Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Viktöverföring minskar behovet av hjulvikter 25513

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Två tyska maskintillverkare tror på mindre vikt på redskapet och mer på traktorn. Med en hydraulkolv överför man vikt från redskapet till traktorn. Det är Köckerling och ­Lemken, båda ­tyska maskintillverkare med redskap för bland annat jordbearbetning och sådd på ­programmet, som tagit fram ett system för att öka vikten på traktorn genom att överföra vikt från redskapet.

Det är en relativt enkel konstruktion som består av en hydraulcylinder, men de båda tillverkarna har valt olika ­konstruktionslösningar.

På Lemken är det ett slutet hydraul­system med ackumulatorer och en hydraulcylinder med kolv. Hydraul­cylindern sitter fäst mellan tornet på trepunktsfästet och är vinklad bakåt ner mot kultivatorns ram. I transport stänger man en kran så att kolven inte kan röra sig.



Enklare system Köckerling har valt att placera den hydrauliska tryckstången mellan redskapets torn och traktorn för att överföra vikt.

Att det fungerar är lätt att se. I transport på väg låter man hela redskapsvikten vila på maskinen. När man ska igång på fältet öppnar man kranen så att kolven kan röra sig och då ser man tydligt hur traktorns bakhjul sjunker ihop. Beroende på förhållanden överförs 1,5 till 2,0 ton från redskapet till traktorn med Lemkens system.

Köckerling har en enklare konstruktion, men har i gengäld ett namn på ­systemet. Det heter DKFS och innebär ett torn över dragbommen där drag­armarna kopplas till kultivarorn och en mekanisk tryckstång från toppen av ­tornet och bakåt samt en hydraulisk tryckstång mot traktorn. På så sätt kan föraren med hydraulspaken i traktor­hytten under drift reglera hur mycket vikt som ska överföras från redskapet till traktorn. Beroende på redskapets vikt och förhållande kan 800 till 1 750 kilo överföras från redskapet till traktorn.



Minskad slirning

Fördelen med båda systemen blir att ­vikten på redskapets stödhjul minskar samtidigt som mer vikt på traktorns bakaxel ger ökad dragkraft. Med denna utrustning minskar således behovet av hjulvikter eller vätska i däcken.

Enligt oberoende tester, utförda av DLG i Tyskland, minskar slirningen från 20 procent ner till 10–14 procent.

”En minskning av slirningen med 6–10 procent innebär en väsentlig ­sänkning av bränsleförbrukningen samtidigt som det blir mindre skadlig markpackning”, säger Johan Bawelin, försäljningschef för ­Lemken i Sverige och Norge.

Med en bränsleförbrukning på i ­normala fall 30 liter per timme innebär denna teknik att det går att reducera förbrukningen med 3 liter per timme. Det innebär en kostnadssänkning med cirka 30 kronor per timme, cirka fem procent av den totala timkostnaden för en 200 hästars traktor Att det fungerar är lätt att se. I transport på väg låter man hela redskapsvikten vila på maskinen. När man ska igång på fältet öppnar man kranen så att kolven kan röra sig och då ser man tydligt hur traktorns bakhjul sjunker ihop. Beroende på förhållanden överförs 1,5 till 2,0 ton från redskapet till traktorn med Lemkens system.Köckerling har en enklare konstruktion, men har i gengäld ett namn på ­systemet. Det heter DKFS och innebär ett torn över dragbommen där drag­armarna kopplas till kultivarorn och en mekanisk tryckstång från toppen av ­tornet och bakåt samt en hydraulisk tryckstång mot traktorn. På så sätt kan föraren med hydraulspaken i traktor­hytten under drift reglera hur mycket vikt som ska överföras från redskapet till traktorn. Beroende på redskapets vikt och förhållande kan 800 till 1 750 kilo överföras från redskapet till traktorn.Fördelen med båda systemen blir att ­vikten på redskapets stödhjul minskar samtidigt som mer vikt på traktorns bakaxel ger ökad dragkraft. Med denna utrustning minskar således behovet av hjulvikter eller vätska i däcken.Enligt oberoende tester, utförda av DLG i Tyskland, minskar slirningen från 20 procent ner till 10–14 procent.”En minskning av slirningen med 6–10 procent innebär en väsentlig ­sänkning av bränsleförbrukningen samtidigt som det blir mindre skadlig markpackning”, säger Johan Bawelin, försäljningschef för ­Lemken i Sverige och Norge.Med en bränsleförbrukning på i ­normala fall 30 liter per timme innebär denna teknik att det går att reducera förbrukningen med 3 liter per timme. Det innebär en kostnadssänkning med cirka 30 kronor per timme, cirka fem procent av den totala timkostnaden för en 200 hästars traktor Principskiss för hur systemet fungerar. Draglinjen mellan traktor och redskap förändras inte och konstruktionen fungerar även när man kör med bandtraktorer. Av Anders Niléhn

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in