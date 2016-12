Start

Avgaskrav ger många traktornyheter

De nya avgaskraven, steg IIIB, som börjar gälla från den 1 januari 2012 för traktorer med motoreffekt under

130 kW (175 hk) innebär många traktornyheter i höst. Fendt utgör inget undantag och visade redan nu i sommar nya traktorer i 700-serien. Det är tre modeller som kompletterar de tidigare, som således fortsätter att finnas i produktion. De heter 720, 722 och 724. Motoreffekten är 147, 162 och 176 kW (200, 220 respektive 240 hk). Motorn är tillverkad av Deutz och har sex cylindrar. Den har avgasrening med SCR-teknik, vilket innebär att nya Fendt 700 har extra tank för AdBlue.

Traktorerna har en helt ny hytt som påminner om de på de större 800- och 900-seriens Fendt, men de är inte helt identiska. Frontrutan på nya 700-serien är välvd i överkanten och går ihop med takfönstret. På så sätt får föraren bra sikt när man arbetar med frontlastare.





Nya Fendt 700 i tre modeller från 200 till 240 hästkrafter. Hytten har fjädring och det går att välja mellan mekanisk, hydraulisk eller pneumatisk. I hytten känner man igen sig från de större traktorerna i 800- och 900-serien. Större passagerarsäte, nytt armstöd med alla reglage och möjlighet till den stora Varioterminalen. God sikt

Man kan köpa en Fendt med fabriksmonterad Fendt frontlastare. Till 700-serien är det modellerna Cargo 5X85 och 5X95 som passar. Dessa är tillverkade av Trac-Lift i Tjeckien. Sikten är bra åt alla håll och den totala glasytan är hela 6,1 kvadratmeter.

I hytten har man en instrumentpanel som följer med ratten då denna ändras. Alla reglage är samlade i höger armstöd och det går att välja att få den vanliga Varioterminalen med 7” skärm eller den nya större med 10,4” skärm. Den senare kan delas, vad gäller bilden, i upp till fyra rutor. På så sätt kan man ha information om traktorn, autostyrningen, redskapet och även en bild från en övervakningskamera framme samtidigt.



Egen produkt

Fendt är inte längre enbart en traktortillverkare. På programmet finns tröskor, rund- och fyrkantspressar samt den nya självgående exakthacken Katana 65.

Katana 65 är en Fendt rakt igenom och finns inte i Agcos andra varumärken. Den tillverkas i en egen anläggning i tyska Hohenmölsen och har en V8 Mercedes motor på 16 liter som ger 478 kW (650 hk). Den har marknadens största knivtrumma med en diameter på 720 millimeter och en bredd på 800 millimeter. Den teoretiska snittlängden kan ställas från 4–22 millimeter och antalet knivar är 2 x 14 stycken. Maskinen har testkörts under några år och gick i produktion i våras. I år tillverkas fem stycken Katana och nästa år 25.

När det gäller Fendt-tröskor är det samma modeller som Massey Ferguson. De tillverkas i italienska Breganze i den före detta Laverdafabriken. Av Anders Niléhn

