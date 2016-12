Start

Många varianter av autostyrning med GPS 21159

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Lägre och lägre pris medför att autostyrning med GPS inom kort är en utrustning som kan vara lönsam för alla. Prisskillnaden mellan de enklaste och de mest avancerade systemen är dock stor. Behovet och gårdens storlek avgör vad man ska satsa på. Det enklaste systemet för den som vill utnyttja satelliter för att styra traktorn över fältet kostar idag endast cirka 9 000 kronor. Då har man en mottagare på h­yttaket samt en monitor i hytten. I denna kan man lägga upp en linje och även ange en arbetsbredd. Med hjälp av lysdioder ser föraren hur man ska styra för att traktorn ska följa linjen. Noggrannheten i utrustningen är +/-20 centimeter och till det till­kommer förarens förmåga att köra rakt efter instruktionen.

Ett sådant system är lätt att räkna hem på en mindre gård. Det duger utmärkt när man kör med växtskyddsspruta eller gödselspridare på en åker utan körspår, exempelvis en vall.



Flera användningsområden

Den som investerat i autostyrning märker snart att utrustningen även kan användas till annat. Man kan lägga upp markvägen som en linje i monitorn, spara denna information och därefter hitta rätt med snöplogen mitt i snöstormen utan att vägen behöver märkas ut med käppar.

När man planerar sin växtodling behöver man inte längre ut och gå över fälten när man mäter. Det är bara att köra med traktorn med autostyrning, så mäter den alla sträckor man önskar i meter.

Utan att bli ruinerad går det även att köra med helautomatisk autostyrning med GPS till en kostnad runt 30 000 kronor. Det är billigare om traktorn är förberedd från fabrik och dyrare om den inte är det.



Större noggrannhet Det finns många typer av monitorer, men det är en fördel om skärmen har lite storlek då det blir lättare att göra inställningar samt följa arbetet.

Men det kan finnas anledning till att ha större noggrannhet än +/- 20 centimeter. Odlas potatis eller rad­grödor måste man ner till +/- 2 centimeters noggrannhet för att traktorn ska kunna köra själv på åkern. Då krävs det en finare utrustning där autostyrningen är kopplad till traktorns styrsystem och även aktivt styr traktorn rätt. Detta kan ske genom ett integrerat system i hydrauliken eller i form av en elmotor som påverkar ratten mekaniskt i hytte­n. Det senare är en mindre investering, men om traktorn är förberedd för autostyrning från fabrik kan ett integrerat system vara väl så billigt.

Det man även måste har för att nå denna exakthet i styrningen är en korrektionssignal, så kallad RTK. Traktorn har då två antenner på taket, en stor som tar in signaler från satelliter precis som innan och en liten mast som tar emot korrektionssignalen från basstationen.



Abonnera på signal

Idag är korrektionssignalen nästan det mest kostsamma. Investerar man 200 000 kronor i en modern utrustning blir den årliga kostnaden cirka 20 000 kronor för ränta, avskrivning och eventuellt underhåll.

Kostnaden för korrektionssignalen beror på vilken lösning som valts, något som påverkas mycket av var man är verksam. På en del platser finns det maskinåterförsäljare som investerat i basstationer och som låter sina kunder abonnera på korrektionssignal till sin RTK-utrustning. Detta kan då kosta runt 10 000 kronor per år.

På vissa platser finns sedan tidigare organisationer utanför lantbruket som även de använder RTK i sin verksamhet. I Sverige finns Lantmäteriet som hyr ut RTK-signal till lantbrukare i områden där de har master. Uthyrningen sker till självkostnadspriset 15 000 kronor per år. Finns inte möjligheten att abonnera på korrektionssignal måste man investera i en egen sändare.



Byta kanal

En god idé är då att köpa en mobil sådan, så att man kan flytta den med sig om man exempelvis ska köra åt en annan lantbrukare en bit längre iväg från brukningsenheten. En mobil basstation kostar cirka 150 000 kronor.

Den som kör maskinstation bör naturligtvis kontrollera hur man ska lösa det här med korrektionssignalen på alla platser det finns kunder. Köper man ett system med landstäckande basstationsnät kan man bara byta kanal på mottagaren i traktorhytten efterhand som man kommer in i ett arbetsområde med en ny mast. Har man en egen mobil basstation tar man med sig den till respektive fält man ska arbeta vid och placerar denna i fältkanten.

Nästa steg för att underlätta, effektivisera och göra arbetet mer exakt är att koppla ihop autostyrningen med traktorns vändtegsautomatik. Den senare är en funktion för att automatiskt utföra alla manövrar på vändtegen, som att lyfta plogen, minska farten, vända plogen, sänka plogen och öka farten.



Minskade kostnader

Några fabrikat kan idag även styra traktorn runt på vändtegen med hjälp av autostyrning med GPS och RTK. Då har man ett fullständigt helautomatiskt system som skulle kunna klara sig helt utan förare i hytten.

Av Anders Niléhn

