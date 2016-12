Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

På väg mot fem ton raps 25990

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Ont om tid på hösten och gamla strukturskador i jorden är bakgrunden till att Martin Marsch förra hösten investerade i en sex meter bred Horsch Focus TD. Martin Marsch köpte ett lantbruk i östra ­Tyskland år 1991 och har därefter utökat med mer areal år efter år. Idag brukas 744 hektar och växtföljden är enkel, vart­annat år odlas höstvete och vartannat år höstraps. Det enda som bryter av är 75 hektar sockerbetor som kommer in vart tionde år på respektive fält. Ett problem de har med de Kultivatorpinnarna sitter i två rader och avståndet i sidled är 35 centimeter. Bak på pinnen kan man ställa in om all gödning ska släppas ut längst nere vid spetsen, all gödning i markytan eller hälften på vart ställe. Skivbillarna kan monteras av. Vid spannmålssådd har man 17,5 centimeters radavstånd och vid rapssådd 35 centimeters radavstånd. Det tar en hel arbetsdag att montera på eller av billarna. Martin Marsch har egentligen bara ett problem med såmaskinen och det är att fläkten drar in fuktig luft när de sår på natten. Detta medför att gödseln bygger på i utmatningssystemet. Horsch ska lösa det med en värmeväxlare som kyler hydrauloljan och värmer insugningsluften. Horsch Focus TD kan användas för att etablera oljeväxter och spannmål inklusive gödsel samtidigt som marken blir ­bearbetad på djupet.

nyförvärvade ­markerna är att de har strukturskador. En bit ner ­ligger en stenhård plogsula och humushalten är även den liten. Föregående ägare har sålt all halm och aldrig tillfört gödsel. Ogräset är även det ett problem eftersom man enligt Martin Marsch sprutat för lite. För att snabbt få bukt med ­jordarna ­investerades i en ny Horsch Focus TD. Det är en ­bearbetande kombisåmaskin som fungerar lika bra till spannmål som till oljeväxter. Två rader kraftiga kultivator­pinnar kan arbeta på valfritt djup ända ner till 50 centimeter. Via dessa myllas även gödseln.



En överfart Det går att välja om gödseln ska myllas längst nere vid spetsen eller vid markytan.

”Detta ställer man in med ett spjäll vid varje pinne. Man kan även välja att lägga en del djupt och en del grunt”, berättar Martin Marsch.

Maskinen jämnar och återpackar före de dubbla skivbillarna som används för utsädet. Arbetsbredden är sex meter och behållaren har två fack på 1 500 respektive 3 000 liter. Vilken man använder till utsäde och gödsel väljer man själv. Jordbearbetning, gödsling och sådd sker alltså i en enda överfart.

”Jag tror inte att etableringen blir ­mindre kostsam jämfört med andra ­system, men det blir definitivt bättre.”

Maskinen lämnar en ojämn yta efter billarna och åkern kan då klara stora regn utan att marken slammar igen.



Kör på diagonalen

Martin Marsch sår således allt på ­hösten och det blir en mycket arbetsintensiv tid då skörd, jordbearbetning och sådd ska ske på en gång. De har två tröskor med 12 meters skärbord och växtskydds­sprutan samt gödselspridaren har

36 meters arbetsbredd. Eftersom alla ­traktorer och båda tröskorna har auto­styrning med RTK frågar naturligtvis om de ­tillämpar fasta körspår.

”Vi kommer att göra det efterhand, men inte fullt ut. Jag anser att man måste köra på diagonalen när man ­stubbearbetar.”

Normalt kör de stubbar en gång efter rapsen och två gånger efter vetet innan det är dags för såkombinationen. ­Däremellan bekämpas ogräs och spillsäd med glyfosat.



Omställning

Hur djupt de kör med Focusen varierar. På nyförvärvade jordar går de ner till maximalt djup på 50 centimeter och då hyr de in en midjestyrd John Deere 9520. I normalfallet är bearbetnings­djupet cirka 30 centimeter och då drar en stor konventionell traktor maskinen.

