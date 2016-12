Start

Mejeriaktörerna nöjda med Svensk Mjölk - men i framtiden väntar utmaningar 26542

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Prestigen verkar ha gått ur frågan om det är Svensk Mjölk eller LRF som ska representera mjölknäringen och idag verkar de flesta mejeriaktörer nöjda med Svensk Mjölks arbete. Men samtidigt flaggar flera för stora framtida förändringar, inte minst beroende på tillkomsten av Husdjursföreningen Sverige som innebär att fundamentet för Svensk Mjölk ändras i grunden. Relationerna mellan Svensk Mjölk, eller snarare hela mejerietablissemanget, och LRF var länge ansträngda. LRF:s ambition att föra hela lantbrukets talan vann aldrig gehör hos den bransch som i båda lägren titulerades det svenska lantbrukets ryggrad. Idag verkar frågan ha mist det mesta av sin laddning. När LRF:s ordförande Lars-Göran ­Pettersson får frågan om LRF vill ta över Svensk Mjölks verksamhet blir svaret:

”Vi är beredda att diskutera alla ­organisatoriska och strukturella ­förändringar som kan stärka Sveriges bönder. Det pågår hela tiden en sådan utveckling. Men ytterst handlar den ­frågan om vad mejeri- och husdjurs­föreningarna själva vill. Vi är som sagt alltid redo att diskutera, men det är ­mjölkens organisationer som har bollen.”



Mervärden

Alla LRF:are är inte lika ­diplomatiska som Lars-Göran Pettersson. En förtroende­vald på högre nivå kommenterar:

”LRF är idag inte ett dugg intresserat av att ta över mjölkfrågorna, vi lägger istället krutet på den nya livsmedels­strategin. Vår utgångspunkt är den enskilde bondens perspektiv, inte att ta över Svensk Mjölk.”

Elisabeth Gauffin med ett förflutet som hög förtroendevald i både LRF och Arla och som idag är motorn i det privata eko­mjölkföretaget, Sju Gårdar kommenterar:

”Alla branscher behöver en bransch­organisation och för oss finns det många saker att värna om för att säkerställa de svenska mervärdena: Olika policys för exempelvis GMO och brunstsynkronisering, djurhälsofrågor, smittskydd och att bevaka lagar som rör mejeriindustrin.”



Viktigt med koll

När det gäller politiken tycker hon att det viktigaste är att den sköts på bästa sätt. Om det sedan är Svensk Mjölk, LRF eller båda organisationerna i samarbete tycker hon är mindre viktigt.

”Det viktiga är att det inte blir överlappningar eller att vi missar vissa frågor bara för att man är fokuserad enbart på mjölken. Jag kan egentligen inte se att det idag finns en separat mjölkpolitik, ­frågor som klimat och växtnäringsbalanser berör alla lantbrukare. En organisation måste också alltid fråga sig vilka den är till för och varför.”

Stefan Gård, ordförande för intresseorganisationen Sveriges Mjölkbönder, är inne på ett liknande resonemang:

”Det är viktigt att hålla koll på vad ­varje organisation genererar i merbetalning till oss bönder. Kollen på kronor och ören har varit en bristvara i lant­bruket, det har varit för mycket lull-lull. I Sveriges Mjölkbönder har vi inget emot Svensk Mjölk, vi försöker jobba med dem i en del frågor. Men det är viktigt att deras arbete är verklighetsförankrat och att de inte går i den stores ledband.”



Undvika kamp

Tveksamheten inför ”den stores”, Arla Foods, dominans återkommer flera gånger under Lantbrukets Affärer Mjölks rundringning om Svensk Mjölk. Men frågan är inte ny och har knappast växt i betydelse de senaste åren. Nytt är däremot läget på husdjurssidan där man nu också fått en storaktör, Husdjurs­föreningen Sverige. Kvar utanför finns bara Skånesemin och lilla Rådgivarna i Sjuhärad. Och hur rågångarna ska dras mellan Husdjursföreningen och Svensk Mjölk är en fråga som flera tar upp.

”Det får inte bli någon kamp mellan Husdjursföreningen Sverige och Svensk Mjölk. Det är otroligt viktigt att de går jämsides”, säger Arla Foods vice ord­förande Åke Hantoft.

Behövs Svensk Mjölk idag?

”Ja, i den period vi befinner oss i nu så behövs Svensk Mjölk. Och då tänker jag inte i första hand på Svensk Mjölk som branschorganisa­tion, utan som kunskapsförmedlare. När det gäller rådgivningen till mjölkbönderna är Svensk Mjölk en av de viktigaste aktörerna. De senaste åren har Svensk Mjölk förändrats mycket. Det är inte många beslut som fattas där idag och de traditionella mjölkfrågorna har försvunnit ut. Mjölk­politiken sköts i stort sett bra men det kunde göras av någon annan”, säger Åke ­Hantoft.

Den period du pratar om tar slut 2013 när EU:s jordbruks­politik stöps om. Vad ska hända sedan med Svensk Mjölk?

”Det ska Svensk Mjölks styrelse börja diskutera nu. Förändringar sker inte i all hast, genom att man bara knäpper med fingrarna.”



Effektiv organisation

Från en annan horisont vill även Skånemejerier ha en debatt om Svensk Mjölks framtid. Till årets stämma i Svensk Mjölk har skåningarna en motion om att se över Svensk Mjölks roll och finansiering.

”Mycket av verksamheten inom Svensk Mjölk är rester från regleringstiden. Vi har nu en organisation som täcker 95 procent av Husdjurssverige. Och näringspolitiken kommer att minska i betydelse i takt med att marknadens inflytande växer, säger Skånemejeriers ordförande Anders Olsson.

Kan ni tänka er att lämna Svensk Mjölk om ni inte får gehör för motionen?

”Jag vill inte föregå diskussionen men det kan vara ett alternativ. Det måste ­ligga i allas intresse att få en så effektiv organisation som möjligt. Det ­hänger också på hur de andra föreningarna uppfattar motionen”, säger Anders Olsson.

Det kan ­tilläggas att det inte är ­första gången som Skånemejerier kommer med liknande motioner till Svensk Mjölks stämmor. Föreningens Vd Björn ­Sederblad driver en stridslysten linje gentemot Arla Foods och har enligt vad Lantbrukets Affärer Mjölk erfar länge velat bryta upp från samarbetet i Svensk Mjölk. Skåne­mejeriers styrelse har dock, åtminstone ­hittills sagt nej till det.



Gott jobb

Att döma av den rundringning som Lantbrukets Affärer Mjölk gjort till ett antal av Svensk Mjölks medlemsorganisa­tioner finns det dock en rätt bred samsyn om att organisationen sköter sig:

”Svensk Mjölk gör ett bra jobb. De gör mycket nytta som påtryckare. Jag tror det vore svårt för LRF att axla den rollen, jämför bara med hur de nu hanterar grisnäringen”, säger Skånesemins ordförande Conny Fagerström. Och från andra änden av Sverige ­kommenterar Norrmejeriers ordförande Henrik Wahlberg:

”Det är mitt första år som styrelse­ledamot i Svensk Mjölk, men jag tycker att det verkar finnas en samlad åsikt om att Svensk Mjölk är viktigt. Det finns en väldig styrka i att ha kunskaperna från hela kedjan, från avel till nutrition. Jag är stolt över att vara med i Svensk Mjölks styrelse. Jag tycker att de är oerhört professionella”. Av Ann-Helen Meyer von Bremen och Sven-Olov Lööv

