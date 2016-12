Klimat, kväve och markpackning – bromsar brittiska veteskördar

Start

Author: Lantbrukets Affärer | Posted: | Views: Det är inte bara svenska växtodlare som upptäckt att skördeutvecklingen i flera av våra grödor, främst vete, har börjat avta under senare år. I Storbritannien har forskarna gjort en genomgripande analys på jakt efter orsakerna. I Storbritannien steg veteskördarna från 1980 till 1995 med 105 kg per ha och år, för att därefter bara öka med 16 kg per ha”, berättad­e Stuart Knight från det brittiska forskningsinstitutet NIAB National Institute of Agricultura­l Botany. ”Detta är en utveckling som Europa delar med andra delar av världen.”

Variationerna är små mellan traditionella växtodlingsområden. Däremot har skördarna fortsatt öka i områden som börjat med veteodling i stor skala först på senare år, exempelvis i Nordirland.



Nationell angelägenhet

Utvecklingen har börjat oroa både odlare och forskare, därför startades ett stort nationellt projekt med forskare från flera olika institut och universitet. Syftet var att undersöka orsaken till den vikande trenden med fokus på ändringar i odlingssystemet.

Analys av sorter och avkastning visar att det inte är den genetiska avkastningspotentialen som är primär orsak. Fodervetesorter fortsätter att i försöken öka med 100 kg per år, medan k­valitetsvetesorterna ökar med omkring 50 kg per år.



Kortare kärnfyllnadsperiod ”De viktigaste orsakerna till att skördarna stagnerar är otillräcklig kvävegödsling, markpackning, bristande dränering och ökade läglighetskostnader”, menar Stuart Knight, NIAB National Institute of Agricultarl Botany, Storbritannien.

Klimatet kan vara en annan förklaring. Sedan 1980 har medeltemperaturen under höst och vår stigit med mellan 1,5 och två grader. Antalet soltimmar under juni har också ökat, från strax över 150 timmar 1980 till omkring 200 timmar 2010. Det finns också en tydlig positiv korrelation mellan avkastning och antalet soltimmar under juni, som i England i stort överensstämmer med kärnfyllnadsperioden.

”Det intressanta är att de stigande temperaturerna har lett till att kärnfyllnadsperioden blivit tre dagar kortare och minskat från 45 till 42 dagar, något som minskar avkastningen och motverkar fördelen med fler soltimmar.”

Förutom nya sorter och klimat har Stuart och hans kollegor undersökt flera agronomiska faktorer.



Avklingande förfruktseffekt

”En av de viktigaste faktorerna är förfrukten”, konstaterade Stuart. ”Från 1980-talets början fram till 1995 minskade vete som förfrukt och istället ökade raps och baljväxter. Sedan 2000 har vete som förfrukt legat relativt konstant omkring 25 procent. Vi uppskattar effekten av minskad andel vete efter vete till en årlig ökning med 15 kg per ha fram till 1996, då effekten mattas av.”

Andelen areal som brukas med reducerad jordbearbetning har ökat och tillämpas på omkring 40 procent av vetearealen. Även om det är motiverat av logistik och ekonomi bedöms den förändringen ha lett till en årlig minskning motsvarande 4–7 kg per hektar och år.



För lite kväve

”En annan viktig faktor är det faktum att kvävetillförseln legat konstant under hela perioden 1980–2010. Trots att den biologiskt optimala givan har ökat har det inte varit ekonomiskt motiverat att öka kvävegödslingen. Detta kan tydligt ses i form av sjunkande kvävehalter och beräknas ha bidragit med att skördarna minskat med sex kg per år.”

”De mest sannolika orsakerna till att skördarna stagnerar är otillräcklig kvävegödsling och faktorer som vi vet har betydelse men är svåra att undersöka, som markpackning, bristande dränering och ökade läglighetskostnader.”

"För att bättre kunna förklara och bryta trenden med stagnerande skördar behöver vi mer kunskap om markpackning och effekterna av övergång till reducerad jordbearbetning, vi behöver så tidigare framförallt på lättare jordar, vi behöver öka kväveffektiviteten och vara beredda på att möta kommande problem med resistens och minskad tillgång till kemiska preparat", avslutade Stuart.

Av Lennart Wikström

