Många Lexion-nyheter presenterades i Ungern 20092

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Claas visade upp mycket nytt på sin pressvisning på en 3 800 hektar stor gård utanför Siófok, Ungern. Det stora dragplåstret var den nya Claas Lexion, som både finns med skakare och med rotor. Den tunga nyheten på ­Lexions 700-serie var, förutom att den kommer i en större modell vid namn 780, att den nu går att köra till största delen automatiskt.

Genom att koppla ihop Cemos-datorn, som ger tips om ändringar på inställningar och körsätt, och Cruise Pilot, som styr farten på tröskan för att erhålla ett jämnt materialflöde genom tröskan, så har man nu fått en tröska som kan ­maximeras utan att föraren behöver ingripa. Detta då sensorer hela tiden ­känner av hur tröskan jobbar och automatiskt korrigerar för önskat resultat.

Systemet, som man kallar Cemos Automatic, finns enbart som tillval på de nya Lexion 770 och 780.



MÅNGA FINESSER Claas Lexion har fått en ny upphängning av bakaxeln anpassad för stora hjul.

Det finns en hel del andra nyheter inom den stora Lexion-serien. Bland annat är seperationsytan större, det större kyl­systemet energieffektivare och den nya bakaxelupphängningen utvecklad för större hjul med bibehållen styrförmåga.

Vidare i tröskväg visades även nya Lexion 600 och Tucano upp. Den mindre Lexion-serien har bland annat fått en större spannmålstank och motor, samt högre avlastningsförmåga, medan Tucanon går väljas att få med samma körspak som är tillval i Lexion. ­Dessutom har Tucanon fått samma Cebis-dator som i Lexion, vilket innebär bättre användarvänlighet för föraren.



DISCO-NYHETER Claas Liner 500 Profil är utrustad med sex hjul för stabil gång.

Det visades inte bara upp tröskor under Claas pressdagar i Ungern. Även nyheter inom vallproduktion fanns att tillgå.

På slåttersidan visades nya front- och burna slåtterkrossar vid namn Disco 3500 FRC, respektive Disco 3500 RC Contour. Frontslåtterkrossen är utrustad med leder och fjädring som gör att det är marken som styr balkens läge över fältet. Dessutom kan man nu välja att spara bränsle då man kör i tunnare grödor. Detta på grund av slåtterbalken P-CUT. Denna balk finns även på den bakmonterade Disco 3500 RC Contour, vilken nu är utrustad med fjädringen Active Float.



FLER PRODUKTER

Claas visade även upp nya hövändare och strängläggare.

Hövändaren Volto 1100 är en buren maskin med tio rotorer och ska enligt Claas sprida materialet jämnare än tidigare maskiner, då den har fått en ny ­konstruktion på armarna.

Strängläggaren Liner 500 Profil är också en buren maskin, som finns med ett chassi på sex hjul, samt är ledad på flertalet ställen för att kunna följa marken bättre. Av Anders Niléhn