När de sår raps sitter endast hälften av såbillarna på maskinen. Då går dessa rakt bakom kultivatorpinnarna och rad­avståndet är 35 centimeter. När det är tid att så höstvete är billar på och rad­avståndet är 17,5 centimeter.

”Det tar en hel arbetsdag att ställa om maskinen mellan oljeväxter och spannmål eftersom billarna även måste flyttas i sidled. Till spannmålen vill vi ha gödseln mellan varannan rad.”

Martin Marsch är nöjd med sin Horsch Focus TD och tycker att ­höst­rapsen i år ser mycket bra ut. ­Femårssnittet ligger på 4,2 ton per ­hektar och han räknar med att närma sig fem ton, vilket de nått upp till några enskilda år. nyförvärvade ­markerna är att de har strukturskador. En bit ner ­ligger en stenhård plogsula och humushalten är även den liten. Föregående ägare har sålt all halm och aldrig tillfört gödsel. Ogräset är även det ett problem eftersom man enligt Martin Marsch sprutat för lite. För att snabbt få bukt med ­jordarna ­investerades i en ny Horsch Focus TD. Det är en ­bearbetande kombisåmaskin som fungerar lika bra till spannmål som till oljeväxter. Två rader kraftiga kultivator­pinnar kan arbeta på valfritt djup ända ner till 50 centimeter. Via dessa myllas även gödseln.Det går att välja om gödseln ska myllas längst nere vid spetsen eller vid markytan.”Detta ställer man in med ett spjäll vid varje pinne. Man kan även välja att lägga en del djupt och en del grunt”, berättar Martin Marsch.Maskinen jämnar och återpackar före de dubbla skivbillarna som används för utsädet. Arbetsbredden är sex meter och behållaren har två fack på 1 500 respektive 3 000 liter. Vilken man använder till utsäde och gödsel väljer man själv. Jordbearbetning, gödsling och sådd sker alltså i en enda överfart.”Jag tror inte att etableringen blir ­mindre kostsam jämfört med andra ­system, men det blir definitivt bättre.”Maskinen lämnar en ojämn yta efter billarna och åkern kan då klara stora regn utan att marken slammar igen.Martin Marsch sår således allt på ­hösten och det blir en mycket arbetsintensiv tid då skörd, jordbearbetning och sådd ska ske på en gång. De har två tröskor med 12 meters skärbord och växtskydds­sprutan samt gödselspridaren har36 meters arbetsbredd. Eftersom alla ­traktorer och båda tröskorna har auto­styrning med RTK frågar naturligtvis om de ­tillämpar fasta körspår.”Vi kommer att göra det efterhand, men inte fullt ut. Jag anser att man måste köra på diagonalen när man ­stubbearbetar.”Normalt kör de stubbar en gång efter rapsen och två gånger efter vetet innan det är dags för såkombinationen. ­Däremellan bekämpas ogräs och spillsäd med glyfosat.Hur djupt de kör med Focusen varierar. På nyförvärvade jordar går de ner till maximalt djup på 50 centimeter och då hyr de in en midjestyrd John Deere 9520. I normalfallet är bearbetnings­djupet cirka 30 centimeter och då drar en stor konventionell traktor maskinen.När de sår raps sitter endast hälften av såbillarna på maskinen. Då går dessa rakt bakom kultivatorpinnarna och rad­avståndet är 35 centimeter. När det är tid att så höstvete är billar på och rad­avståndet är 17,5 centimeter.”Det tar en hel arbetsdag att ställa om maskinen mellan oljeväxter och spannmål eftersom billarna även måste flyttas i sidled. Till spannmålen vill vi ha gödseln mellan varannan rad.”Martin Marsch är nöjd med sin Horsch Focus TD och tycker att ­höst­rapsen i år ser mycket bra ut. ­Femårssnittet ligger på 4,2 ton per ­hektar och han räknar med att närma sig fem ton, vilket de nått upp till några enskilda år. Av Anders Niléhn

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in