora tröska”, säger Peter Rickberg.



Tippgrop uppskattad

För tre år sedan byggdes den nya ­spannmålstorken efter en tid av ­intensiva jämförelser mellan olika ­system. Det blev en mobiltork från Dan-Corn, som är importör till Europa av amerikanska Sukup. I takt med att gasen blivit billigare i förhållande till oljan har det alternativet blivit mer slagkraftigt. Kapacitets­utnyttjandet har också vägt över till gasens fördel sedan det blivit accepterat att även använda rökgasen från gasolen.

”En stor fördel med gasen är att den håller torktemperaturen även nattetid. Men tippgropen på 21 kubikmeter är nog det jag uppskattar mest, att kunna lämpa av spannmålen utomhus och slippa det moln av damm man satt i tidigare. Och att dammet blåser bort gör också att brandrisken i torken minskar”, säger Christer Frohm.

En avgörande sak är förstås priset.

2,5 miljoner kronor kostade anläggningen. Ett riktmärke är att mobila torkanläggningar är cirka 30 procent billigare än inbyggda, påpekar Christer och Peter.



Praktiskt

Anläggningen ska nu byggas till med ännu en silo. Då kan båda ­brännarna börja användas till torkningen och ­kylningen sker istället i den nybyggda silon. Om kapaciteten skulle behöva ökas på framöver sker det lätt genom ett byte till en större mobiltork.

”Jänkarna är praktiska”, konstaterar Christer Frohm.

Jänkarna är dock inte särskilt ­intresserade av estetik, påpekar en stor spannmåls­odlare som Lantbrukets ­Affärer efter besöket i Bålsta ringer med frågan varför han inte valt en mobil anläggning.

”Jag tror att det till stor del ­handlar om en kulturfråga. Amerikanerna ­struntar i hur det ser ut på gårdarna. Det gör inte vi.”

Jan Freiman på J&L Agriparts AB, som representerar Dan-Corn i ­Sverige och sålt anläggningen till Hålant, uttrycker det annorlunda:

”I Sverige har vi en tradition att bygga solitt men att inte bry oss särskilt mycket om byggkostnaderna.”

Och Hålant är nöjda med sin mobila tork.

”Som med allt nytt hade vi vissa inkörningsproblem första året men i fjol hade vi trimmat in den och hade ett jäkla flyt”, säger Peter Rickberg. Av Sven-Olov Lööv

