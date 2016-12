Start

Sök artikel

Prenumerera

Annonsera Lantbrukets Affärer Lantbrukets Affärer Mjölk

Om oss

Kontakt

Journaliststipendium Info

Svenskt kött – men inte till varje pris 21708

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Få kan ha undgått hamburgerjätten McDonald's marknadsföring av sitt samarbete med 1000 svenska bönder som levererar mycket av råvarorna till menyerna. Men knappt hälften av köttet i burgarna är svenskt – mera inhemskt nötkött än så kan Scan inte få fram. McDonald's är snabbmatskedjan som granskande ­journalister älskar att hata. Sedan den blygsamma starten i 1950-talets ­Kalifornien har bolaget växt till en koncern vars globala omsättning 2010 uppgick till drygt 24 miljarder dollar. McDonalds har blivit ett namn med stark laddning: För kritikerna representerar det USA:s kulturella hegemoni uttryckt i en osund matkultur, för sympatisörerna handlar det om en rationell och säker matproducent vars pris på stapelvaran Big Mac rentav blivit en standard för pris­nivån i ett land.



Ett bra säljargument

Kritiken mot McDonald's har handlat om allt från dåliga löner och mat som alstrar övervikt till skövling av regnskog för att få fram billigt nötkött. Inte minst på den sistnämnda punkten – som dock aldrig handlade om McDonald's Sverige som är ett lokalt företag även om varumärket är globalt – har bolaget energiskt hävdat sin oskuld. Till saken hör att ­McDonald's gigantiska inköp av nötkött handlar om det på marknaden mindre attraktiva framdelsköttet; ur ett slags hushållningsperspektiv blir alltså hamburgare ett bra komplement till de dyrare krogarnas ­bakdelsfrossa.

McDonald's som öppnade sin första ­restaurang i Sverige 1973 använde fram till slutet av 1990-talet bara svenskt nötkött. Då började volymerna från Scan att tryta. Hamburgerjätten blev tvungen att börja importera kött, först från Tyskland och efterhand allt mer från Irland. Efterhand gick det dock upp för McDonalds att svenska råvaror är ett bra säljargument. En av konkurrenterna, det helsvenska Max, profilerade sig också med att bara använda svenskt kött i sina burgare.



Vill öka andelen svenskt

McDonald's storleverantör av kött är sedan länge det amerikanska livsmedels­företaget OSI som levererar den allra ­mesta råvaran på Europamarknaden. OSI och Scan drev tillsammans en anläggning i Linköping som försörjde de omkring 220 svenska McDonald's-­restaurangerna med hamburgare. År 2009 lades den anläggningen ned och ett par ­produktionslinjer flyttades till Scans anläggning i Skara.

”I dag köper vi 45 procent av vårt ­hamburgerkött från Scan”, berättar ­Patrik Holm Thisner som är inköps- och ­kvalitetsdirektör på McDonald's. ­”Resten är polskt kött som vi köper av OSI. ­Problemet med det svenska nöt­köttet är att det produceras allt mindre av det. Det var en av anledningarna till vår ­kampanj kring samarbetet med 1000 svenska ­bönder. Vi vet att våra gäster är ­positiva till svenskt nötkött och sedan 2009 har vi fördubblat andelen svenskt i våra ham­burgare. Redan nu är vi den största in­köparen av svenskt nötkött i restaurang­branschen. Men när vi vill öka andelen ytterligare så går det alltså inte.”



Betalar mer för det svenska "Att betala mer löser inte problemet med att den vacklande konkurrenskraften för svenskt lantbruk och den nedåtgående produktionen för nötkött långsiktigt", säger Patrik Holm Thisner, inköps- och kvalitetsdirektör på McDonald's.

Men ni kan väl alltid få fram mer svenskt kött genom att betala mer för det?

”Riktigt så enkelt är det inte, säger ­Patrik Holm Thisner. Att betala mer löser inte problemet med den vacklande ­konkurrenskraften för svenskt lantbruk och den nedåtgående produktionen för nötkött långsiktigt. Scan har dessutom andra kunder som de också måste klara av att leverera till.”

