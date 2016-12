Start

En kamp mot rättslöshet och godtycke 20078

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: De senaste veckorna har det skrivits artikel efter artikel om ett djurskyddsärende som väckt uppmärksamhet på riksnivå. Det handlar om Länsstyrelsens i Skåne omhändertagande av en köttdjursbesättning i Simrishamnstrakten.

Att djur omhändertas på premisser som väcker frågor om svenska myndigheters kompetens och oväld händer nog inte så s­ällan. Det ovanliga med Simrishamnsärendet är snarast den mediala uppmärksamheten som följde på att dels ledamoten i LRF:s riksförbundsstyrelse Annika Bergman på Facebook tog parti för djur­ägaren, dels att riksdagsman Staffan Danielsson, C, JO-anmälde Länsstyrelsen i Skåne för deras handläggning av ärendet. Djurägaren själv, Per-Ola Olsson, bloggade också flitigt om sin belägenhet.



Ilska och bitterhet

Protesterna släppte loss en flod av debattinlägg på tidningen Land Lantbruks hemsida och kommentarer på Facebook. Många av skribenterna har egna erfarenheter av hur kommuner och länsstyrelser hanterat omhändertaganden av deras djur och känslan av ilska och bitterhet var i en del inlägg så kompakt att man nästan kunde ta på den. Vilket inte är så förvånande om man ser till bakgrunden.

Vanvård av djur har en moralisk laddning som närmast är att likna vid vanvård av barn. Det har gjort att lantbrukare som kommit i konflikt med djurskyddsmyndigheterna nästan aldrig fått något stöd utan tvärtom ofta fått löpa gatlopp i medierna. LRF:s beröringsskräck mot allt som kan liknas vid vanvård av djur har färgat av sig på lantbrukspressen som här nästan helt har svikit sin granskande roll.



Bieffekter

En bieffekt av det anmälningsraseri som utgör grunden för så mycket av omhändertagandekarusellen är att mängder med lantbrukare har upphört med sin djurproduktion. Omfattningen av det problemet – som ju för de grupper som vill få slut på svensk animalieproduktion inte alls är något problem utan tvärt om en stor framgång – vet vi väldigt lite om.

På senare år har arbetet blivit lite krångligare för övernitiska djurskyddsinspektörer. Men de dokumentärfilmer och böcker som gjorts om äldre lantbrukare med ålderdomliga brukningsmetoder har ofta följts av omhändertaganden av kulturbärarnas djur. För den som vill ge en nidbild av den svenska välfärdsstatens auktoritära och godtyckliga baksida erbjuder berättelserna om ”Hästmannen” och ”Kokvinnorna” tacksamt stoff.



Rättslöshet och godtycke

Nu finns det nya grupper av djurägare som inte sitter fast i den skam- och skuldkultur som av tradition rått på den svenska landsbygden utan som ifrågasätter kompetensen hos myndighetsutövarna och rättssäkerheten i systemet. Det är knappast någon tillfällighet att Per-Ola Olsson är 80-talist och en hän­given bloggare.

Men så länge som djurskyddsärendena förblir en angelägenhet för Länsstyrelserna och förvaltningsdomstolarna kommer rättslösheten och godtycket i det svenska djurskyddet att fortsätta. LRF:s tidigare nämnda beröringsskräck för problemen är begriplig: för åtskilliga människor även långt utanför veganernas led är rubriker som ”LRF ställer upp för djurplågare” gefundenes fressen. Men det är svagt, nästan obegripligt, att en seriös företagarorganisation inte kan se samma sak som juristen Berndt Eriksson påtalar i Lantbrukets Affärers artikel. Nämligen att det är i det vanliga domstolsväsendet, inte i förvaltningsdomstolarna, som djurskyddsärendena ska avgöras.



Juridiska systemfel

Om en djurägare gör sig skyldig till brott mot djurskyddslagen ska han/hon förstås dömas i en tingsrätt. Det som nu sker är att djur omhändertas utan att djurägaren lagförts vare sig före eller efter ingripandet, vilket ur ett rättssäkerhetsperspektiv är rätt uppåt väggarna.

Det är i den änden LRF måste börja agera, inte som hittills slå dövörat till eller dras in i tröstlösa diskussioner om sådant som nivån på kompetensen hos djurskyddsinspektörerna. Det sistnämnda är inte oväsentligt, men det är de juridiska system­felen som först måste rättas till.

Det är en bra början att LRF-ordföranden Helena Jonsson sent omsider uttalat sig om att uppmärksamheten kring Per-Ola Olssons djurskyddsärende kan underlätta för LRF att lyfta frågorna om djurskydd och rättssäkerhet. Men om LRF ska kunna ta sig an problemet på djupet krävs smärtsamma omprövningar av den tystnadens och undfallenhetens linje som hittills rått.

