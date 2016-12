Start

Välj rätt vinterhärdighet vid höstsådden

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: De sista vintrarna har satt fokus på höstsådda grödors vinter­härdighet. Den sista vintern gav kölden utvintring medan det varit utvintringssvampar som gett utslag de två tidigare åren. Men utöver sorters egenskaper för övervintring så spelar även såtid, kvävetillgång och topografi roll för hur stor risken är för utvintring. I de officiella graderingarna av vinterhärdighet tas det fram ett medelvärde av år och försöksplatser. Vilket innebär att begreppet vinterhärdighet är en kombination av många olika egenskaper som olika år har haft betydelse för vinterhärdigheten. Detta innebär att egenskaperna för köldtålighet, vårfrost, känslighet för snömögel med mera, kombineras med odlingsbetingelser i form av såtidpunkt, förfrukt, kvävetillgång, jordart och liknande. För att kunna välja rätt sort krävs att man inte bara tittar på medelvärden för övervintring utan även gör mer detaljerade analyser kring hur olika sorter uppför sig under olika förutsättningar.



Svamp och betning

Normalt sett svampbehandlas hälften av blocken i sortförsöken under försommaren. För att eliminera felkällan av att vissa sorter har större hösttillväxt och därmed blir frodigare och känsligare för snömögel bör de block som ska bekämpas till våren även svampbekämpas mot utvintringssvampar på hösten. Beståndsgraderingar på våren ger då information om sorten är vinterhärdig avseende köld eller utvintringssvampar.

Betning av utsädet till sortförsöken är en annan felkälla i tolkningen av sorters övervintring. Rimligen borde allt utsäde betas på samma sätt men nu kan det både skilja i substans, appliceringsteknik och täckning av utsädet, vilket kan störa jämförelsen mellan sorter. De senaste åren har dock betningen blivit homogenare i sortförsöken.



Är det värt att odla vintersvaga sorter?

Ja, men bara på ett kontrollerat sätt. Till att börja med måste en vintersvag sort verkligen ha en högre avkastning. Om en sort vid full övervintring har tio procent högre skörd så räcker det att sorten var tredje år tappar 25 procents skörd på grund av svagt bestånd för att snittskörden ska bli densamma som mätaren. Samma snittskörd räcker inte för att välja en vintersvagare sort eftersom året med utvintring ger problem med ojämn kärnkvalitet, ogräs och isådder som även kan ge problem vid avsalu av grödan.



Välj rätt fält

Det gäller att välja rätt fält när man ska odla vintersvaga sorter. Eller egentligen välja bort sämre lämpade fält. Svaga sorter för köld ska sås i skyddade lägen där det skyddande snötäcket inte brukar blåsa bort. Svaga sorter för snömögel ska inte sås för tidigt och inte sås i skyddad­e lägen som brukar ha långliggande snötäcke hela vintern. Genom en broddhandling på hösten kan man visserligen minska problemen med snömögel men många gånger är det svårt att utföra den på grund av olämpliga väderbetingelser.



Samma gäller för höstraps

Ovanstående resonemang gäller främst höstsäd men principen är den samma för höstraps. Sorter med långsam tillväxt på hösten ska inte sås för sent. Sorter med snabb tillväxt på hösten ska vid tidig sådd ha en låg utsädesmängd och en låg kvävegödsling.



Vilka sorter ska sås i höst?

Det är i de flesta fall fortfarande rätt att för respektive odlingsområde så sorter med bästa vinterhärdighet, vilket för Mellansverige innebär Olivin, Harnesk och Ellvis. Även de nya sorterna Mariboss och Julius verkar ha en lovande vinterhärdighet. I skyddade lägen för köld kan det absolut vara aktuellt med vintersvagare sorter, om de verkligen har en högre avkastning. I riktigt besvärliga lägen kan det till och med vara intressant att plocka fram äldre stabilt sortmaterial som till exempel Kosack när man nu har möjlighet att stråförkorta den och därmed kan gödsla för hög skörd utan lika stor liggsädesrisk.



Lär känna din sort

Ett lyckat sortval bygger på att välja rätt sort till rätt fält. Detta resonemang kan försvåras av att man i allt högre grad vill odla samma sort på hela gården eller de fält som logistiskt hänger ihop, även om de skiljer sig åt odlingsmässigt. Men om man kompromissar för mycket med lämpligt sortval, ökar risken att man ändå inte kan behandla fälten likt eftersom man vissa år tvingas göra isådder eller omsådder som ändå stör logistiken. Av Per Axelsson och Ulrik Lovang, Lovanggruppen