”Vad gäller priset så betalar vi redan i dag mera för det svenska köttet än för det polska, trots att vi har samma ­kvalitetskrav på det köttet. För oss ­gäller det att vara konkurrenskraftiga. Om vi inte klarar det så gagnar det inte heller svenskt lantbruk. Däremot så försöker vi få fram ytterligare volym svenskt nötkött från andra slakterier och har under 2012 fått möjlighet att köpa mindre volymer från KLS-Ugglarps.”



Mer än bara kött

McDonald's köp av svenska jordbruks­produkter handlar om mycket mer än nötkött, påpekar Patrik Holm Thisne­r. Det handlar också om lök, sallad, ­morötter med mera. All mjölk som serveras är ekologisk mjölk från Arla. I runda tal är den mat som serveras hos McDonald's i ­Sverige till 40 procent svensk­producerad.

Blir det inte motsägelsefullt när en ­snabb­matskedja vars affärsidé bygger på standardiserade produkter som ska smaka likadant i Ryssland som på Nya Guinea försöker ge sina produkter en regional prägel?

”Nej, det är riktigt att våra produkter i princip ska smaka likadant över hela världen, säger Patrik Holm Thisner. Och därför kan vi aldrig kompromissa om kvalitet och matsäkerhet, det är det absolut viktigaste för oss. Men att dessutom addera de upplevda värden som finns i lokalt producerade råvaror är inget motsägelsefullt och inget specifikt för Sverige. Vi ser samma trend i länder som Ö­sterrike, Spanien och Storbritannien.”



Marknadsföringen

Svenska McDonald´s har inlett ett samarbete med LRF Ungdomen som bland annat resulterat i en studieresa till ­England för unga nötköttsproducenter. På ­diskussionsstadiet finns också p­laner på ett samarbete kring utbildning i marknadsfrågor.

”Vi är väldigt glada för att McDonald's vill ha svenskt nötkött och öka volymerna”, säger ordföranden för Sveriges Nöt­kötts­producenter Anita Persson. ”Vi har ­väldigt lite aktiviteter på marknadssidan och där blir McDonald´s kampanj ett bra ­komplement. Deras marknadsföring i TV ger en positiv bild av det vi håller på med.”

Varför kan då inte Scan få fram mer ­nötkött?

”Vi har en ovanligt stor efterfrågan nu och tillgången på nötkött har sjunkit extra mycket på grund av den extra slakt vi hade i slutet av förra året innan handjursbidraget försvann”, säger Scans affärsutvecklingschef Thomas Perkiö.

Hur stora affärer går ni miste om på grund av nötköttsbristen?

”Det är jättesvårt att kvantifiera, säger Thomas Perkiö. Att importen tagit halva den svenska nötköttsmarknaden beror ju också på priserna. Att kunderna vill ha svenskt kött betyder ju inte att de vill ha det till varje pris. När vi har en kund som McDonald's anstränger vi oss förstås extra för att få fram kött.”



Prisfokuserad lågprismarknad

Även LRF:s kommunikationschef Anders Holmestig är nöjd med att McDonald's berättar om varifrån maten kommer och ger en positiv bild av den svenske bonden.

Men McDonald's är ett varumärke som inte ses med varma känslor av alla. Är det säkert att varumärket Sveriges bönder stärks av att förknippas med McDonald's?

”Vi är ganska restriktiva med att gå i armkrok med andra företag och vi har ett rätt begränsat samarbete kring LRF Ungdomen, säger Anders ­Holmestig. ­McDonald's är i viss mån om­diskuterat men de har några saker som är ­intressanta för oss, framför allt ett starkt ­entreprenörskap i sin företagskultur. De är också ­verksamma på en prisfokuserad lågprismarknad och vår ambition är att få upp priserna även på det segmentet. ­Därför är det intressant att ha en dialog med dem.”

