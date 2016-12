Start

Grisföretagarna spänner bågen högt 21714

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Gris- och köttproducenternas informella förhandlingsgrupper fortsätter att sätta press på slakterierna. De stigande grispriserna under 2011 har ökat producenternas förväntningar på ett högt avräkningspris och vid årsskiftet var uppskattningsvis mellan en kvarts och en halv miljon grisar fortfarande kontraktslösa. Sent i fjol våras beskrev Lantbrukets Affärer hur en ny struktur växt fram på utbudssidan i slakten. Det handlar om spontant framväxta utbudskartelle­r som kommit som en reaktion på den utveckling i industriledet som började med försäljningen av Swedish Meats industrirörelse. Då försvann kooperativa principer och lojaliteter nästan över en natt och en vilsen skara producenter ställdes mot strikt marknadsmässiga slakterier.



Gemensamt agerande

Förhandlingsgrupperna – eller utbudskartellerna – blev ett verksamt motmedel mot slakteriernas ambitioner att skriva avtal med producenterna en och en. På Gotland nådde en grupp producenter som i dag representerar drygt 80 procent av de 85 000 grisar som produceras på ön inför 2011 ett avtal med som gav dem ett pris på lägst 15 kronor kilot. Eva Engström från Romakloster, som sitter med i styrelsen både för Grisföretagarna och LRF Gotland, uppmanade i Lantbrukets Affärer grisproducenterna att gå samman för att få upp priserna:

”Det finns en otrolig power i ett gemensamt agerande” konstaterade hon.



Strid på kniven

Men säg den glädje som varar. Under 2011 steg foderpriserna med 32 procent och 15 kronor betraktades nu som ett ohållbart lågt pris. I november sade förhandlingsgruppen upp avtalet med Gotlands slagteri som löper till maj 2012.

”Vi hoppas att det har löst sig till i maj. I övrigt vill jag inte kommentera eftersom vi befinner oss i en förhandlingssituation”, säger Eva Engström.

Gotlandsbönderna har två köpare, Gotlands slagteri – eller snarare Scans inköpsbolag SLS – och KLS Ugglarps i Kalmar. Det är strid på kniven om grisproducenterna mellan de båda. I november gjorde Scan en kraftig inbrytning i KLS gamla kärnområde.

”Jag kan bekräfta att vi tagit ett stort antal kontrakt i ett område där vi tidigare varit underrepresenterade”, säger SLS VD Fredrik Jönsson.

Enligt trovärdiga uppgifter från annat håll handlar det om 19 producenter med en snittproduktion runt 3 000 grisar. Hur mycket de fått betalt för att byta slakteri vill ingen tala offentligt om men Lantbrukets Affärers sondering ger vid handen att snittbetalningen med stor sannolikhet varit runt 16:50 per kg.



Ett störande inslag Grisföretagarna på Gotland representeras av Eva Engström från Romakloster.

Till lantbrukstidningen ATL har Eva Engström häromveckan uppgett att hon tror det är svårt att nå målet på ett kilopris som är tio gånger spannmålspriset. Det skulle betyda 17:50 kg och i samma ATL-artikel konstaterar Fredrik Jönsson att det priset inte kommer att bli aktuellt för hans del.

”Vi har också varit tydliga och sagt att vi inte avser att skriva avtal med hela gruppen utan vi vill dela den och skriva avtal med enskilda producenter.”

Men gotlänningarna är inte ensamma om att spänna bågen högt. I Skaraborg har enligt trovärdiga uppgifter grisproducenter med en sammanlagd produktion runt 100 000 grisar gått samman och krävt ett avräkningspris på 18 kronor. Den propån har avvisats av samtliga aktörer i regionen. På goda grunder kan antas att slakterierna överlag delar Fredrik Jönssons avoghet mot att teckna avtal med stora grupper av bönder och att man ser förhandlingsgrupperna som ett högst störande inslag på marknaden.



Ett realistiskt pris

Vad är då ett realistiskt grispris i dag? Ja, ser vi till Jordbrukverkets officiella rapportering till EU, som omfattar slaktstatistik från de fem största slaktföretagen med cirka 95 procent av den svenska boskaps- och grisslakten, så var utbetalningen vecka 52 för E-klassad gris 14:03 kr per kg och smågrispriset 584:06 kr. Vecka 51 var grispriset 14:51 kr och smågrispriset 614:29.

Men de leverantörer som i skrivande stund tecknar avtal med något av slakterierna får sannolikt något bättre betalt än så. Efter en förnyad rundringning till leverantörer som rätt nyligen tecknat avtal eller står inför att snart göra det verkar ett intervall runt 15:75 – 16:50 vara ett realistiskt pris för en någorlunda stor och ur slakteriets synpunkt välbelägen gård.



Irrelevanta slaktnoteringar ”Jag kan bekräfta att vi tagit ett stort antal kontrakt i ett område där vi tidigare varit underrepresenterade”,

säger Fredrik Jönsson, SLS.

”Jag kan förstås inte kommentera enskilda överenskommelser, säger Fredrik Jönsson. Men ett pris på 16–16:50 låter häftigt, det räcker ju med att jämföra med vad som enligt SJV:s statistik betalts ut de sista veckorna 2011.

Sven Jerpdal, känd debattör i grisproduktionen och med ett mångårigt förflutet i branschen, har i sin blogg Grisgeneralen oförtrutet uppmanat till en hård linje gentemot slakterierna. Han har rekommenderat grisproducenterna att ta initiativet genom att själva komma med kontraktsförslag. Och vad gäller avtalskonstruktionen argumenterar Jerpdal för en trappstegsmodell, med ett lägre pris i början av året som sedan stiger för att i slutändan ge ett pris över året runt 16 kronor.

Sven Jerpdal uttrycker en annan åsikt som blivit allt vanligare bland svenska grisproducenter:

"Det är helt idiotiskt att man fortsätter publicera de fullständigt irrelevanta slaktnoteringarna. Låt oss slippa dem och i stället få en så snabb publicering som möjligt av statistiken från Jordbruksverket. Av Sven-Olov Lööv

