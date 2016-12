Start

Halterna av kväve och fosfor i vattendragen sjunker 20055

Author: Madelene | Posted: | Views: Att det svenska jordbrukets ökade produktivitet med bättre utnyttjande av växtnäringen minskat tillförseln av kväve och fosfor till haven bekräftas nu av en rapport från SLU. Den visar på kraftigt sänkta halter och totalflöden av kväve och fosfor i vattendrag i intensiva jordbruksområden. Jordbruket har fått ta oförskyllt mycket stryk när det gäller växtnäringsläckage till Östersjön och Västerhavet. Det är en magkänsla som jag tror många har delat med mig. Inte så att jordbruket är oskyldigt. Under många decennier under andra halvan av 1900-talet har åkrarna fått ta emot mycket mer växtnäring än vad grödorna kunnat ta upp, och det har framför allt gällt gårdar med mycket stallgödsel.



Ökad produktivitet

Men i takt med att stigande skördar och ökad produktivitet har effektiviteten i växtnäringsanvändningen ökat. Som vi kunde visa i en artikel i ­Lantbrukets Affärer nr 6/7, 2009, har mängden producerad spannmål kunnat hållas konstant sedan början av 1990-talet och framåt. Spannmålsarealen hade minskat med 20 procent och genomsnittsskördarna ökat med nästan en tredjedel.

En nyligen gjord bearbetning av använd mängd gödsel visar att mängden tillförd gödsel minskat med drygt två procent per år och kväveeffektiviteten, det vill säga mängden spannmål per kg tillförd växtnäring, har ökat med en procent per år.

Sett över ett enskilt är det svårt att mäta förändringar på den nivån och mellan åren tenderar årsmånsvariationerna att maskera effekten. Men över en 20-årsperiod borde förändringar som förefaller marginella mellan åren kunna ge resultat. Därför ifrågasatte vi att det svenska jordbruket skulle vara den huvudsakliga källan till framför allt kvävetillförseln till Östersjön, eftersom vi då skulle se en minskad tillförsel av just dessa skäl.



Rapport av hög halt

När SLU i slutet av januari publicerade rapporten Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag av Jens Fölster, Katarina Kyllmar, Mats Wallin och Stefan Hellgren steg nog pulsarna på flera håll. Av rapporten framgår nämligen att halterna av kväve och fosfor i vattendrag i intensiva jordbruksområden sjunkit väsentligt under de senaste 20 åren.

Exempelvis har halten av oorganiskt kväve i Råån i Skåne under en 20-årsperiod minskat med drygt 50 procent. I Skivarpsån på Skånes sydkust har halten minskat med drygt 40 procent. Minskningarna har generellt varit störst i mindre vattendrag som har vatten­föring till Västerhavet.

För totalfosfor gäller minskning i samma storleksordning, för Råån med cirka 40 procent och i ­Skivarps­ån med drygt 25 procent. Den största ­minskningen av fosforhalten med hela två tredjedelar var i ett mindre vattendrag på Söderslätt i Skåne.





Greppa näringen

Med Råån i Västra Skåne som exempel har totaltransporterna av kväve och fosfor minskat med cirka 50 respektive cirka 25 procent på 20 år. Som förklaring till de minskade transporterna anger rapporten bland annat något minskad areal, ökad andel höstgrödor och minskad djurtäthet. I Skåne där några av de största effekterna på växtnärings­läckaget har kunnat noteras har också Greppa näringen en stor andel ansluten areal, över 50 procent.

Sett över de senaste 20 åren har jordbrukets bidrag till växtnäringstillförseln till haven minskat väsentligt. Den bild som analys av produktivitet och växtnäringsanvändning på makronivå, som Lantbrukets Affärer gjorde 2009 har nu alltså kunnat bekräftas av studier på detaljnivå av halter och totalflöden under samma period.

Att tillförseln av kväve och fosfor till Östersjön och Västerhavet under samma period inte minskat torde alltså ha helt andra orsaker än jordbruket.

Av Lennart Wikström