”I slutändan är det ambitionsgraden hos ett företag att ge en merbetalning till ­Sveriges bönder som avgör vårt intresse för ett samarbete.” Men ni kan väl alltid få fram mer svenskt kött genom att betala mer för det?”Riktigt så enkelt är det inte, säger ­Patrik Holm Thisner. Att betala mer löser inte problemet med den vacklande ­konkurrenskraften för svenskt lantbruk och den nedåtgående produktionen för nötkött långsiktigt. Scan har dessutom andra kunder som de också måste klara av att leverera till.””Vad gäller priset så betalar vi redan i dag mera för det svenska köttet än för det polska, trots att vi har samma ­kvalitetskrav på det köttet. För oss ­gäller det att vara konkurrenskraftiga. Om vi inte klarar det så gagnar det inte heller svenskt lantbruk. Däremot så försöker vi få fram ytterligare volym svenskt nötkött från andra slakterier och har under 2012 fått möjlighet att köpa mindre volymer från KLS-Ugglarps.”McDonald's köp av svenska jordbruks­produkter handlar om mycket mer än nötkött, påpekar Patrik Holm Thisne­r. Det handlar också om lök, sallad, ­morötter med mera. All mjölk som serveras är ekologisk mjölk från Arla. I runda tal är den mat som serveras hos McDonald's i ­Sverige till 40 procent svensk­producerad.Blir det inte motsägelsefullt när en ­snabb­matskedja vars affärsidé bygger på standardiserade produkter som ska smaka likadant i Ryssland som på Nya Guinea försöker ge sina produkter en regional prägel?”Nej, det är riktigt att våra produkter i princip ska smaka likadant över hela världen, säger Patrik Holm Thisner. Och därför kan vi aldrig kompromissa om kvalitet och matsäkerhet, det är det absolut viktigaste för oss. Men att dessutom addera de upplevda värden som finns i lokalt producerade råvaror är inget motsägelsefullt och inget specifikt för Sverige. Vi ser samma trend i länder som Ö­sterrike, Spanien och Storbritannien.”Svenska McDonald´s har inlett ett samarbete med LRF Ungdomen som bland annat resulterat i en studieresa till ­England för unga nötköttsproducenter. På ­diskussionsstadiet finns också p­laner på ett samarbete kring utbildning i marknadsfrågor.”Vi är väldigt glada för att McDonald's vill ha svenskt nötkött och öka volymerna”, säger ordföranden för Sveriges Nöt­kötts­producenter Anita Persson. ”Vi har ­väldigt lite aktiviteter på marknadssidan och där blir McDonald´s kampanj ett bra ­komplement. Deras marknadsföring i TV ger en positiv bild av det vi håller på med.”Varför kan då inte Scan få fram mer ­nötkött?”Vi har en ovanligt stor efterfrågan nu och tillgången på nötkött har sjunkit extra mycket på grund av den extra slakt vi hade i slutet av förra året innan handjursbidraget försvann”, säger Scans affärsutvecklingschef Thomas Perkiö.Hur stora affärer går ni miste om på grund av nötköttsbristen?”Det är jättesvårt att kvantifiera, säger Thomas Perkiö. Att importen tagit halva den svenska nötköttsmarknaden beror ju också på priserna. Att kunderna vill ha svenskt kött betyder ju inte att de vill ha det till varje pris. När vi har en kund som McDonald's anstränger vi oss förstås extra för att få fram kött.”Även LRF:s kommunikationschef Anders Holmestig är nöjd med att McDonald's berättar om varifrån maten kommer och ger en positiv bild av den svenske bonden.Men McDonald's är ett varumärke som inte ses med varma känslor av alla. Är det säkert att varumärket Sveriges bönder stärks av att förknippas med McDonald's?”Vi är ganska restriktiva med att gå i armkrok med andra företag och vi har ett rätt begränsat samarbete kring LRF Ungdomen, säger Anders ­Holmestig. ­McDonald's är i viss mån om­diskuterat men de har några saker som är ­intressanta för oss, framför allt ett starkt ­entreprenörskap i sin företagskultur. De är också ­verksamma på en prisfokuserad lågprismarknad och vår ambition är att få upp priserna även på det segmentet. ­Därför är det intressant att ha en dialog med dem.””I slutändan är det ambitionsgraden hos ett företag att ge en merbetalning till ­Sveriges bönder som avgör vårt intresse för ett samarbete.” Av Sven-Olov Lööv

Tillbaka

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 230 41 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * info@lantbruketsaffarer.se Logga in