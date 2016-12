Start

Per-Åke Sahlberg: ”SLU på väg att överge lantbruket” 17857

Author: Madelene | Posted: | Views: Mycket spetskompetens har försvunnit från svensk forskning de senaste åren. Det menar Per-Åke Sahlberg som själv var med och drog igång forskning kring både mjölkproduktion och precisionsodling, så att Sverige blev världsledande på området. Per-Åke Sahlberg anser att SLU håller på att spela ut sin roll inom lantbruket. Hyrorna för det nya campus som byggts till en kostnad av 3,5 miljarder kronor vid Ultuna, kommer att sluka mycket pengar.

”Det är så dyrt att det inte blir några pengar över till att bedriva verksamhet och det är något som jordbruket kommer att bli lidande av.”

Grundforskning och excellens anser han inte vara särskilt mycket nytta, om resultaten av forskningen inte är tillämpbara och kan kommuniceras ut.

”Det blir no sense-forskande. Det som styr i dag är alldeles för vackra populistiska miljövisioner, istället för realistiska behov.”



Projekt i allians

SLU grundades en gång som ett bransch­universitet för lantbruk och skog.

”Överges det konceptet är det lika bra att lägga ned och göra det till en filial till Uppsala universitet. Frågan är då bara var finns kompetensen för att utbilda produktionsrådgivare som har praktisk erfarenhet och har kunskap om de totala systemlösningarna och marknadskunskap för exempelvis gris- eller nötproduktion.”

Tidigare bedrevs, ofta med Agroväst som länk, mycket forskning i nära samarbete med tillverkningsindustrin, för att resultaten snabbt skulle komma i kommersiell drift.

”Men där hänger SLU inte med alls i dag. Allt fler projekt måste ha EU–koppling och drivas i allians med andra universitet, högskolor eller forsknings­institut. Marknaden är i dag global.”



SLU i bakvattnet

På senare år menar Per-Åke att mycket spetskompetens försvunnit ur svensk tillämpad forskning.

”Därför får den sökas där den finns. I bland annat Tyskland, England och Holland ligger de långt framme i produktionsteknisk kompetens. Agrovästs allianser inom EU lovar gott för framtiden, samtidigt som SLU spelar en allt mindre roll för det svenska lantbruket. SLU har helt enkelt inte hängt med i utvecklingen.”

Förslaget som nu är aktuellt, nämligen att verksamheten omorganiseras och s­amlas till Campus Ultuna sågar han helt:

”Därmed kommer vi ju att i än högre grad tappa kopplingen till det praktiska lantbruket och de upparbetade kanalern­a för att förmedla ut f­orskarrönen.”

Ursprunget till SLU handlade om en medveten politik att utveckla det svenska lantbruket till att bli mer effektivt och konkurrenskraftigt. Det fanns också enligt Per-Åke en medvetenhet om att den tillämpade forskningen och utbildningen därför måste bedrivas nära praktiken.



”En förödande riktning”

Genom att universitetet via sin forskning utvecklade och utvärderade nya system slapp bönderna göra misstagen och de kunde direkt satsa på det effektiva och lönsamma. Det handlade om en kombination av teori och praktik.

”Men nu tar kostnaderna för bygget i Ultuna hela anslaget, SLU blir mer introvert och det blir ingenting över till forskningen. Det är en förödande riktning. Vi har redan tappat gris­produktionen och mjölkproduktionen. Lantbrukarna är i dag hänvisade till att lära av varandra eller att gå utomlands, exempelvis till Danmark, Tyskland, Frankrike eller Holland, för att studera produktionssystem, som sedan inte p­assar till våra djurskyddsregler”



Svensk forskning instängd

Samtidigt drar andra länder ifrån allt mer.

”Jämför bara till exempel det danska beslutet att ’sätta en gris på månen’. Ett projekt där forskning tillsammans med minskad byråkrati och förenklade r­egler ska resultera i en effektiv produktion som samtidigt klarar miljömålen.”

Detta samtidigt som svensk forskning stängs in bakom glas och betong, som kostar skjortan.

”Det svenska lantbruket kommer att bli lidande av detta och som en följd får svenska konsumenter acceptera allt större import från länder med dålig djurmiljö, till exempel kalkoner från Brasilien och kycklingar från Thailand”, konstaterar Per-Åke Sahlberg.



Av Ulf C Nilsson

