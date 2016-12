Smidigt och effektivt

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Genom att utesluta bearbetningstallrikarna, SystemDisc, på Rapiden och bara ha en crossboard minskar kostnaderna för sådd på gårdar som använder plog. Väderstad introducerar det nya förredskapet Crossboard Heavy till de stora Rapiderna 400 till 800S och RDA 600 till 800C. Fördelarna är ett minskat dragkraftsbehov, en kompakt maskin som är smidig att köra i fält och i trafik samt ett mindre pris.

Johan Orrenius vice vd på Väderstad-Verken berättar att när förredskapet Crossboard Heavy lanserades till de mindre modellerna för ett år sedan blev det en snabb succé. Just därför satsar nu Väderstad på det även till större Rapider.

”Förredskapet Crossboard Heavy är idealisk för de lantbrukare som i huvudsak plöjer efter skörd, där b­ehovet av bearbetning med ett System Disc f­örredskap inte är nödvändigt”, säger Johan Orrenius.



Kräver mindre effekt

Fördelen är ett minskat dragkraftsbehov då maskinen kräver tio procent mindre effekt i jämförelse med samma maskin som är utrustad med System Disc och Crossboard. Detta betyder att en sex meters Rapid A 600S kan dras med 118–132 kW (160–180 hk) beroende

på jordart.

”En maskin som är utrustad med Crossboard Heavy blir väldigt smidig att köra. Totallängden på maskinen kortas cirka 20 procent vilket gör den kompakt och följsam i såväl fält som i trafik.”

”Även priset på maskinen med Crossboard Heavy tilltalar. Maskinen blir ca tio procent billigare jämfört med System Disc förredskap”, säger Johan Orrenius.

Totalt sett innebär detta att kostanden för att så minskar med cirka 80 kronor per hektar till följd av billigare maskin och mindre traktor. Crossboard Heavy finns till försäljning från nyåret 2012.

Av Anders Niléhn

