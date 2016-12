Start

Undvik dyrköpta misstag – betala ut semesterlönen rätt 23989

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Inför sommaren, med semestrar och sommarvikarier, dyker det ofta upp frågor bland lantbrukare som har anställda. Här tipsar Annika Engquist på SLA om aktuella ämnen som kan vara bra att fundera igenom. SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundets, jour­telefon dit medlemmar kan ringa med sina frågor går ofta varm. Nu inför sommaren är det många som har funderingar om sommar­jobbare och deras ersättningar, rättigheter och arbetsmiljö. Annika Engquist är ­ansvarig för jordbruksfrågor och hon vill gärna göra arbetsgivare uppmärksamma på ett vanligt fel som i slutänden kan stå den ansvarige mycket dyrt.

”Det handlar om den del av lönen som kallas semesterlön. Denna ska ­betalas ut i samband med semestern och ingen annan del av året. Den som för enkelhets skull gör fel och betalar ut denna lön kontinuerligt under året kan bli skyldig att betala ut ­ersättningen till arbetstagaren igen, ­berättar hon.



Dyrköpt erfarenhet

Semesterlönen är en ersättning som arbetstagaren får för att han eller hon förväntas ha högre levnads­omkostnader under långledigheten på ­sommaren än under resterande delar av året. ­Semesterlönen beräknas utifrån den ordinarie lönen och är 13 procent av denna (enligt kollektivavtalet).

”Vi har haft medlemmar som inte förstått vikten av att betala ut semester­lönen vid rätt tillfälle och då har de fått betala ut ersättningen en gång till och dessutom retroaktivt många år tillbaka i tiden. Det kan även tillkomma ett ­skadestånd då de brutit mot lagen, så det kan bli en dyr historia. Därför pratar vi ofta med våra medlemmar om detta när de ringer oss.”



Semesterfrågor ANNIKA ENGQUIST

Annika Engquist har själv arbetat många år inom lantbruksbranschen som avbytare i kostall och som rådgivare inom grisnäringen. Hon har ett brett ­kontaktnät i branschen och vet hur det som ungdom är att komma från stan och vilja in i lantbruksbranschen. Hon bestämde sig nämligen efter gymnasiet för att inrikta sig på kor och grisar trots att hon inte vuxit upp på ett lantbruk.

På SLA är hon avtalsansvarig och arbetar som sådan nära medlemmarna. Över 90 procent av medlems­företagen har under tio anställda och många endast en eller två. Det ställer enligt Annika speciella krav på henne som rådgivare att verkligen sätta sig in i den enskilde arbetsgivarens unika ­situation och lösa avtalsfrågorna utifrån den.

Ett område som många ­arbetsgivare ­känner sig osäkra kring är arbets­tagarnas rätt till sammanhållande ledighet under sommaren. Enligt semesterlagen har den anställde rätten till fyra veckors sammanhängande ledighet. För många lantbruksföretag är detta i ­princip en ­omöjlighet under sommarhalvåret och här får ­Annika och hennes kollegor ofta gå in och ge råd kring vad som gäller.

”Som arbetsgivarorganisation har vi rätt att förhandla om de så kallade dispositiva lagreglerna till kollektiva avtalsregler, vilket ger en del undantag från lagen om det är uppenbart att detta krävs för att verksamhetens ska ­fungera. I kollektivavtalet för jord­bruket står det att semesterns förläggning ska ­bestämmas genom en överens­kommelse mellan arbetsgivare och anställd. Vi brukar i första hand ge våra medlemmar rådet att försöka komma överens med den anställde om tre, eller åtminstone två, veckors samman­hållen ledighet. Fungerar inte detta kan det uppstå en tvist med facket och då kan vi också gå in som stöd för arbets­givaren.”



Säkerhet för unga

Under semestertider är det många ungdomar som får sommarjobb ute på ­lantbruk. Två områden som Annika ­gärna vill uppmärksamma arbets­givare på är säkerhet och anställningsavtal.

”Att komma ut och få sitt första ­sommarjobb är härligt och många ungdomar är ivriga, men tyvärr ofta ­oerfarna. Även om de går på ett lantbruksgymnasium eller liknande så innebär det inte alltid att de kan ­hantera maskiner korrekt eller känner till hur man arbetar säkert med djur i lösdrift. Här är det helt och hållet arbetsgivarens roll att ge ungdomarna säkra arbets­uppgifter. Ett bra sätt att förbereda sig är att läsa Arbetsmiljö­verkets informationssida ’Så får ­ungdomar och barn arbeta’, som

finns på verkets hemsida.”

Det är också viktigt att skriva ­korrekta anställningsavtal med ung­domarna så att alla inblandade vet vad som gäller. Annika tipsar om att SLA har mallar för sådana avtal.



Lönebidrag

Slutligen vill Annika även sprida lite ljus kring en annan fråga som inte direkt är kopplad till den stundande ­sommaren, men som ändå är hög­aktuell. Det ­handlar om lönebidrags­tagare. ­Personer som av olika anledningar under längre tid stått utanför arbetsmarknaden kan via Arbetsförmedlingen få hjälp via så kallat lönebidrag. Det innebär att Arbets­förmedlingen under en längre eller ­kortare tid betalar en viss del av den tidigare arbetslöses nya lön och att arbetsgivaren står för resterande del.

På ett lantbruk finns så gott som alltid olika arbetsuppgifter som ska utföras och därför är dessa lönebidrags­arbetare ­tämligen vanliga i branschen. Det ­Annika emellertid vill göra arbets­givarna uppmärksamma på är att en sådan anställning enligt lagen likställs med vilken annan anställning som helst.



Omfattas av samma lagar

”Det är viktigt att poängtera att ­ersättningen från Arbets­förmedlingen bara är ett bidrag för att göra ­anställningen möjlig. När lönebidrags­tagaren varit anställd i ett år kan han eller hon alltså ha rätt till fortsatt anställning och om­fattas av reglerna kring turordning och företrädesrätt. När så Arbets­förmedlingen efter en tid inte anser sig kunna fortsätta betala ut bidraget tvingas alltså arbetsgivaren stå för hela lönen.”

