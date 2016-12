Start

Mats raps gav 6,3 ton i snitt 19805

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Med en rapsskörd vars genomsnitt aldrig går under fyra ton och med årets snitt om 6,3 ton på 126 hektar förtjänar Mats Olssons odlingskoncept att tittas närmare på. Dock hävdar han att han ju gör som alla andra. Mats Olsson menar att det inte är skicklighet som skapar hans goda resultat i rapsodlingen. Det krävs även en hel del flax. Nu har han förvisso ett bra läge i Ljungbyholm söder om Kalmar. Östra sidan av Sverige ger generellt högre rapsskördar än vad vi hittar i väster. En mekanism som Mats inte riktigt kan förklara. Dock menar han att en del hänger på kalla vårar samt gynnsamma vintrar. I alla fall i hans område.

Lite snö på otjälad mark gör att rapsen övervintrar bättre än vad spannmålen gör. Mats har svårt att minnas när han körde upp utvintrad raps senast men har desto lättare att minnas när han fick så om vete. Växtföljden är fyraårig och ambitionen är att så mellan 100 och

140 hektar raps. I fjol höstas såddes

126 hektar medan arealmätaren denna höst stannade på 110 hektar. 2012 års sena skörd och torkan just nu skapar inte optimala förutsättningar för rapssådd.

I fjol var det å andra sidan inga problem att hitta markfukt och all raps grodde fint. Något som kan ha inverkat positivt på detta årets höga skörd.



Ingen skillnad i försöken ”Ett långt skärbord innebär mellan 300 och 400 kg mindre spill per hektar”, hävdar Martin Andersson, rättare på Holmsberg.

”Mycket av det vi gör ska enligt försöken inte göra någon större skillnad jämfört med mer tidseffektiva metoder, men vi lägger ändå mycket tid och pengar på etableringen. Jag tror att den är viktig”, menar Mats Olsson.

Upplägget är plöjning med tung tiltpackare, en bearbetning och sten­plockning, rapidsådd och sedan vältning. Bearbetningen efter plöjning varierar. I år blev det carriervält. Helst hade Mats sparat fukta och sått direkt efter plogen. Plogen är sjuskärig och fyra meter bred, varför det hade fungerat att ligga slag i slag med en fyrameters såmaskin. Dock måste det jämnas till och plockas sten efter plöjningen.

Just fukten är viktig och även om ambitionen är att så grunt är varken Mats eller rättaren Martin Andersson rädda att gå ner till runt tre centimeter för att lägga fröna i fuktig jord. Förr om åren har fröantalet legat mellan 40 och 43 per kvadratmeter. I år har Mats och Martin på grund av sen sådd och torka ökat till 50 frön per kvadratmeter.



Hybrid ger fördelar Den torra hösten i år skapar inte helt optimala förutsättningar för rapsen.

”Vi kör hybridraps. Jämfört med linjesorter tål den både torka och senare sådd bättre. Och den ger högre skörd än dvärghybriden”, berättar Mats.

Sorterna är Compass och PR46W20. Sådden sker normalt mellan den 15:e och 20:e augusti men blev i år blev den inte färdig förrän den 24:e. Ambitionen är att köra Butisan Top samma dag som sådden, men i år är det uteslutet då det är alldeles för torrt.

I och med att fälten plöjs innan rapsen är det väldigt lite problem med spillsäd och sniglar. Möjligtvis att vändtegarna där det plöjts dubbelt får en omgång Focus Ultra eller Select. På våren körs micronäring med bland annat bor och koppar. Senare svampbehandlas rapsen med Cantus. I år har 100 av 126 hektar behandlats. En skillnad Mats och Martin ser mellan obehandlade och behandlade fält är att rapsen som inte var svampbekämpad mognade av och var lättare att tröska. Den behandlade fortsatte växa och var grön ända fram till skörd.



Gör som alla andra Mats är rädd om fukten i marken. Tiltpackaren och plogen är båda fyra meter breda varför det hade gått att ligga slag i slag med en fyrameters såmaskin. Något som Mats menar hade varit drömmen.

”Jag tror att en bidragande orsak till den höga skörden var den greeningeffekt vi fick i och med att rapsen bara fortsatte växa”, menar Mats.

Martin som satt på tröskan håller med även om han muttrar lite över att ha behövt tröska en grön, två meter hög raps. Martin är dock glad för det långa skärbordet. Något han menar ger mellan tio och femton procent mer på lasset. Mats tycker spontant att det låter lite väl mycket men ger sig. Även det faktum att det gick på dagen när ett år mellan sådd och skörd menar Mats har bidragit till den höga skörden.

Gödslingen är ockå tämligen enkel. Svinflyt som plöjs ner, 150 kg NS 26-14 tidigt i mars och sedan N34 två veckor senare. Total kvävegiva landar mellan 130 och 160 kg.

Av Per-Ola Olsson

