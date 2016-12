Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Åkermarken behöver skyddas 22935

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: På Borgeby Fältdagar togs exploateringen av åkermark upp vid en välbesökt panel-debatt. Det var på-tagligt att oron i lant-bruksbranschen är stor. Gör vi tillräckligt för att bevara åkermarken? Det var den tidigare jordbruksministern Annika Åhnbergs fråga till publiken vid paneldebatten på Borgeby. Nästan alla räckte upp en hand för ett nej. Vi kan därmed dra slutsatsen att det inte känns bra för fältdagarnas besökare att värdefull åkermark fortlöpande tas i anspråk för exploatering. Världens befolkning ökar ständigt, samtidigt som att mängder med jordbruksmark försvinner varje år på grund av bebyggelse, erosion, ökenutbredning, med mera.

De fem i panelen var Bengt Anders Johansson, riksdagens miljö- och jordbruksutskott (M), Pia Kinhult, Region Skåne (M), Anders Larsson, prefekt landskapsarkitektur SLU, Carina Svensson, stadsplaneringsnämnden Malmö stad (S) samt Marianne Andersson från LRF Skåne. Fyra av de fem var överens om att exploateringen är ett problem, avvikande åsikt hade Carina Svensson.

Vad kan vi då göra för att vända på utvecklingen och lösa problematiken kring byggnation på åkermark? Behöver vi bygga på den bästa åkermarken när det finns sämre mark att ta till?

LRF Skåne har under många år drivit frågan om stärkt skydd för åkermarken och Marianne Andersson fick applåder för sin tydliga ståndpunkt i frågan.



Ett dåligt lagskydd Den goda jorden

En viktig röst för åkermarken bevarande är föreningen ”Den Goda Jorden” som deltog på Borgeby. Föreningen, som bildades 2005 på initiativ av den nu framlidne Anders Stenström, tidigare mjölnare på Berte Qvarn i Halland, jobbar framför allt med kunskapsspridning och opinionsbildning om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Under Borgebydagarna genomfördes också en namninsamling för åkermarkens bevarande på initiativ av Den Goda Jorden. Den fick en mycket god uppslutning. Fr v ser vi Torsten Winther, Hans Andersson och Eric von Gertten.





Alla var överens om att vi kan göra mer för att skydda åkermarken. Under debatten framkom det bland annat att åkermarken har ett dåligt lagskydd i Sverige. Grundansvaret vilar helt på kommunerna genom Plan- och Bygglagen. För varje kommun som vill växa och bygga ut är det i allmänhet enklast och billigast att göra det på slät åkermark. Länsstyrelserna kan påpeka men inte kräva avslag på kommunernas planer. Det enda de kan göra är att ingripa om planerna berör riksintressen, arkeologiska värden eller natur- och kulturmiljöer.

Visserligen står det i lagen att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för väsentliga samhällsintressen. Naturligtvis kan all utbyggnad tolkas som ett samhällsintresse och det är lätt att förstå att lagen går att tänja på då kommuner vill växa och bygga ut. Vad som behövs är att markfrågan lyfts över från kommunal politik till en riksangelägenhet.



Bättre i Danmark

Det framkom under debatten att åkermarken har i ett flertal andra länder en starkare ställning än den har i Sverige. I exempelvis Danmark delar man upp landarealen i stadsbebyggelse respektive landsbygd och bebyggelse skall i första hand koncentreras till stadszonerna. Regionala miljöcentra i landet har vetorätt och kan upphäva kommunernas planer om de inte tar tillräcklig hänsyn till jordbruket. Kommunerna måste också kunna dokumentera att möjligheterna till förtätning i den befintliga bebyggelsen är utnyttjad.



Konkreta lösningar

När Annika Åhnberg sammanfattade debatten kunde några lösningar skönjas:

1. Åkermarkens lagliga skydd måste förstärkas och föras upp på riksnivå.

2. Vid all utbyggnad måste annan mark än jordbruksmark prioriteras där det är möjligt.

3. Mycket mark kan sparas genom att förtäta eller bygga på höjden.

4. Expansion i tätorter bör samordnas regionalt, inte kommunalt.

5. Åkermarkens status och värde måste lyftas upp hos såväl makthavarna som hos allmänheten.

Kunskapen om åkermarkens värde ur globalt perspektiv har visserligen ökat under senare år, men den allmänna meningen var att utvecklingen går för sakta. Debattdeltagarna med Annika Åhnberg i spetsen slutade med att vädja till åhörarna att föra kunskaperna vidare till vänner och bekanta. Vad handlar det om

Av världens jordbruksmark försvinner 5–10 miljoner hektar varje år. Det motsvarar 2–3 gånger den hela svenska åkerarealen. Bara i Europa försvinner 1 000 hektar åkermark varje dag för bebyggelse och vägar. Det betyder att lika stor areal som hela Sveriges åkermark på 7–8 år försvinner under asfalt och betong.



Samtidigt ökar världens befolkning i rask takt. Idag är vi ca 6,8 miljarder människor på jorden och när nästa generation tar över om ca 25 år beräknas vi vara 8–9 miljarder. Redan i dag lider var sjätte människa i världen av svält och undernäring. Hur det kommer att se ut om 25 år är lätt att räkna ut. Ekvationen går inte alls ihop.



I Skåne har vi den bästa åkermarken i landet, samtidigt som vi där har en stor befolkningsökning. Sedan 1961 har ca 14 000 ha av Skånes åkermark tagits i anspråk för vägar och bebyggelse och hälften av denna har bestått av mark klass 8–10 det vill säga den allra bästa åkerjorden i Europa.

Enligt kommunernas utbyggnadsplaner för de närmaste 25 åren beräknas sammanlagt ytterligare 9 000 ha åkermark att tas i bruk för bebyggelse, vägar och järnvägar bara i Skåne och Halland.

Källa: Den Goda Jorden Alla var överens om att vi kan göra mer för att skydda åkermarken. Under debatten framkom det bland annat att åkermarken har ett dåligt lagskydd i Sverige. Grundansvaret vilar helt på kommunerna genom Plan- och Bygglagen. För varje kommun som vill växa och bygga ut är det i allmänhet enklast och billigast att göra det på slät åkermark. Länsstyrelserna kan påpeka men inte kräva avslag på kommunernas planer. Det enda de kan göra är att ingripa om planerna berör riksintressen, arkeologiska värden eller natur- och kulturmiljöer.Visserligen står det i lagen att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för väsentliga samhällsintressen. Naturligtvis kan all utbyggnad tolkas som ett samhällsintresse och det är lätt att förstå att lagen går att tänja på då kommuner vill växa och bygga ut. Vad som behövs är att markfrågan lyfts över från kommunal politik till en riksangelägenhet.Det framkom under debatten att åkermarken har i ett flertal andra länder en starkare ställning än den har i Sverige. I exempelvis Danmark delar man upp landarealen i stadsbebyggelse respektive landsbygd och bebyggelse skall i första hand koncentreras till stadszonerna. Regionala miljöcentra i landet har vetorätt och kan upphäva kommunernas planer om de inte tar tillräcklig hänsyn till jordbruket. Kommunerna måste också kunna dokumentera att möjligheterna till förtätning i den befintliga bebyggelsen är utnyttjad.När Annika Åhnberg sammanfattade debatten kunde några lösningar skönjas:1. Åkermarkens lagliga skydd måste förstärkas och föras upp på riksnivå.2. Vid all utbyggnad måste annan mark än jordbruksmark prioriteras där det är möjligt.3. Mycket mark kan sparas genom att förtäta eller bygga på höjden.4. Expansion i tätorter bör samordnas regionalt, inte kommunalt.5. Åkermarkens status och värde måste lyftas upp hos såväl makthavarna som hos allmänheten.Kunskapen om åkermarkens värde ur globalt perspektiv har visserligen ökat under senare år, men den allmänna meningen var att utvecklingen går för sakta. Debattdeltagarna med Annika Åhnberg i spetsen slutade med att vädja till åhörarna att föra kunskaperna vidare till vänner och bekanta. Vill du veta mer?

Den Goda Jorden har nyligen gett ut en skrift med rubriken Hopp för jorden. Där finns alla fakta redovisade och vi rekommenderar alla att läsa den.

Mer information finns på

www.dengodajorden.se



Jan Herlitz

Foto Agneta Lilliehöök

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in